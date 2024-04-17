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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран и Израиль играют по новым правилам мировой политики

    Сейчас, когда исторический процесс перестал быть искусственно выпрямленным, как это было в холодную войну или сразу после нее, самостоятельные государства многополярного мира, подобно Ирану или Израилю, будут вести себя, исходя только из собственных интересов.

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    Борис Акимов Борис Акимов Вихри истории надо закручивать в правильном направлении

    Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем Ватикан бросил вызов западной элите

    Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.

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    17 апреля 2024, 09:41 • Новости дня

    Шойгу поручил упростить процедуру приема на вооружение опробованных в СВО средств

    Tекст: Ольга Никитина

    Процедура приема перспективных средств на вооружение ВС РФ, если они прошли испытания в зоне СВО и результат оказался положительным, должна быть максимально упрощена, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    Также должно происходить, если предприятия готовы в кратчайшие сроки наладить их серийное производство, поручил Шойгу. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Сообщается, что Шойгу лично апробировал новый легкий бронеавтомобиль, созданный для спецподразделений Вооруженных сил России, и проверил его ходовые качества.

    Автомобили этой линейки, как пояснили в МО РФ, предназначены для перевозки личного состава, обеспечения выполнения подразделениями специального назначения боевых задач с помощью установленного стрелкового вооружения.

    Также Шойгу поручил дооснастить многоцелевой робототехнический комплекс огневой поддержки, охраны объектов и эвакуации раненых с переднего края дополнительными пулеметными огневыми средствами, которые позволят применять его в ходе штурмовых действий.

    16 апреля 2024, 13:58 • Новости дня
    Стало известно о возможной ликвидации Буданова или Сырского на Украине

    СМИ сообщили о возможной ликвидации Буданова или Сырского на Украине

    Стало известно о возможной ликвидации Буданова или Сырского на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Удар российских военных по полигону в Чугуеве около Харькова мог способствовать ликвидации руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) или главкома ВСУ Александра Сырского.

    Ряд СМИ утверждают, что на месте удара мог находиться не Буданов, а главком ВСУ Сырский, при этом все сообщения идут с упором на то, что уничтожены важные чины, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    Также отмечается, что могли быть уничтожены украинские офицеры. Официальной информации из Киева по поводу жертв российской атаки не поступало.

    В Киеве уже не раз признавали десятикратное превосходство России в числе артиллерийских снарядов.

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    16 апреля 2024, 20:59 • Новости дня
    Российские войска прорвались в Красногоровку в ДНР

    Военкоры сообщили о прорыве ВС России в город Красногоровку

    Российские войска прорвались в Красногоровку в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные прорвали оборону ВСУ между Донецком и Марьинкой и ворвались в населенный пункт Красногоровка, сообщили военкоры.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» опубликованы кадры прорыва колонны бронетехники в Красногоровку, по словам российских военкоров, видео снято противником.

    Отмечается, что штурмовикам Южной группировки войск ВС России удалось занять уже большую часть застройки и здание железнодорожной станции. Украинские военные аналитики пишут, что российские войска закрепились в южной части города в частном секторе.

    Ранее в Минобороны сообщали, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи в районе Красногоровки. Сообщалось, что освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой народной республики.

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    16 апреля 2024, 18:23 • Новости дня
    Кадыров: Алаудинов назначен замглавы Главного военно-политического управления

    Кадыров: Алаудинов назначен замглавы Главного военно-политического управления ВС России

    Кадыров: Алаудинов назначен замглавы Главного военно-политического управления
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Замначальника Главного военно-политического управления ВС России назначен генерал-майор и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Алаудинов освобожден от ранее занимаемой должности замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС России и назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России, сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что это – важное решение, подтверждающее «выдающиеся способности, личное мужество и преданность избранному делу» Алаудинова.

    В конце 2023 года Алаудинов заявлял, что в 2024 году Россия «поставит точку в СВО».

