Tекст: Алексей Дегтярев

На Купянском направлении группировка «Запад» отразила две контратаки украинских штурмовиков 21-й механизированной бригады у Терн в ДНР, там ВСУ потеряли до 30 человек, две бронемашины, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также украинская армия потеряла там американскую САУ Paladin, американскую гаубицу М198 и гаубицу «Мста-Б». Там же уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

На Донецком направлении «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живу силу и технику 46-й аэромобильной, 92-й десантно-штурмовой, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ у Андреевки, Красногоровки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР.

На этом направлении ВСУ потеряли до 630 человек, бронемашину и четыре автомобиля.

При контрбатарейной борьбе поражены: САУ Paladin и польская САУ Krab, САУ «Акация», американское орудие М119 и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Авдеевском направлении группировка «Центр» улучшила тактическое положение и отразила восемь контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 23-й, 24-й, 115-й механизированных бригад у Новокалиново, Семеновки, Петровского, Нетайлово и Бердычей в ДНР.

На этом направлении украинская армия потеряла более 380 человек, БМП, САУ Paladin, САУ «Гвоздика» и три гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила свое положение и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 108-й и 128-й бригад теробороны у Луговского (Запорожская область), Угледара, Урожайного и Старомайорского (ДНР).

Там украинская сторона потеряла до 80 человек, машина РСЗО «Град», САУ Krab, гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила формирования 117-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты у Орехова (Запорожская область) и Ивановки (Херсонская область).

Там украинская сторона потеряла до 40 человек, пять автомобилей и американскую гаубицу М777.