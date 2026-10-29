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    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США намерены продолжать зарабатывать на войне

    Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.

    6 комментариев
    29 октября 2026, 18:36 • Новости дня

    Мадьяр назвал Орбана «мафиози»

    Премьер Венгрии Мадьяр назвал Орбана «мафиози»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр резко осудил возможность выдвижения своего предшественника Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН и назвал политика «мафиози».

    Действующий глава правительства Венгрии категорически отверг обсуждаемую в прессе идею о назначении бывшего венгерского лидера на высокий пост в международной организации, передает ТАСС.

    «Я убежден, что мафиози – человек, чьи экс-министры сейчас находятся под арестом за разграбление вверенных им сфер, а сам он превратил Венгрию в беднейшую и наиболее коррумпированную страну Европы, – не должен возглавлять Организацию Объединенных Наций», – заявил Мадьяр по итогам совместного заседания правительств Венгрии и Чехии в Праге.

    Комментарий премьер-министра прозвучал в ответ на просьбу журналистов оценить публикацию американской газеты The Wall Street Journal, которая сообщила о возможной поддержке кандидатуры Орбана со стороны администрации США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил о несогласии Парижа с возможным выдвижением бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН.

    Во вторник министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подверг критике слухи о политических амбициях Орбана.

    В понедельник американская администрация предложила венгерскому политику принять участие в борьбе за руководство всемирной организацией.

    27 октября 2026, 09:01 • Новости дня
    Глава МИД Украины раскритиковал возможное назначение Орбана генсеком ООН

    Глава МИД Украины Сибига обвинил Орбана в шантаже на фоне слухов о посте в ООН

    Глава МИД Украины раскритиковал возможное назначение Орбана генсеком ООН
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подверг критике бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за слухов о возможном выдвижении политика на пост генерального секретаря ООН.

    Сибига выразил недовольство перспективой назначения Виктора Орбана на должность генерального секретаря Организации Объединенных Наций, передают «Вести».

    «Уверен, что Виктор Орбан на посту генсека ООН смог бы найти применение своим виртуозным навыкам вето и шантажа – тем самым, что он годами оттачивал, срывая принятие важных решений в Евросоюзе», – заявил Андрей Сибига.

    Также министр напомнил о ситуации на саммите Евросоюза в декабре 2023 года. Тогда канцлер Германии Олаф Шольц предложил Орбану выйти за кофе для согласования остальными лидерами ЕС начала переговоров о вступлении Украины в объединение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американская администрация предложила Виктору Орбану принять участие в борьбе за пост генерального секретаря ООН.

    Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак передал право решения о выдвижении бывшего венгерского премьера на усмотрение стран организации.

    Замглавы МИД Александр Алимов допустил техническую возможность для выдвижения Орбана.

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    28 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    В парламент Венгрии поступил законопроект о сотрудничестве с США по атому

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцелярия премьер-министра Венгрии внесла в парламент законопроект о ратификации соглашения о сотрудничестве в сфере атомной энергетики с США.

    Согласно документу, Венгрия проявляет интерес к реализации проектов малых модульных реакторов и готова отдавать приоритет американским компаниям при выборе исполнителя, передает РИА «Новости». При необходимости Будапешт готов добиваться исключений из правил закупок ЕС.

    Соглашение было подписано в Вашингтоне 16 февраля. Вскоре после этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о планах американской стороны строить в Венгрии малые модульные реакторы.

    Венгрия также открыта к обеспечению уже действующих реакторов американским топливом. При этом речи об отказе от российского ядерного топлива для АЭС «Пакш» не идет. Документ основан на меморандуме, заключенном в ходе визита бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана в Вашингтон в ноябре 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе власти Венгрии решили увеличить финансирование строительства АЭС «Пакш-2» по российскому проекту.

    В июле премьер-министр Петер Мадьяр допустил поиск другого международного партнера вместо Росатома.

    В 2025 году Будапешт и Вашингтон договорились об использовании ядерного топлива США при возведении новых энергоблоков электростанции.

    Комментарии (2)
    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    26 октября 2026, 22:14 • Новости дня
    Россия отвергла выводы независимой комиссии ООН по Украине

    Постпредство России при ООН не признало доклад комиссии по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Постоянное представительство России при ООН заявило об отказе признать мандат и выводы Независимой международной комиссии организации по расследованию событий на Украине из-за использования фальсифицированных данных.