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    16 апреля 2024, 11:18 • Новости дня
    Российские войска уничтожили девять лодок ВСУ с 20 военными на правом берегу Днепра

    Сальдо: ВС России уничтожили девять лодок ВСУ с 20 военными на правом берегу Днепра

    Российские войска уничтожили девять лодок ВСУ с 20 военными на правом берегу Днепра
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Группировка «Днепр» ударила по месту посадки десанта ВСУ в Херсонской области в ночь на вторник, уничтожены девять лодок и до 20 бойцов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале он указал, что вследствие удара уничтожены девять лодок и до 20 боевиков из так называемых 35-й и 37-й бригад морской пехоты.

    Накануне стало известно, что ВСУ за сутки потеряли до 420 военнослужащих на Донецком направлении.

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    16 апреля 2024, 19:59 • Новости дня
    В Воронежской области затонула машина с бойцами СВО из Чувашии

    Автомобиль с возвращавшимися с СВО бойцами из Чувашии затонул в Воронежской области, есть погибшие

    Tекст: Вера Басилая

    Автомобиль, в котором возвращались из зоны специальной военной операции (СВО) бойцы из Чувашии, затонул на территории Воронежской области, обнаружены тела двух погибших, сообщили в Госкомитете Чувашии по ГО и ЧС.

    В сообщении отмечается, что глава Чувашии Олег Николаев поручил оказать помощь семьям погибших и связаться с правительством Воронежской области, в настоящий момент найдены двое погибших, ведутся поиски третьего утонувшего бойца, передает ТАСС.

    Ранее участник спецоперации Тимур Мясников, спасая супругу и сына, погиб при теракте в «Крокус Сити Холле».

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    17 апреля 2024, 04:47 • Новости дня
    Эксперт: Украина начала копировать российские дроны-камикадзе «Ланцет»

    Эксперт: Копирование Украиной российских дронов-камикадзе «Ланцет» подтверждает их эффективность

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина признала высокую эффективность российских барражирующих боеприпасов «Ланцет», запустив производство собственных копий этих дронов, заявил военный аналитик и эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «Украинцы представили модель беспилотника, очертаниями фактически повторяющую российский барражирующий боеприпас «Изделие-52», также известный как «Ланцет», – рассказал Федутинов РИА «Новости».

    По его словам, «Ланцет» за два года СВО выводил из строя элементы систем ПВО, артиллерию, бронетехнику и живую силу ВСУ, став «настоящей головной болью» для украинских военных.

    При этом Федутинов подчеркнул, что в отличие от израильских беспилотников, российские «Ланцеты» могут работать в тандеме с беспилотником-разведчиком.

    Агентство напоминает, что российские Вооруженные силы применяют в зоне СВО целый ряд ударных дронов, в том числе барражирующие боеприпасы линейки «Ланцет» и дроны-камикадзе «Куб».

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России «Ланцетом» уничтожили на Авдеевском направлении танк ВСУ, стрелявший по российским позициям.

    Ранее ВС России «Ланцетами» уничтожили Hummer и шведскую БМП ВС Украины.

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    17 апреля 2024, 05:23 • Новости дня
    Российские снайперы уничтожили группу ВСУ и взяли в плен четырех националистов

    Tекст: Денис Тельманов

    Снайперская группа уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады уничтожила группу украинских военных и взяла в плен четверых националистов на артемовском направлении, сообщает Министерство обороны России.

    «В результате снайперской дуэли был ликвидирован опытный снайпер одного из спецподразделений ВСУ и его группа прикрытия, состоявшая из семи человек», – говорится в сообщении Минобороны России, передает ТАСС.

    Отмечается, что для эвакуации своих бойцов противник направил ещё одну группу из четырех националистов, на которую российские снайперы устроили засаду.

    «В результате группа эвакуации ВСУ была захвачена в плен в полном составе», – отметили в российском военном ведомстве.

    Ранее сообщалось, что снайперы различных российских подразделений в зоне СВО относят к одной из приоритетных целей для себя иностранных наемников ВСУ.

    Бойцы пояснили, что наемников легко отличить от украинских боевиков, потому что зарубежные военные лучше одеты, отдают приказы и держатся в центре или позади группы.

