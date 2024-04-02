Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.6 комментариев
Путин пообещал решить проблему с получением статуса инвалида бойцами ЧВК
Бойцы ЧВК смогут получать статус инвалида боевых действий через военно-врачебную комиссию, пообещал президент России Владимир Путин на встрече с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.
«Мы обязательно сделаем», – ответил президент в ответ на просьбу Цивилевой, передает ТАСС.
Напомним, Цивилева на встрече с Путиным заявила, что фонд «Защитники Отечества» с начала своей работы в июне 2023 года обработал 910 тыс. обращений, 780 тыс. из них уже решены.
Ранее Путин заявил, что региональные власти должны постоянно держать в фокусе внимания заботу о бойцах СВО и их семьях.