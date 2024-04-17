Шойгу поручил упростить процедуру приема на вооружение опробованных в СВО средств

Tекст: Ольга Никитина

Также должно происходить, если предприятия готовы в кратчайшие сроки наладить их серийное производство, поручил Шойгу. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Сообщается, что Шойгу лично апробировал новый легкий бронеавтомобиль, созданный для спецподразделений Вооруженных сил России, и проверил его ходовые качества.

Автомобили этой линейки, как пояснили в МО РФ, предназначены для перевозки личного состава, обеспечения выполнения подразделениями специального назначения боевых задач с помощью установленного стрелкового вооружения.

Также Шойгу поручил дооснастить многоцелевой робототехнический комплекс огневой поддержки, охраны объектов и эвакуации раненых с переднего края дополнительными пулеметными огневыми средствами, которые позволят применять его в ходе штурмовых действий.