    Как рассказал снайпер с позывным «Пианист», ликвидация иностранного наемника для российского военнослужащего будет своей победой, потом можно будет вспомнить, что «иностранного фашиста отправили к Бандере».

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    16 апреля 2024, 15:56 • Новости дня
    Мошенники убедили жену бойца СВО взять кредит на «секретную миссию»

    Tекст: Ольга Никитина

    Мошенники обманом заставили жительницу Подмосковья оформить кредит на 1,5 млн рублей под предлогом «сверхсекретной миссии спецслужб».

    Женщина, будучи женой участника СВО, поверила мошенникам и взяла кредит в банке. Позже ее нашли в другом банке, где она пыталась оформить второй кредит, передает РИА «Новости».

    Ранее аферисты начали рассылку клиентам банков с предупреждением о списании «нового налога на СВО».

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    16 апреля 2024, 11:15 • Новости дня
    ВС России атаковали район аэродрома в Хмельницкой области

    Подполье: ВС России ударили в районе аэродрома в Хмельницкой области, где ждут F-16

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России нанесли удар возле военного аэродрома в Хмельницкой области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

    По его словам, в районе трех часов ночи был прилет районе военного аэродрома в Староконстантинове, там проходят обучение летчики, проживают они там же в казармах, есть учебные корпуса, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что несколько зданий уже разрушено, но не все.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области.

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    17 апреля 2024, 00:20 • Новости дня
    ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР более 40 боеприпасов

    ВСУ за сутки 13 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив более 40 боеприпасов

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска за минувшие сутки выпустили по жилым районам ДНР более 40 боеприпасов, сообщает представительство региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    Отмечается, что оперативные дежурные зафиксировали 13 фактов обстрелов на донецком и горловском направлениях, передает ТАСС.

    Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

    Ранее сообщалось, что за два года ВСУ выпустили по территории ДНР свыше 182 тыс. боеприпасов различного калибра.

    В результате обстрелов погибли 4894 мирных жителя, в том числе 148 детей. Ранения получили более 6 тыс. человек.

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    16 апреля 2024, 11:52 • Новости дня
    Политолог: Волгоградская область укрепляется в статусе логистического узла

    Политолог Манойло: Волгоградская область укрепляется в статусе логистического узла

    Политолог: Волгоградская область укрепляется в статусе логистического узла

    Tекст: Олег Исайченко

    Сегодня Волгоградская область укрепляет свой статус логистического узла и промышленного центра. Однако соседние субъекты также активно развиваются и конкурируют с ней, что подтверждает эффективность президентской кадровой программы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. Ранее президент России Владимир Путин заслушал доклад губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

    «Благодаря федеральной помощи и профессионализму губернатора Волгоградская область активно развивается. Региональные власти укрепляют промышленность и привлекают инвестиции в реальный сектор экономики. Результаты можно увидеть, например, по показателям роста ВВП субъекта», – сказал Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ, член научного совета при Совете безопасности РФ.

    «В области также активно ведется дорожное строительство, развивается инфраструктура. Сейчас осуществляется проект строительства трассы в обход Волгограда. Также при поддержке федерального центра в регионе реализуются социальные программы, в том числе по поддержке семей с детьми», – отмечает собеседник.

    «Мы видим, как субъект укрепляется в статусе транспортно-логистического узла и крупного аграрного и промышленного центра. Губернатор старается по максимуму использовать потенциал региона. Судя по итогам встречи, президент Путин доверяет главе Волгоградской области и доволен его работой», – подчеркивает он.

    «Однако следует отметить, что у Бочарова достаточно сильные конкуренты в соседних регионах. Эти главы не менее активно развивают свои субъекты, имеют должный опыт в исполнительной власти. Подобная здоровая конкуренция подтверждает эффективность кадровой политики президента. Таким образом удается выбрать лучших управленцев, способных решать сложные задачи. Так было в период пандемии, так происходит и сейчас, в условиях санкций и на фоне проведения спецоперации», – заключил Манойло.

