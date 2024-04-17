Шойгу поручил дооснастить робототехнический комплекс огневой поддержки

Tекст: Ольга Никитина

Кроме того, в кратчайшие сроки министр обороны поручил начать серийное производство перспективных медицинских роботов для нужд ВС России. Один из них уже в ближайшие дни должен быть отправлен для апробации в группировку войск в зоне спецоперации, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В среду в военном ведомстве сообщили, что Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта проведения СВО. Главе Минобороны показали более 30 перспективных образцов вооружения, военной, спецтехники и военно-технического имущества.

Шойгу назвал крайне востребованным наземный медицинский робототехнический комплекс и заявил, что такие машины «ждут невероятно». «Нет ничего дороже жизни человеческой», – подчеркнул министр.

В начале апреля в Минобороны сообщали, что новейший роботизированный комплекс разминирования «Сталкер», способный уничтожать противотанковые мины, прошел боевые испытания на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции.