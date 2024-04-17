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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран и Израиль играют по новым правилам мировой политики

    Сейчас, когда исторический процесс перестал быть искусственно выпрямленным, как это было в холодную войну или сразу после нее, самостоятельные государства многополярного мира, подобно Ирану или Израилю, будут вести себя, исходя только из собственных интересов.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Вихри истории надо закручивать в правильном направлении

    Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем Ватикан бросил вызов западной элите

    Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.

    5 комментариев
    17 апреля 2024, 10:26 • Новости дня

    Главе командования «Юг» ВСУ Шаповалову поручили оборону Николаева и Одессы

    Tекст: Александра Юдина

    Новому командующему оперативным командованием «Юг» ВСУ Геннадию Шаповалову поставлена задача сосредоточиться на обороне Николаевской и Одесской областей, а не Херсонской, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, Шаповалову поручено выстроить и обеспечить качественную оборону Николаевской и Одесской областей, но не Херсонской, где под контролем Киева находится только правобережная часть, передает ТАСС.

    Известно, что оперативное командование «Юг» охватывает пять областей: Винницкую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесcкую и Херсонскую.

    Рогов подчеркнул, что Шаповалов имеет богатый опыт службы в ВСУ, начинал с командира взвода, учился в американском учебном заведении для старших офицеров и хорошо показал себя в боях 2022 года.

    Накануне стало известно, что ВС России улучшили положение на четырех направлениях.

    16 апреля 2024, 12:06 • Новости дня
    Политолог назвал две причины отказа Киева от соглашения с Россией по Черному морю

    Политолог Корнилов: Украина неприемлемыми требованиями сорвала сделку о судоходстве в Черном море

    Политолог назвал две причины отказа Киева от соглашения с Россией по Черному морю
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    У офиса Зеленского могло быть две причины для срыва сделки с Россией и Турцией по судоходству в Черном море. Одна из них – неспособность «продавить» свои условия. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Корнилов. О том, что Москва, Киев и Анкара в течение двух месяцев вели переговоры по сделке и были близки к согласованию документа, сообщило агентство Reuters.

    «Сложно судить, какой из пунктов соглашения не понравился Киеву. Но я полагаю, что у офиса Зеленского могло быть несколько причин для того, чтобы в последний момент «дать заднюю», – отметил политолог Владимир Корнилов. Так, по одной из версий, на Банковой выдвинули определенные условия, а когда поняли, что они неприемлемы для остальных участников, то отказались от сделки.

    По мнению собеседника, таким условием могло быть разрешение на нахождение в Черном море военных кораблей НАТО для конвоирования судов, следующих как в порты Украины, так и в обратном направлении. Корнилов напомнил, что подобную инициативу украинское руководство озвучивало и прежде. «Это предложение неприемлемо ни для России, ни для Турции. Очевидно, что стороны не могли пойти на уступки в этом вопросе. Возможно, Киев, поняв бесперспективность достижения желаемого, решил сорвать сделку», – детализировал спикер. По мнению политолога, стоит ожидать, что Украина будет и дальше предпринимать попытки обойти Конвенцию Монтре.  

    Впрочем, существует и другая версия. Корнилов допускает, что Зеленский испугался последствий, которыми достигнутые договоренности могли бы обернуться. «Мы помним, что Киев официально запретил себе вести какие-либо переговоры с нынешней российской властью. Возможно, когда стало понятно, что Турция вскоре объявит о соглашении по судоходству, советников украинского президента осенило – сделка может быть воспринята как нарушение Зеленским собственного же указа», – предположил политолог.

    Ранее стало известно, что Россия, Украина и Турция в течение двух месяцев вели переговоры по сделке о безопасном судоходстве в Черном море и были близки к согласованию документа. Планировалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит о соглашении 30 марта, но, по информации Reuters, в последний момент Киев отказался. Причина такого решения украинской стороны неизвестна. К началу переговоров стороны якобы подтолкнула ООН.

    Согласно тексту документа, который оказался в распоряжении агентства, Турция «в рамках своих посреднических усилий» достигла соглашений с Украиной и Россией «об обеспечении свободного и безопасного плавания торговых судов в Черном море». Москва и Киев обязывались предоставить гарантии безопасности торговым судам, в частности, не атаковать, не арестовывать и не обыскивать их.

    «Эти гарантии не распространяются на военные корабли, гражданские суда, перевозящие товары военного назначения (за исключением морских перевозок, согласованных сторонами в рамках международных миссий)», – следует из проекта соглашения. Оно должно было начать действовать в день объявления о нем.

    Эрдоган в конце февраля заявлял о необходимости заключения соглашения об обеспечении безопасности коммерческого судоходства в Черном море, напоминает ТАСС. По словам президента Турции, в этом контексте в сотрудничестве с ООН продолжаются контакты по выработке нового регламента, который будет включать соответствующие обязательства. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, комментируя инициативу Эрдогана, отмечал, что она не связана с зерновой сделкой.

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    16 апреля 2024, 12:34 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил четыре принципа урегулирования украинского кризиса
    Си Цзиньпин предложил четыре принципа урегулирования украинского кризиса
    @ Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Китайский лидер Си Цзиньпин на встрече в Пекине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем предложил четыре принципа, которые позволят предотвратить выход украинского кризиса из-под контроля и достичь скорейшего восстановления мира.

    Си Цзиньпин считает, что в первую очередь следует уделять приоритетное внимание поддержанию мира и стабильности и воздерживаться от поиска корыстной выгоды.

    Вторым пунктом он призвал «остудить ситуацию», прекратить подливать масло в огонь, передает ТАСС.

    Китайский лидер настаивает на создании условий, чтобы стало возможным восстановление мира. Он призвал воздержаться от обострения напряженности.

    Кроме того, следует, по его словам, уменьшить негативное воздействие на мировую экономику и воздерживаться от подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок.

    Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, которую должны признать как Россия, так и Украина.

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    16 апреля 2024, 13:53 • Новости дня
    Российские войска уничтожили цеха производства и хранения украинских дронов
    Российские войска уничтожили цеха производства и хранения украинских дронов
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские авиация, ракетные войска и артиллерия в последние сутки поразили цеха производства и хранения украинских беспилотников, сообщило министерство обороны.

    Поражены также склады боеприпасов и горючего ВСУ, скопления живой силы и военной техники в 133 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО за сутки сбили 155 украинских дронов, шесть британских крылатых ракет Storm Shadow, две американские противорадиолокационные ракеты HARM, четыре американские авиационные ложные воздушные цели MALD и два снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган».

    С начала СВО уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 21 292 дрона, 502 ЗРК, 15 793 танка и других боевых бронированных машин, 1267 машин РСЗО, 8928 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    16 апреля 2024, 12:21 • Новости дня
    Зеленский назвал позором решение США разделить помощь Израилю и Украине
    Зеленский назвал позором решение США разделить помощь Израилю и Украине
    @ Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Решение спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона (республиканец от штата Луизиана) о разделении помощи Вашингтона Израилю и Украине позорное и является «чистой политикой», заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской компании PBS.

    «Это означает, что речь идет не о безопасности. Это чистая политика. И это позор для всего мира и для демократии. Для тех, кто говорит только о демократии, это всего лишь разговоры», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    Зеленский считает, что если Конгресс разделит помощь, то это будет означать, что это вопрос выборов в Штатах.

    По его словам, никого не волнует происходящее на Украине, американских политиков волнует только их рейтинг одобрения.

    Ранее Джонсон сообщил, что вскоре конгрессмены могут рассмотреть проект закона о помощи Украине.

    При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация выступает против разделения помощи Украине и Израилю.

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    16 апреля 2024, 14:51 • Новости дня
    Источник: ГУР Украины пыталось устранить блогера Шария и обвинить Россию
    Источник: ГУР Украины пыталось устранить блогера Шария и обвинить Россию
    @ @anatolijsharij

    Tекст: Кристина Цыцура

    Главное управление разведки пыталось физически устранить украинского блогера Анатолия Шария, чтобы потом в этом обвинить Россию, заявил источник в МВД России.

    По его словам, за нападением на украинского журналиста в Испании стоит киевский режим, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Киев планировал «физически устранить блогера, возложив при этом ответственность за его убийство на Российскую Федерацию». Полиция Испании отнеслась к расследованию нападения формально, на место происшествия никто не выезжал.

    Источник уточнил, что от имени спецслужб РФ украинской агентурой были завербованы участники покушения на украинского блогера Анатолия Шария из проживающих в Испании украинцев. А непосредственно курировал операцию глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

    Напомним, в начале марта Шарий рассказал в своем Telegram-канале, что его автомобиль пытались обстрелять, использовался при этом автомат с глушителем.


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    16 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Эксперты Foreign Affairs обвинили Запад в срыве переговоров России и Украины

    Эксперты Foreign Affairs обвинили Запад в срыве переговоров России и Украины в 2022 году

    Эксперты Foreign Affairs обвинили Запад в срыве переговоров России и Украины
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Аналитики журнала Foreign Affairs Сэмюэль Черэп и Сергей Радченко, изучив тексты проектов соглашений между Москвой и Киевом, интервью представителей сторон и сопутствующую документацию, пришли к выводу, что страны Запада сознательно саботировали мирные переговоры в 2022 году.

    По мнению экспертов, даже если бы Россия и Украина смогли преодолеть разногласия, достигнутые в Стамбуле соглашения требовали бы поддержки со стороны США и их союзников. Однако Запад не был готов идти на политический риск, вступать в переговоры и гарантировать безопасность Украины, передает ТАСС.

    Как отмечают аналитики, вместо этого страны Запада решили увеличить военную помощь Киеву и ужесточить санкции против Москвы.

    Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль призвала украинского президента Владимира Зеленского изменить конституцию для разрешения конфликта.

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    16 апреля 2024, 21:43 • Новости дня
    Запад признал невозможность создания на Украине системы ПВО как в Израиле

    Боррель заявил о невозможности Запада создать на Украине систему ПВО как в Израиле

    Запад признал невозможность создания на Украине системы ПВО как в Израиле
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западные страны не могут создать на территории Украины систему ПВО, аналогичную израильскому «Железному куполу», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    «Нужно понимать, что система «Железный купол» создавалась десятилетиями», – заявил он, добавив, что такое ПВО «невозможно сделать в короткий срок», передает ТАСС.

    Боррель отметил, что тема поставок средств ПВО для Киева вынесена на повестку дня заседания глав МИД стран ЕС.

    Ранее глава Rheinmetall предложил Европе подумать о возведении «Железного купола».

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    16 апреля 2024, 19:50 • Новости дня
    Эксперт: Бузина был патриотом Киева и костью в горле властей Украины

    Политолог Корнилов: Выздоровевшая Украина обязательно возведет памятник Бузине в центре Киева

    Эксперт: Бузина был патриотом Киева и костью в горле властей Украины
    @ @buzina

    Tекст: Евгений Поздняков

    Олесь Бузина был патриотом своей Родины. Он любил Киев и отстаивал интересы своего народа. Его творчество раскрывало пороки украинского руководства и деятелей Майдана. К сожалению, с его смертью мир потерял яркого и талантливого человека, которого потомки еще оценят по достоинству. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Напомним, 16 апреля 2015 года в Киев был убит журналист и писатель Олесь Бузина.

