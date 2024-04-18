Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.2 комментария
Кривонос: У ВСУ под Часовым Яром не осталось ни людей, ни техники
Украинские силы под Часовым Яром находятся в крайне тяжелом положении, им не хватает ни людей, ни техники, ни нормальной работы разведки, сообщил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.
По его словам, слово «тяжело» совсем не передает реального напряжения под Часовым Яром, передает ТАСС. Кривонос добавил, что прошедшие бои под Работино, в Артемовске и Авдеевке, военнослужащие говорят, что это все были «детские забавы» по сравнению с тем, что происходит сейчас в Часовом Яре.
Генерал добавил, что они задают вопросы: «Где люди, где оружие, где правильным образом организованная разведка?», при этом у командиров бригад ВСУ нет нужного количества людей и техники, а ВС России обладают значительным преимуществом, особенно в тяжелой артиллерии. Как отметил Кривонос, потеря Часова Яра создаст угрозу для украинских позиций в Константиновке, а также у Славянска и Краматорска.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что дополнительные силы ВСУ прибыли в Часов Яр для удержания одного ключевых районов в обороне города.
Газета ВЗГЛЯД писала, каким способом Часов Яр будет освобождать Российская армия.