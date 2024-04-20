В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?0 комментариев
В ВСУ назвали потерю Часова Яра «серьезным сдвигом в судьбе Донецка»
CNN: Потеря Украиной Часова Яра станет «серьезным сдвигом в судьбе Донецка»
Потеря ВСУ Часова Яра, который является одним из ключевых рубежей, обернется «серьезным сдвигом» для украинской армии, которая итак находится в мрачном положении, сообщил телеканал CNN.
В сюжете отмечается, что ВСУ отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. По словам командира батальона БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрия Федоренко, заняв Часов Яр российские войска возьмут в «огневой контроль» Константиновку и Краматорск, что станет «серьезным сдвигом в судьбе Донецка», передает РИА «Новости».
Кроме того, еще одно ключевое место, по словам украинских военных, это село Очеретино, взяв которое, российская армия сможет контролировать жизненно важные для ВСУ логистические маршруты.
Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос сообщил, что ВСУ под Часовым Яром находятся в крайне тяжелом положении: нет людей, техники, разведки.
Газета ВЗГЛЯД писала, каким способом Часов Яр будет освобождать Российская армия.