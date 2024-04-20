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    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Поворот России на Восток – это возвращение к истокам

    В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.

    10 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Китай и Запад перетягивают украинский канат

    Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.

    6 комментариев
    20 апреля 2024, 09:32 • Новости дня

    Эксперт расписал преимущества «мангалов» на поле боя

    Разработчик РЭБ : Атака ХАМАС на Израиль показала эффективность «мангалов» на танках

    Tекст: Вера Басилая

    Атака ХАМАС на Израиль в 2023 году показала, что так называемые «мангалы» на российских танках зря подвергались насмешке, заявил разработчик устанавливаемой на бронетехнику России модульной системы РЭБ «Волнорез» Станислав.

    По его словам, Израиль ранее не ставил на бронетехнику «козырьки», для борьбы с БПЛА использовались другие средства, в том числе антидроновые ружья. После атаки ЦАХАЛ израильские танки были спешно оборудованы так называемыми «мангалами», над которыми в свое время смеялись на Западе, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что полгода назад возимой РЭБ, какой ее придумали разработчики «Волнореза», не было как класса ни у одной армии мира, в итоге, израильские «Меркавы» в первые дни атаки ХАМАС были сожжены простейшими дронами, а российская армия уже давно их подавляла при помощи, в том числе, «мангалов».

    Ранее американские СМИ писали, что боевики ХАМАС при нападении на Израиль применили беспилотники, за несколько дней израильская армия лишилась шести танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров.

    Армия обороны Израиля после этого начала установку дополнительной защиты на свои танки «Меркава» в виде антидроновых «мангалов», как это делает российская армия в зоне спецоперации на Украине.

    Напомним, в России начали штатно оснащать танки Т-90М козырьками, обеспечивающими дополнительную защиту от дронов-камикадзе.

    19 апреля 2024, 20:07 • Новости дня
    В США назвали цель атаки Израиля на Иран

    ABC: Израиль пытался вывести из строя ПВО ядерного объекта Ирана

    В США назвали цель атаки Израиля на Иран
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные пытались поразить радиолокатор системы противовоздушной обороны в иранском городе Натанзе, сообщил телеканал ABC со ссылкой на неназванное официальное лицо из американской администрации.

    Израиль пытался ударить по радиолокатору системы ПВО, которая является частью защиты ядерного объекта в этом городе, заявил собеседник ABC, передает РИА «Новости».

    Истребитель в ходе удара выпустил три ракеты, радиолокатор, по предварительной оценке, якобы удалось вывести из строя.

    В пятницу пресса сообщала, что Израиль атаковал иранскую территорию. Дроны увидели над Исфаханом около 03.00 (02.30 мск), после чего ПВО «уничтожила их в небе».

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    19 апреля 2024, 12:14 • Новости дня
    Политолог объяснил логику ответного удара Израиля по Ирану

    Политолог Ципис: Израиль нанес символический удар по территории Ирана, чтобы «сравнять счет» с Исламской республикой

    Политолог объяснил логику ответного удара Израиля по Ирану
    @ Jamal Awad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Ответная атака Израиля по территории Ирана была исключительно символической, так как не затронула ядерные объекты Исламской республики. После обмена ударами конфликт, вероятно, будет спущен на тормозах, так как эскалация приведет к большому ущербу для обеих сторон, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль нанес удар по территории Ирана.

    «Удар по Ирану, судя по всему, все же был нанесен дронами. Их преимущество в том, что они могут пролететь большое расстояние на низкой высоте. Это затрудняет их обнаружение. Кроме того, движение БПЛА можно корректировать с земли», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Нанесение удара в районе Исфахана, скорее всего, обусловлено нахождением там авиабазы. Вероятно, Израиль атаковал самолеты, которые потенциально способны долететь до его территории в случае полномасштабной войны. Кроме того, нельзя исключать вероятность наличия на территории объекта склада с иранскими дронами», – отмечает собеседник.

