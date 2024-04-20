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ВС России уничтожили несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ
Британский эксперт Меркурис: ВС России уничтожили несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ
Российская армия уничтожила несколько МиГ-29 и системы С-300 украинских сил, заявил британский эксперт Александр Меркурис.
Речь идет о самолетах, которые вылетали с авиабазы под Днепропетровском, передает РИА «Новости» его слова.
«Это та часть стратегии на передовой, в рамках которой они сводят на нет ударные возможности ВСУ», – рассказал аналитик.
Также Меркуриса добавил, что ВСУ лишись четырех установок ПВО С-300.
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