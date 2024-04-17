Ермак признал, что украинцы морально упали духом

Эксперт: Бузина был патриотом Киева и костью в горле властей Украины

Политолог Корнилов: Выздоровевшая Украина обязательно возведет памятник Бузине в центре Киева

Tекст: Евгений Поздняков

«Олесь Бузина был костью в горле у украинского руководства. Он успешно раскрывал пороки правительства и критиковал сторонников Майдана. Буквально каждый носитель националистической идеологии возненавидел его еще во времена публикации книги «Вурдалак Тарас Шевченко». Без преувеличений, 16 апреля 2015 года мир потерял крайне талантливого человека», – сказал политолог Владимир Корнилов, знавший погибшего лично.

«Он был невероятным историком, и долгое время планировал написать том о Киеве времен Деникина. Олесь обладал невероятным чувством патриотизма и не мыслил себя вне Родины. Он страстно любил столицу, в которой вырос, и в своих трудах воспевал ее яркий образ. Конечно, человек подобной величины не мог не стать жертвой националистов», – отметил он.

«Убийцы были известны с самого начала расследования. Однако дело приобрело политический характер. Преступников буквально носили на руках и воспевали как героев страны. К сожалению, до тех пор, пока на Украине не завершится деятельность русофобского режима, злоумышленники не понесут заслуженного наказания», – акцентирует собеседник.

«Но у нас есть надежда на то, что после выздоровления Украины творчество Бузины будет оценено по достоинству. Найти другого человека, который так сильно любил собственную отчизну, очень трудно. Уверен, что рано или поздно в Киеве появится улица, названная в его честь», – считает эксперт.

«Будут возведены и памятники. История расставит все по местам. Но, к огромному сожалению, мать Олеся может не дожить до этих светлых дней. Она очень долго надеялась на то, что справедливость все-таки восторжествует, и убийцы будут наказаны. Искренне надеюсь, что ей все-таки удастся увидеть признание сына земляками», – резюмирует собеседник.

Напомним, 16 апреля 2015 года в Киеве был убит историк, писатель, журналист Олесь Бузина. Автор запомнился читателям в качестве одного из наиболее трезвомыслящих аналитиков страны. Он был застрелен двумя неонацистами. На тот момент президент страны Петр Порошенко назвал раскрытие убийства «делом чести» для правоохранителей и потребовал оперативного разбирательства.

Вскоре виновные были найдены. Ими оказались Андрей Медведько и Денис Полищук, участники так называемой АТО. Позже появилась информация о задержании третьего фигурата преступления. По слухам, им оказался руководитель одной из националистических организаций Евгений Карась, выступивший в качестве организатора убийства. Однако подтвердить подозрения следствию не удалось, и Карась был отпущен на свободу.

Схожая ситуация произошла и с исполнителями убийства. В марте 2016 года им разрешили вернуться домой под подписку о невыезде. Примечательно, что результаты анализа ДНК Медведько и Полищука до сих пор не обнародованы. Таким образом за преступление никто так и не понес наказания.

Однако память об Олесе Бузине живет по сей день, его творчество, хоть и подпольно, чтут в Киеве, Одессе, Харькове. Помнят о Бузине и в Москве. В день девятой годовщины убийства журналиста, МИД России в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором подчеркивается незаменимая роль Бузины в деле донесения истины об истории Украины.

«Он стал одной из многочисленных жертв преступного киевского режима, поскольку представлял для него угрозу – публично критиковал и раскрывал истинную сущность неонацистских сил, дорвавшихся до власти в результате кровавого госпереворота», – говорится в заявлении МИД. Бузина также призывал украинское руководство к диалогу с жителями Донбасса, говорил о необходимости закрепления прав русского языка.

«Спустя почти десятилетие очевидно, что ситуация со свободой слова на Украине деградировала до критического уровня. Все оппозиционные киевскому режиму СМИ запрещены, любые проявления инакомыслия жестоко подавляются и вымарываются из информационного пространства. На неугодных журналистов, в первую очередь российских, объявлена настоящая охота с применением всех возможных вооружений», – подчеркивает МИД.