    «Атаку я бы назвал символической. Израиль «сравнял счет» с Ираном и показал, что имеет оружие, способное поразить территорию Исламской республики. Кроме того, не были задеты ядерные объекты Тегерана, расположенные глубоко в горах. Для их уничтожения необходимо применять специальные ракеты, но еврейское государство не пошло на данный шаг. Это также подтверждает тезис о символизме», – подчеркивает он.

    «Теперь, вероятно, конфликт будет «спущен на тормозах». Однако если Тегеран все же решит ответить, это грозит дальнейшей серьезной эскалацией. Она, в свою очередь, способна нанести Израилю и самому Ирану огромный ущерб», – заключил Ципис.

    Ранее СМИ сообщили, что Израиль атаковал территорию Ирана. Агентство Fars на своей странице в X (ранее Твиттер, соцсеть заблокирована в России) отметило, что иранские силы ПВО сработали в небе над городом Исфаханом недалеко от международного аэропорта и базы армейских ВВС. Были слышны три взрыва. Возможной целью могла быть радиолокационная станция. В нескольких офисных зданиях выбило окна.

    Беспилотники заметили над Исфаханом около 03.00 (02.30 мск), после чего ПВО «уничтожила их в небе». Позднее источники в военном командовании Ирана сообщили, что БПЛА «летели на пониженной высоте и огонь по ним велся обычными зенитными средствами, а не системами противовоздушной обороны». Нанесение ракетного удара по стране было опровергнуто.

    Иранские военные сообщают, что звуки взрывов стали следствием работы ПВО, передает IRNA. Также в агентстве отмечают, что сам город и провинция в результате атаки не пострадали, на данный момент даже аэропорт восстановил свою работу.

    Представитель иранского Национального центра киберпространства Хосейн Далириан в свою очередь заявил, что беспилотники, сбитые средствами ПВО в небе над городом Исфаханом, были запущены с территории Исламской республики.

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зарегистрировало ущерба иранской ядерной инфраструктуре после сообщений о возможном ударе Израиля. Глава организации Рафаэль Гросси при этом призвал к деэскалации напряженности и подчеркнул, что такие объекты не должны становиться мишенями военных действий.

    Одна из крупнейших израильских газет Yedioth Ahronoth пишет, что удар по Ирану был нанесен таким образом, чтобы руководство Исламской республики смогло его «стерпеть» и воздержаться от новых раундов эскалации с еврейским государством.

    «Око за око, зуб за зуб», – сказали источники издания The Jerusalem Post в службе безопасности и правительстве еврейского государства. Тем не менее эти люди отмечают, что израильские власти не станут брать на себя ответственность за атаку по территории Ирана.

    Напомним, ранее Иран предпринял атаку по территории Израиля. Телеканал CNN назвал произошедшее крупнейшим налетом дронов в истории. По данным ЦАХАЛ, в обстреле принимали участие 185 БПЛА типа Shahed 238 и 110 баллистических ракет. Об этом сообщало местное издание Ynet. Отмечается, что подавляющая часть снарядов была перехвачена ПВО страны и ее союзниками.

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    19 апреля 2024, 15:40 • Новости дня
    Economist: Российская армия легко продвигается в зоне СВО

    Economist: Российская армия легко продвигается в зоне СВО, сея панику на Западе

    Economist: Российская армия легко продвигается в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Британский журнал The Economist пишет, что Российская армия легко продвигается в зоне спецоперации, встречая минимальное сопротивление со стороны украинских военных.

    По данным издания, так как у Украины нет средств для подавления наступления пехоты, Российская армия теперь может с легкостью приблизиться к ее позициям, передает РИА «Новости».

    Ранее газета The Washington Post писала, что Россия сможет продолжать вести СВО по меньшей мере еще два года благодаря тому, что ей удалось нарастить военное производство.

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    19 апреля 2024, 16:46 • Новости дня
    Россия по дипканалам передала Израилю позицию Ирана

    Лавров: Россия передала Израилю, что Иран не хочет эскалации

    Россия по дипканалам передала Израилю позицию Ирана
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Между руководством России и Ирана были телефонные контакты, после которых российская сторона передала израильтянам, что Иран не хочет эскалации, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава российского внешнеполитического ведомства в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда» заявил, что Иран не может не ответить на грубейшее нарушение международного права и статуса дипломатического представительства, но эскалации он не хочет, передает РИА «Новости».