    Поводом для реакции послужил представленный Генеральной Ассамблее ООН доклад комиссии, в котором содержатся обвинения в адрес Москвы, передает ТАСС.

    «Россия не признает мандат этой комиссии, созданной голосованной резолюцией политизированного органа – Совета ООН по правам человека. Свои выводы комиссия базирует на фальсифицированных данных, предоставляемых украинскими властями через присутствие Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Киеве», – отметили в российском постпредстве.

    Российские дипломаты подчеркнули потерю нейтральности представительством УВКПЧ. По их словам, структура превратилась в инстанцию для легитимизации инсинуаций в адрес России, притом что преступления Вооруженных сил Украины полностью игнорируются.

    В постпредстве отметили, что существование и деятельность подобной комиссии свидетельствуют о кризисных явлениях в работе всемирной организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о финансировании западными спонсорами Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине. В начале октября посол Мирошник указал на отказ сотрудников УВКПЧ посещать места ударов Вооруженных сил Украины.

    При этом в 2025 году десятки стран в Совете ООН по правам человека отказались поддержать продление мандата комиссии по расследованию украинских событий.

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    27 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Заседание Генассамблеи ООН прервали из-за перепалки делегатов США и Кубы

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Халилур Рахман прервал пленарное заседание из-за перепалки между министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей и постпредом США Майком Уолтцем.

    Инцидент произошел во время обсуждения проекта резолюции о прекращении американской блокады Кубы, передает ТАСС. Во время выступления Уолтца Родригес Паррилья подошел к трибуне и потребовал слова, указав на нарушение американцем правил процедуры.

    «Этот человек должен отойти от трибуны. Он не будет угрожать мне в США, как он это пытается делать. Я представитель Соединенных Штатов, отойдите», – заявил американский дипломат.

    Затем кубинский министр вернулся на место и, получив слово, заявил: «Я требую призвать к порядку представителя США, который не только нагло врет, но и опускается ниже уровня достоинства этого форума и стран-членов. Он оскорбляет достоинство народа и правительства Кубы. Господин Уолтц снова врет, и я желаю ему более успешного будущего на других должностях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова назвала многолетнюю американскую блокаду Кубы позорным явлением современности.

    Глава МИД Сергей Лавров настоятельно призвал снять морскую блокаду с Кубы и принять неотложные меры для исправления гуманитарной ситуации на острове.

    Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья сообщил о рекордных финансовых потерях страны от американской блокады, превысивших 8 млрд долларов.

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    27 октября 2026, 18:27 • Новости дня
    США попросили перенести встречу Рубио с главой МИД Венгрии

    МИД Венгрии: Встречу Аниты Орбан и Марко Рубио перенесли по просьбе США

    Tекст: Денис Тельманов

    Встреча министра иностранных дел Венгрии Аниты Орбан с государственным секретарем США Марко Рубио перенесена на более поздний срок на этой неделе по просьбе американской стороны.

    Переговоры глав внешнеполитических ведомств Венгрии и США были изначально запланированы на вторник. В настоящий момент Марко Рубио сопровождает президента Дональда Трампа в поездке в штат Техас, передает ТАСС со ссылкой на венгерское агентство MTI.

    Предстоящие переговоры станут первой встречей Аниты Орбан с американским коллегой после прихода к власти в Венгрии нового правительства Петера Мадьяра полгода назад.

    Ожидается, что стороны затронут вопрос о продлении исключения из американских санкций для поставок российской нефти на венгерские нефтеперерабатывающие заводы. Венгерские власти называют эту тему первостепенной в отношениях с администрацией Трампа.

    Нынешнее исключение из санкций США на поставки российской нефти для Венгрии истекает 21 ноября. В середине октября Петер Мадьяр назвал логичным продление этой меры еще на один год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс поддержал отмену санкций против российского дизеля.

    В марте премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович рассказал о выгоде поставок нефти из России по трубопроводу «Дружба» для Венгрии и Словакии.

    В феврале правительство Венгрии вскрыло государственные стратегические резервы нефти из-за блокировки поставок российского сырья Украиной.