    «Олесь Бузина был костью в горле у украинского руководства. Он успешно раскрывал пороки правительства и критиковал сторонников Майдана. Буквально каждый носитель националистической идеологии возненавидел его еще во времена публикации книги «Вурдалак Тарас Шевченко». Без преувеличений, 16 апреля 2015 года мир потерял крайне талантливого человека», – сказал политолог Владимир Корнилов, знавший погибшего лично.

    «Он был невероятным историком, и долгое время планировал написать том о Киеве времен Деникина. Олесь обладал невероятным чувством патриотизма и не мыслил себя вне Родины. Он страстно любил столицу, в которой вырос, и в своих трудах воспевал ее яркий образ. Конечно, человек подобной величины не мог не стать жертвой националистов», – отметил он.

    «Убийцы были известны с самого начала расследования. Однако дело приобрело политический характер. Преступников буквально носили на руках и воспевали как героев страны. К сожалению, до тех пор, пока на Украине не завершится деятельность русофобского режима, злоумышленники не понесут заслуженного наказания», – акцентирует собеседник.

    «Но у нас есть надежда на то, что после выздоровления Украины творчество Бузины будет оценено по достоинству. Найти другого человека, который так сильно любил собственную отчизну, очень трудно. Уверен, что рано или поздно в Киеве появится улица, названная в его честь», – считает эксперт.

    «Будут возведены и памятники. История расставит все по местам. Но, к огромному сожалению, мать Олеся может не дожить до этих светлых дней. Она очень долго надеялась на то, что справедливость все-таки восторжествует, и убийцы будут наказаны. Искренне надеюсь, что ей все-таки удастся увидеть признание сына земляками», – резюмирует собеседник.

    Напомним, 16 апреля 2015 года в Киеве был убит историк, писатель, журналист Олесь Бузина. Автор запомнился читателям в качестве одного из наиболее трезвомыслящих аналитиков страны. Он был застрелен двумя неонацистами. На тот момент президент страны Петр Порошенко назвал раскрытие убийства «делом чести» для правоохранителей и потребовал оперативного разбирательства.

    Вскоре виновные были найдены. Ими оказались Андрей Медведько и Денис Полищук, участники так называемой АТО. Позже появилась информация о задержании третьего фигурата преступления. По слухам, им оказался руководитель одной из националистических организаций Евгений Карась, выступивший в качестве организатора убийства. Однако подтвердить подозрения следствию не удалось, и Карась был отпущен на свободу.

    Схожая ситуация произошла и с исполнителями убийства. В марте 2016 года им разрешили вернуться домой под подписку о невыезде. Примечательно, что результаты анализа ДНК Медведько и Полищука до сих пор не обнародованы. Таким образом за преступление никто так и не понес наказания.

    Однако память об Олесе Бузине живет по сей день, его творчество, хоть и подпольно, чтут в Киеве, Одессе, Харькове. Помнят о Бузине и в Москве. В день девятой годовщины убийства журналиста, МИД России в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором подчеркивается незаменимая роль Бузины в деле донесения истины об истории Украины.

    «Он стал одной из многочисленных жертв преступного киевского режима, поскольку представлял для него угрозу – публично критиковал и раскрывал истинную сущность неонацистских сил, дорвавшихся до власти в результате кровавого госпереворота», – говорится в заявлении МИД. Бузина также призывал украинское руководство к диалогу с жителями Донбасса, говорил о необходимости закрепления прав русского языка.

    «Спустя почти десятилетие очевидно, что ситуация со свободой слова на Украине деградировала до критического уровня. Все оппозиционные киевскому режиму СМИ запрещены, любые проявления инакомыслия жестоко подавляются и вымарываются из информационного пространства. На неугодных журналистов, в первую очередь российских, объявлена настоящая охота с применением всех возможных вооружений», – подчеркивает МИД.