    В Кремле заявляли ранее, что Россия выступает за сдержанность сторон в конфликте Ирана и Израиля.

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    19 апреля 2024, 14:45 • Новости дня
    WP: Военная мощь позволит России продолжать СВО по меньшей мере еще два года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия сможет продолжать вести СВО по меньшей мере еще два года благодаря тому, что ей удалось нарастить военное производство, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на аналитиков.

    Как пишет издание, минимум в ближайшие два года ВС России смогут продолжать добиваться поставленных российским руководством задач в рамках СВО, что это стало возможным благодаря тому, что России удалось перевести на военные рельсы экономику и перехватить инициативу в зоне СВО, передает ТАСС.

    По мнению WP, этот прогноз должен отрезвить Киев по мере того, как ВСУ продолжают терять позиции на поле боя из-за нехватки вооружений и притока живой силы.

    Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что риск того, что Украина к концу 2024 года потерпит поражение в конфликте с Россией, «весьма вероятен».

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    19 апреля 2024, 22:49 • Новости дня
    В зоне СВО погиб корреспондет «Известий» Семен Еремин

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне спецоперации.

    О гибели журналиста сообщило издание, в котором он работал. Отмечается, что Еремин работал в зоне спецоперации с момента ее начала в феврале 2022 года и одним из первых среди российских журналистов делал репортажи из Волновахи в марте 2022-го, когда российские войска сняли украинский флаг на въезде в город.

    Также он активно освещал работу российских беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» и корректируемых боеприпасов «Краснополь».

    Еремин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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    19 апреля 2024, 17:16 • Новости дня
    Маск: США нанесли удар по американским «деньгам» в Иране

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Помощь США Израилю использовали для удара по американским «деньгам» в Иране, считает бизнесмен Илон Маск, об этом он заявил в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Маск отреагировал на сообщение о том, что ВВС Израиля могли нанесли удар по восьмой авиабазе ВВС Ирана, где базируются истребители F-14 производства США, передает РИА «Новости».

    «Доллары наших налогоплательщиков каким-то образом взрывают доллары наших налогоплательщиков», – пояснил свою мысль Маск.

    Напомним, Израиль нанес ракетный удар по Ирану.

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    20 апреля 2024, 06:56 • Новости дня
    При атаке беспилотника в Белгородской области погибли два человека
    При атаке беспилотника в Белгородской области погибли два человека
    @ Telegram-канал губернатора Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух мирных жителей в селе Пороз Грайворонского городского округа из-за атаки украинских беспилотников.

    «Село подверглось атаке ВСУ. В результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный дом. Погибли женщина, лежавшая с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    По его словам, сын погибшей в последний момент успел выбежать из горящего здания.

    «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», – добавил губернатор.

    Он отметил, что серьезные повреждения получили еще один жилой дом и хозяйственная постройка.

    Ранее сообщалось, что при обстреле села в Белгородской области пострадали две женщины.


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    19 апреля 2024, 13:17 • Новости дня
    Солдаты ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен

    Губернатор Сальдо: Трое солдат ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен

    Tекст: Ольга Никитина

    Трое украинских военных переплыли Днепр и сдались в плен Российской армии, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    «О намерениях они сообщили нашему командованию заранее, все было скоординировано и прошло успешно», – написал он в своем Telegram-канале, опубликовав видео с пленными.

    Сальдо отметил, что теперь солдаты выживут и после победы России в спецоперации вернутся к своим семьям.

    Губернатор призвал украинских военных не умирать за Владимира Зеленского и писать в соответствующий чат-бот, чтобы сдаться в плен.

    Ранее пленный украинский военнослужащий Евгений Погребняк рассказал, что принял решение сдаться после того, как прочитал записку, скинутую российским беспилотником, к позициям ВС России он также вышел, двигаясь вслед за дроном.

