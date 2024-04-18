Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, слово «тяжело» совсем не передает реального напряжения под Часовым Яром, передает ТАСС. Кривонос добавил, что прошедшие бои под Работино, в Артемовске и Авдеевке, военнослужащие говорят, что это все были «детские забавы» по сравнению с тем, что происходит сейчас в Часовом Яре.

Генерал добавил, что они задают вопросы: «Где люди, где оружие, где правильным образом организованная разведка?», при этом у командиров бригад ВСУ нет нужного количества людей и техники, а ВС России обладают значительным преимуществом, особенно в тяжелой артиллерии. Как отметил Кривонос, потеря Часова Яра создаст угрозу для украинских позиций в Константиновке, а также у Славянска и Краматорска.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что дополнительные силы ВСУ прибыли в Часов Яр для удержания одного ключевых районов в обороне города.

Газета ВЗГЛЯД писала, каким способом Часов Яр будет освобождать Российская армия.