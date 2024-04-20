В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?2 комментария
Казачья бригада «Днепр» уничтожила разведкатера ВСУ с дорогостоящим оборудованием
Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведкатера ВСУ с дорогостоящим оборудованием
Добровольцы из бригады «Днепр» уничтожили два разведывательных катера ВСУ с дорогостоящим оборудованием у Кинбурнской косы, сообщил командир бригады Андрей Жидков.
Катера были уничтожены из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет», передает ТАСС.
«Раньше не представлялось возможности уничтожения, так как ПТРК «Корнет» работает на километр-полтора (прицельная дальность)», – сказал Жидков.
Отмечается, что на такое близкое расстояние катера-разведчики противника подошли впервые за все время СВО.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ.