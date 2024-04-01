Путин поручил в Вологодской области «не опускать планку» заботы о бойцах СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава государства заслушал доклад Филимонова и подчеркнул, что надо не опускать уже выстроенную планку, чтобы «люди чувствовали постоянное внимание», передает ТАСС.

Врио губернатора рассказал, что в Вологодской области проходили открытые публичные встречи с супругами военнослужащих, было принято решение о запуске региональной диспетчерской службы единого кол-центра по вопросам СВО на базе номера 122.

Кроме того, каждой семье бойца организована поддержка по принципу «двух ключей» и прикреплены кураторы со стороны правительства региона и со стороны департамента соцзащиты.

Путин отметил, что это «полное сопровождение».

Также на встрече были затронуты вопросы модернизации ЖКХ, привлечения новых кадров, вопросы дорожного хозяйства.

«Практически по каждому направлению уже есть видение, как идти и к чему стремиться?» – уточнил президент.

«Совершенно справедливо, да», – подтвердил глава региона.