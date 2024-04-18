Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».3 комментария
Участок набережной затопило в центре Кургана
В центре Кургана частично затоплена набережная реки Тобол, сообщают информационные агентства.
В районе затопленного участка набережной расположены госучреждения, банк, многоэтажные дома. Сотрудники полиции запретили жителям выходить на набережную.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 970 см, передает РИА «Новости».
Напомним, глава МЧС Александр Куренков сообщил, что вода в Курганской области может подняться до рекордного уровня.