    В понедельник президент Владимир Путин по видеосвязи заслушал доклад губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова о развитии региона, сообщает Кремль. «Социально-экономическая ситуация в области стабильная, устойчивая. Социальные обязательства выполняются в полном объеме. Особое внимание, поддержку мы оказываем семьям с детьми, людям с ограниченными возможностями здоровья, жителям старшего возраста», – сказал губернатор.

    «Конечно, безусловным приоритетом в нашей работе была, есть и будет поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Сегодня в области действует 35 региональных мер поддержки, они очень востребованы. В общем объеме за это время было направлено более 4 млрд рублей», – добавил Бочаров.

    Ситуация в экономике также устойчивая, отметил он. «Предприятия и организации реального сектора экономики сегодня не только сохранили свое положение. Они на самом деле наращивают объемы и номенклатуру производства, выходят на новые рынки и занимают уверенное положение. Валовой региональный продукт показывает положительную динамику на сегодняшний день. Бюджет области также устойчивый», – указал глава региона.

    Также в ходе беседы были упомянуты рост промышленного производства, уровень сельхозпроизводства, инвестиций, жилищное строительство, инфраструктурные проекты.

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    17 апреля 2024, 09:09 • Новости дня
    Шойгу поручил дооснастить робототехнический комплекс огневой поддержки

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны Сергей Шойгу поручил дооснастить многоцелевой робототехнический комплекс огневой поддержки, охраны объектов и эвакуации раненых с переднего края дополнительными пулеметными огневыми средствами, которые позволят применять его в ходе штурмовых действий.

    Кроме того, в кратчайшие сроки министр обороны поручил начать серийное производство перспективных медицинских роботов для нужд ВС России. Один из них уже в ближайшие дни должен быть отправлен для апробации в группировку войск в зоне спецоперации, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В среду в военном ведомстве сообщили, что Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта проведения СВО. Главе Минобороны показали более 30 перспективных образцов вооружения, военной, спецтехники и военно-технического имущества.

    Шойгу назвал крайне востребованным наземный медицинский робототехнический комплекс и заявил, что такие машины «ждут невероятно». «Нет ничего дороже жизни человеческой», – подчеркнул министр.

    В начале апреля в Минобороны сообщали, что новейший роботизированный комплекс разминирования «Сталкер», способный уничтожать противотанковые мины, прошел боевые испытания на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

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    17 апреля 2024, 09:03 • Новости дня
    В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объект припортовой инфраструктуры получил повреждения в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области, сообщил глава военной администрации региона Александр Прокудин.

    Подробностей не приводится, передает ТАСС.

    Ранее в Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры.

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    17 апреля 2024, 09:43 • Новости дня
    Ермак признал, что украинцы морально упали духом

    Глава офиса президента Украины Ермак признал, что жители страны морально упали духом

    Tекст: Александра Юдина

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил изданию Politico, что во время поездок главы государства Владимира Зеленского по регионам страны «сильно чувствуется», что «люди поникли» от затянувшегося конфликта.

    По его словам, «люди поникли», и это звучит от руководителей регионов и от самих людей, передает ТАСС.

    Сопровождающий Зеленского в поездках Ермак также отметил, что падение морального духа наблюдается как среди мирных жителей, так и в армии.

    В заключение издание замечает, что Украина «скатывается к катастрофе».

    Ранее CNN объяснил высокий уровень потерь ВСУ.

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    17 апреля 2024, 09:49 • Новости дня
    ВС России продвинулись на сотни метров под Урожайным, несмотря на минные поля ВСУ

    Рогов: ВС России продвинулись на сотни метров под Урожайным, несмотря на минные поля ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России продвинулись на несколько сот метров на времевском направлении на границе между Запорожской областью и ДНР, несмотря на сильное минирование местности ВСУ, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВС России продвинулись на несколько сотен метров по сильно заминированному ВСУ участку в районе Урожайного, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны сообщило, что на Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила свое положение и поразила живую силу и технику ВСУ у Урожайного, Угледара, и Старомайорского (ДНР).

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