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    17 апреля 2024, 04:47 • Новости дня
    Эксперт: Украина начала копировать российские дроны-камикадзе «Ланцет»

    Эксперт: Копирование Украиной российских дронов-камикадзе «Ланцет» подтверждает их эффективность

    Эксперт: Украина начала копировать российские дроны-камикадзе «Ланцет»
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина признала высокую эффективность российских барражирующих боеприпасов «Ланцет», запустив производство собственных копий этих дронов, заявил военный аналитик и эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «Украинцы представили модель беспилотника, очертаниями фактически повторяющую российский барражирующий боеприпас «Изделие-52», также известный как «Ланцет», – рассказал Федутинов РИА «Новости».

    По его словам, «Ланцет» за два года СВО выводил из строя элементы систем ПВО, артиллерию, бронетехнику и живую силу ВСУ, став «настоящей головной болью» для украинских военных.

    При этом Федутинов подчеркнул, что в отличие от израильских беспилотников, российские «Ланцеты» могут работать в тандеме с беспилотником-разведчиком.

    Агентство напоминает, что российские Вооруженные силы применяют в зоне СВО целый ряд ударных дронов, в том числе барражирующие боеприпасы линейки «Ланцет» и дроны-камикадзе «Куб».

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России «Ланцетом» уничтожили на Авдеевском направлении танк ВСУ, стрелявший по российским позициям.

    Ранее ВС России «Ланцетами» уничтожили Hummer и шведскую БМП ВС Украины.

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    16 апреля 2024, 13:19 • Новости дня
    Секретарь Совбеза России заявил о связи исполнителей теракта в «Крокусе» с украинскими националистами

    Патрушев: Подтверждается связь украинских националистов с исполнителями теракта в «Крокусе»

    Секретарь Совбеза России заявил о связи исполнителей теракта в «Крокусе» с украинскими националистами
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следствие подтвердило связь непосредственных исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с националистами на Украине, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

    Связь подтверждена в ходе расследования, она также процессуально закрепляется, сказал Патрушев, передает ТАСС.

    По его словам, на северо-западе России сейчас особенно актуальны дополнительные меры по улучшению гражданской обороны и обеспечению безопасности людей.

    Вопрос особо актуален в условиях «активизации на территории страны диверсионно-террористической деятельности украинских неонацистов, взявших на вооружение фашистские методы».

    Киевский режим не смог добиться успехов на поле боя и при поддержке Запада и его координации совершает диверсии против гражданских объектов, обстреливает приграничные регионы в России, совершает теракты, организует покушения на представителей власти, общественных деятелей и журналистов.

    Теракт же в «Крокусе» стал «ярким примером бесчеловечности, лютой ненависти» к России. Патрушев подчеркнул, что исполнители, организаторы и пособники этого преступления понесут заслуженное наказание.

    До этого директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что теракт в «Крокус Сити Холле» указывает на украинских неонацистов и страны Запада.

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    16 апреля 2024, 13:05 • Новости дня
    Украине пришлось экстренно импортировать электроэнергию из Румынии и Польши

    Tекст: Ольга Никитина

    В понедельник вечером Украина была вынуждена прибегнуть к экстренному импорту электроэнергии из Румынии и Польши для покрытия вечернего пика потребления, сообщает министерство энергетики страны.

    В ведомстве добавили, что в Харьковской области из-за дефицита электроэнергии по-прежнему действуют графики плановых отключений, передает РИА «Новости».

    Ранее ВС России полностью уничтожили несколько электростанций на Украине.

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    16 апреля 2024, 20:52 • Новости дня
    Белый дом ответил на слова Зеленского о «боевой роли» США на Украине

    Белый дом отреагировал на сравнение Зеленским помощи США Израилю и Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон не планирует брать на себя «боевую роль» в конфликте на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Так Кирби прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который ранее в интервью PBS выразил разочарование тем, что Израиль, в отличие от Украины, получил от союзников «не на бумаге» помощь в отражении удара Ирана, передает ТАСС.

    Представитель Белого дома назвал конфликт на Украине «другой битвой», подчеркнув, что президент США Джо Байден ранее ясно давал понять, что американских солдат не будет на украинской территории.