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    27 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Колумбия официально вышла из Гаагской группы

    Колумбия покинула Гаагскую группу по палестино-израильскому конфликту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Колумбии объявило об официальном выходе из Гаагской группы, выступающей за выполнение решений международных судов по палестино-израильскому конфликту, сообщила пресс-служба президента южноамериканской республики.

    «Правительство Колумбии объявляет об официальном выходе из состава Гаагской группы, подтверждая, что внешняя политика страны основана на демократических и исторических ценностях, а не на идеологическом активизме», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

    Гаагская группа была основана 31 января 2025 года Боливией, Колумбией, Кубой, Гондурасом, Малайзией, Намибией, Сенегалом и ЮАР. Ее целью заявлено обеспечение исполнения решений Международного суда ООН и Международного уголовного суда, связанных с ситуацией в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

    Колумбия стала третьим государством, покинувшим объединение. Ранее о выходе из группы объявили Боливия и Гондурас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Колумбии попытались пресечь участие своих граждан в боевых действиях на Украине.

    В январе колумбийское руководство приняло решение перебросить силы к границе из-за возможной волны мигрантов из Венесуэлы.

    В прошлом году МИД южноамериканской республики объявил о снятии напряженности в отношениях с США.

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    26 октября 2026, 20:26 • Новости дня
    Небензя заявил о вербовке украинскими спецслужбами подростков через Telegram

    Небензя: Украинские спецслужбы вербуют российских подростков для поджогов

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские спецслужбы используют мессенджер Telegram и чат-боты для вербовки несовершеннолетних россиян с целью совершения диверсий.

    Небензя на заседании Совета безопасности, посвященном защите детей в вооруженных конфликтах, заявил, что украинские спецслужбы используют мессенджер Telegram и молодежные чат-боты для вовлечения российских подростков в диверсионную деятельность, передает РИА «Новости».

    По его словам, вербовщики выходят на контакт с несовершеннолетними под видом девушек. Они присылают жертвам фишинговые ссылки и выведывают геолокацию торговых центров, школ, жилых домов и иных объектов. После этого подросткам звонят злоумышленники, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов и принуждают совершать поджоги.

    Небензя выразил надежду, что структуры ООН уделят особое внимание этой проблеме при анализе рисков использования цифровых технологий для безопасности детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о необходимости включить Украину в перечень совершающих серьезные преступления в отношении несовершеннолетних сторон вооруженных конфликтов.

    МВД сообщило об использовании телефонными мошенниками социальных сетей и мобильных игр для поиска жертв среди детей.

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    26 октября 2026, 19:40 • Новости дня
    Небензя призвал внести Украину в список нарушителей прав детей

    Небензя: Украину необходимо внести в список нарушителей прав детей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о необходимости включить Украину в перечень сторон вооруженных конфликтов, совершающих серьезные преступления в отношении несовершеннолетних.

    По его мнению, Украину следует включить в список сторон конфликтов, которые совершают серьезные нарушения в отношении детей, передает ТАСС. «Украина все еще не находится в списке нарушителей в отношении детей. Исходим из того, что эта ситуация должна измениться», – подчеркнул Небензя.

    Российский дипломат уточнил, что с 2022 года в результате нападений украинских войск пострадали 1903 ребенка, 313 из них погибли и 1590 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца постпред России при ООН Василий Небензя назвал невозможным серьезное обсуждение урегулирования украинского кризиса со странами, не признающими киевский террор.

    Летом дипломат заявил об усилении атак украинских властей на мирных жителей с применением западных беспилотников и ракет.

    В июне российский представитель представил в ООН фотографии убитых при теракте войск Украины в Старобельске девушек.

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    27 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Небензя: Альтернативы дипломатическому решению конфликта вокруг Ирана нет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия считает, что альтернативы дипломатическому решению конфликта вокруг Ирана нет и быть не может, заявил постпред при ООН Василий Небензя.

    Небензя заявил об отсутствии альтернативы дипломатическому решению конфликта вокруг Ирана, передает РИА «Новости». «Альтернативы политико-дипломатическому урегулированию нет и быть не может», – заявил он на заседании Совета Безопасности ООН.