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    20 апреля 2024, 10:28 • Новости дня
    Потомок Наполеона предупредил об опасности конфликта с Россией

    Внучатый племянник Наполеона предупредил о беспрецедентных последствиях конфликта с Россией

    Потомок Наполеона предупредил об опасности конфликта с Россией
    @ Robert Ghement/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Внучатный племянник Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат объявил о своем участии в выборах в Европарламент и предупредил об опасности скатывания Европы в войну с Россией в условиях существования ядерного оружия.

    В своей статье, опубликованной в журнале Revue Politique et Parlementaire, Мюрат выразил обеспокоенность курсом Европы, ведущим к потенциальному военному столкновению с Россией, учитывая наличие ядерного оружия.

    Политик считает, что «французская нация ускоряет свое падение» и рискует быть втянутой в войну с разрушительными и беспрецедентными последствиями». По его словам, Франция разрушается сторонниками «федералистской Европы», призвав к восстановлению власти наций перед лицом «деспотичной евробюрократии», состоящей из технократов без какой-либо демократической легитимности, передает РИА «Новости».

    Мюрат назвал использование украинского конфликта европейскими бюрократами нечестным аргументом, осудил «фанатиков федералистской Европы» за критику тех, кто выступает за дипломатию и переговоры. По словам политика, нужно принять все возможности для достижения прочного мира.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад находится в шаге от отправки войск на Украину, что «утянет Европу на дно».

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    19 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    В Одессе прогремели два взрыва

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два взрыва прогремели в Одессе, сообщает украинское издание «Общественное».

    Между тем издание «Страна» сообщило о пожаре в городе после взрыва, передает ТАСС.

    В Одесской области действует воздушная тревога.

    Ранее российские войска нанесли удар по порту Одессы.

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    20 апреля 2024, 08:07 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по складу ВСУ в пригороде Одессы

    Подполье: ВС России ударили по складу ВСУ в одесском селе Нерубайское

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили склад с боекомплектом в районе села Нерубайское в пригороде Одессе, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Источники Лебедева сообщают, что российские войска попали в склад с БК, произошел большой взрыв в районе села Нерубайское под Одессой, передает РИА «Новости».

    Ураинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе, которые прозвучали на фон воздушной тревоги.

    Подполье сообщило об ударе ВС Росси по авиабазе в Конотопе в Сумской области.

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    19 апреля 2024, 23:50 • Новости дня
    В Донецке ранен мужчина в результате сброса боеприпаса с украинского БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Донецке ранен мужчина 1965 года рождения.

    Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, инцидент произошел в Петровском районе города, передает ТАСС.

    Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранены два мирных жителя и погиб еще один.

    «По состоянию на 22:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: г. Донецк (Петровский район) – в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранен мужчина 1965 г. р.», – говорится в сообщении СЦКК.

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    19 апреля 2024, 17:48 • Новости дня
    Блинкен высказался против операции Израиля в Рафахе

    Госсекретарь США Блинкен заявил о возможности Израиля достичь целей в Газе без операции в Рафахе

    Tекст: Александра Юдина

    Израильская армия может достичь своих целей в секторе Газа без проведения крупной военной операции в городе Рафахе, выразил мнение госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По его словам, в США не поддерживают планы крупной военной операции в Рафахе, цель может быть достигнута другими способами, передает ТАСС.

    Ранее правительство Израиля утвердило оперативные планы по наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация оставшихся батальонов ХАМАС в секторе Газа не представляется возможной без наземной операции в городе Рафахе.

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    19 апреля 2024, 13:37 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о «военных новинках» Украины

    Песков: Россия внимательно отслеживает появление «военных новинок» у Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Все так называемые военные новинки Украины внимательно отслеживаются российскими спецслужбами и военными, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Слова Пескова передает ТАСС.

    Напомним, вооруженные силы Украины (ВСУ), как утверждают британские СМИ, получили новые беспилотники с дальностью полета до 3 тыс. километров, что позволяет им «потенциально наносить удары по территории Сибири».

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