    Ранее Зеленский назвал позором решение США разделить помощь Израилю и Украине.

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    16 апреля 2024, 12:41 • Новости дня
    В Киеве признали десятикратное превосходство России в числе артиллерийских снарядов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потенциал российских Вооруженных сил многократно превышает возможности Украины, без помощи Запада у Киева нет шансов продолжать боевые действия, признал президент Украины Владимир Зеленский.

    Как заявил Зеленский в интервью американской телекомпании PBS, без поддержки Запада у Украины не будет шансов на победу, потому что соотношение артиллерийских обстрелов составляет 1:10 в пользу России. Он добавил, что с такой статистикой ВС России будут каждый день оттеснять ВСУ назад», передает ТАСС.

    «Чтобы защитить 100% того, что находится под нашим контролем, нам нужно будет перейти от единицы к соотношению 10 к 10», – сказал он.

    Ранее ВС России уничтожили грузовик со снарядами ВСУ на Гуляйпольском направлении.

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    16 апреля 2024, 14:12 • Новости дня
    Во Франции сообщили плохие новости Зеленскому и «фанатам НАТО»

    Филиппо назвал приглашение России в Нормандию плохой новостью для Зеленского

    Tекст: Ольга Никитина

    Планы французских властей пригласить Россию на празднование высадки в Нормандию станет для президента Украины Владимира Зеленского плохой новостью, считает французский политик Флориан Филиппо.

    Филиппо, возглавляющий партию «Патриоты», написал в соцсети X, что считает такой поворот событий удачей. Он напомнил, что Россия понесла самые большие потери в борьбе с нацистской Германией, и призвал уважать память погибших и историю.

    «Это не доставит радости Зеленскому и фанатам НАТО, которые попытаются оказать давление на [лидера Франции Эммануэля] Макрона», – приводит его слова РИА «Новости».

    Филиппо задался вопросом о том, поддастся ли Макрон на это давление. Он считает, что такой сценарий вполне вероятен.

    В Кремле уточняли ранее, что президент Владимир Путин еще не получил официального приглашения на празднование 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии.

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    16 апреля 2024, 14:14 • Новости дня
    ВС России улучшили положение на четырех направлениях
    ВС России улучшили положение на четырех направлениях
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки улучшили свои позиции на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южно-Донецком направлениях, сообщило Минобороны.

    На Купянском направлении группировка «Запад» отразила две контратаки украинских штурмовиков 21-й механизированной бригады у Терн в ДНР, там ВСУ потеряли до 30 человек, две бронемашины, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также украинская армия потеряла там американскую САУ Paladin, американскую гаубицу М198 и гаубицу «Мста-Б». Там же уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

    На Донецком направлении «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живу силу и технику 46-й аэромобильной, 92-й десантно-штурмовой, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ у Андреевки, Красногоровки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР.

    На этом направлении ВСУ потеряли до 630 человек, бронемашину и четыре автомобиля.

    При контрбатарейной борьбе поражены: САУ Paladin и польская САУ Krab, САУ «Акация», американское орудие М119 и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» улучшила тактическое положение и отразила восемь контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 23-й, 24-й, 115-й механизированных бригад у Новокалиново, Семеновки, Петровского, Нетайлово и Бердычей в ДНР.

    На этом направлении украинская армия потеряла более 380 человек, БМП, САУ Paladin, САУ «Гвоздика» и три гаубицы Д-30.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила свое положение и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 108-й и 128-й бригад теробороны у Луговского (Запорожская область), Угледара, Урожайного и Старомайорского (ДНР).

    Там украинская сторона потеряла до 80 человек, машина РСЗО «Град», САУ Krab, гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила формирования 117-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты у Орехова (Запорожская область) и Ивановки (Херсонская область).

    Там украинская сторона потеряла до 40 человек, пять автомобилей и американскую гаубицу М777.

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