    Ранее зампред Совета Федерации Константин Косачев назвал бездоказательными инсинуациями обвинения США и Израиля в якобы непрозрачности ядерной программы Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива, напомнив об угрозе со стороны Ирана.

    До этого Нетаньяху отменил приказ о подготовке масштабных ударов по Ирану из-за возражений президента США.

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    27 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Лихачев объявил о ноябрьской сдаче очередного этапа проекта АЭС «Пакш-2»

    Лихачев: Росатом в ноябре сдаст заказчику очередной этап проекта АЭС «Пакш-2»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Росатом планирует сдать венгерскому заказчику очередной этап проекта строительства АЭС «Пакш-2» в ноябре, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

    «У нас в ноябре ожидается очередной этап сдачи работ венгерскому заказчику. Надеемся, что все двигается по плану», – приводит РИА «Новости» слова Лихачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Росатом опроверг получение официальных уведомлений о намерении Будапешта расторгнуть контракт по АЭС «Пакш-2».

    Ранее Лихачев подтвердил продолжение программы возведения этой атомной электростанции.

    В августе венгерские власти решили увеличить финансирование строительства станции на 300 млн евро.

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    27 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Российский дипломат Десятников назначен помощником генсека ООН

    Гутерриш назначил российского дипломата Глеба Десятникова помощником генсека ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил российского дипломата Глеба Десятникова помощником генсека по вопросам противоминной деятельности и полиции в Департаменте операций в пользу мира.

    Об этом говорится в заявлении офиса официального представителя генерального секретаря всемирной организации, передает ТАСС. Как отмечается в сообщении, Десятников обладает более чем 35-летним опытом работы в сфере международных отношений, политических вопросов и безопасности, включая государственную службу, многостороннюю дипломатию и деятельность в регионах, затронутых конфликтами.

    С 2018 года Десятников занимал пост посла России в Иордании. До этого, с 2010 по 2018 год, он работал заместителем директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД. В 2004–2010 годах дипломат занимал должность старшего советника по вопросам Ближнего Востока и Северной Африки в постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке.

    Ранее он также работал в центральном аппарате МИД и российском посольстве в Иордании, а в 1994–1997 годах участвовал в работе Специальной комиссии ООН по Ираку (ЮНСКОМ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов сообщил о подрыве доверия к ООН из-за действий Антониу Гутерриша.

    Ранее заместитель министра иностранных дел Александр Алимов пообещал активное участие Москвы в преобразовании организации после ухода Гутерриша. Он также заявил об отсутствии у Москвы доверия к Гутерришу как к серьезному переговорщику по украинскому конфликту.

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    28 октября 2026, 01:25 • Новости дня
    Кандидат на пост генсека ООН от ОАЭ пообещала посредничество по Украине

    Кандидат на пост генсека ООН от ОАЭ пообещала посредничество Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Кандидат на пост генерального секретаря ООН, государственный министр в МИД ОАЭ Лана Заки Нусейба выразила готовность поддерживать инициативы по политическому урегулированию конфликта на Украине в случае своего избрания.

    Госминистр в МИД ОАЭ Нусейба заявила о готовности содействовать посредническим инициативам по украинскому кризису в случае избрания на пост главы всемирной организации, передает ТАСС.

    «Это один из конфликтов, в котором, я надеюсь, мы увидим прекращение боевых действий и процесс политического посредничества при поддержке генсекретаря и всех вовлеченных сторон», – сказала Нусейба в ходе интерактивного диалога в штаб-квартире ООН.

    Она добавила, что поддерживала бы все усилия в этом направлении и готова брать на себя политические риски ради достижения мира.

    В настоящее время на пост генсека ООН претендуют еще шесть кандидатов, среди которых генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан, а также ряд бывших высокопоставленных политиков из Эквадора, Гайаны и Уганды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Украины Андрей Сибига подверг критике бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за слухов о возможном выдвижении политика на пост генерального секретаря ООН.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о трехстороннем формате встречи по урегулированию украинского кризиса в ОАЭ. В офисе генсекретаря ООН Антониу Гутерреша поприветствовали новые возможности для диалога по Украине.

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    27 октября 2026, 20:58 • Новости дня
    Россия призвала возобновить диалог по урегулированию конфликта в Йемене

    МИД: Россия призвала возобновить диалог по урегулированию конфликта в Йемене

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов на встрече со спецпосланником генсека ООН Хансом Грюндбергом заявил о необходимости незамедлительно возобновить дипломатический процесс по урегулированию конфликта в Йемене.

    Стороны обсудили пути скорейшей остановки эскалации в Йеменской Республике и недопущения распространения конфликта на территорию соседних государств и акваторию Красного моря, сообщает МИД России.

    В ведомстве выразили озабоченность ухудшением гуманитарного положения и ударами по объектам гражданской инфраструктуры. Участники встречи сошлись во мнении о важности возобновления политико-дипломатического диалога под эгидой ООН.

    Алимов подтвердил поддержку посреднических усилий всемирной организации и указал на готовность Москвы оказывать содействие урегулированию. По его словам, единственным надежным решением конфликта в Йемене является всеобъемлющий национальный диалог с участием всех этноконфессиональных групп, включая движение «Ансар Аллах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Александр Алимов заявил об обострении ситуации в Йемене.

    Ранее российские дипломаты выразили обеспокоенность обстрелами инфраструктуры Саудовской Аравии.

    Напомним, йеменские повстанцы захватили стратегический порт Моха на побережье Красного моря.


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    28 октября 2026, 18:53 • Новости дня
    Генассамблея ООН призвала США отменить санкции против Кубы

    Генассамблея ООН приняла резолюцию об отмене санкций США против Кубы

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла традиционную резолюцию, призывающую Соединенные Штаты снять экономическую, торговую и финансовую блокаду с Кубы.

    Документ поддержали 130 государств, передает РИА «Новости». Против принятия резолюции проголосовали 17 стран, еще 25 воздержались.

    Генеральная Ассамблея ООН принимает документы с требованием отменить односторонние санкции против Гаваны с 1992 года. Эти резолюции не обладают юридически обязывающей силой, однако пользуются широкой поддержкой членов организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель Генеральной Ассамблеи ООН Халилур Рахман прервал пленарное заседание из-за перепалки между представителями Кубы и США.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала многолетнюю американскую блокаду позорным явлением современности.

    В прошлом месяце Вашингтон ужесточил ограничения против Кубы путем введения вторичных санкций для иностранных банков.

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    29 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Франция отказалась поддержать возможное выдвижение Орбана на пост генсека ООН

    МИД Франции: Париж не поддержит кандидатуру Орбана на пост генсека ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж не согласен с возможным выдвижением бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН.

    «Мы этого не примем», – заявил Барро на слушаниях в Сенате Франции. По его мнению, назначение Орбана могло бы «ослабить или парализовать» ООН и обеспечило бы крупным державам возможность навязывать другим свою волю, передает ТАСС.

    Министр добавил, что Париж ожидает от будущего генсека активной работы по реформированию и укреплению организации на основе многостороннего подхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подверг критике слухи о возможном выдвижении бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН.

    В понедельник заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил о праве членов всемирной организации самостоятельно принимать решение о кандидатуре Виктора Орбана.

    Замглавы МИД России Александр Алимов сообщил о сохранении технической возможности выдвижения Виктора Орбана на пост генсека ООН.

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    Россия способна удвоить товарооборот со странами Африки и преодолеть отметку в 50 млрд долларов, считает президент России Владимир Путин. Почему этот континент вызывает сильный торговый интерес, несмотря на низкую платежеспособность? И как России добиться поставленной цели? Подробности

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    Путин показал Африке новые перспективы суверенитета

    Африка все активнее заявляет о себе как о самостоятельном центре мировой политики, и Россия намерена укреплять связи с континентом – расширять торговлю, сотрудничать в сфере энергетики и образования. Участие делегаций 48 государств в третьем саммите «Россия – Африка» показало масштаб интереса континента к диалогу. Как Россия помогает странам Африки укреплять их экономический суверенитет и какие возможности это открывает для самой Москвы? Подробности

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    Китай наказал мировую звезду за неуважение

    Звезда мирового спорта Киллиан Мбаппе и весь высший дивизион испанского футбола извинились перед китайским народом после образцово-показательной порки со стороны Пекина. Достигнув экономического могущества, КНР хочет кое-что объяснить западному миру. И кое за что отомстить. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Инженер всегда разберется, что делать на войне

      Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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