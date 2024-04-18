Участок набережной затопило в центре Кургана

Отмечается, что уровень воды в Тоболе за сутки поднялся на 111 см, вода затопила 305 жилых домов и 685 приусадебных участков в шести муниципальных округах.

«В сторону Кургана идет колоссальный объем воды. В Кургане на 16 апреля на 08:00 (06:00 мск) уровень составляет 742 см, плюс 8 см за 6 часов. Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды», – приводит ТАСС сообщение МЧС.

Губернатор региона Вадим Шумков заявлял, что уровень воды может подняться до 11 метров. В связи с этим власти призывают эвакуироваться жителей всех населенных пунктов в пойме Тобола.

Ранее сообщалось, что жителей города Ишима в Тюменской области призвали срочно эвакуироваться из-за критического подъема уровня воды в реке Ишим. Соответствующие оповещения были разосланы населению.



Отмечается, что на реке Ишим идет критический подъем воды.



В ряде населенных пунктов жители возводят дамбы, чтобы защитить дома от затопления. В деревне Казанке Тюменской области возводят 10-метровое укрепление из 30 тыс. мешков, к работам подключены около 300 добровольцев.