Зеленский назвал позором решение США разделить помощь Израилю и Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

«Это означает, что речь идет не о безопасности. Это чистая политика. И это позор для всего мира и для демократии. Для тех, кто говорит только о демократии, это всего лишь разговоры», – подчеркнул он, передает ТАСС.

Зеленский считает, что если Конгресс разделит помощь, то это будет означать, что это вопрос выборов в Штатах.

По его словам, никого не волнует происходящее на Украине, американских политиков волнует только их рейтинг одобрения.

Ранее Джонсон сообщил, что вскоре конгрессмены могут рассмотреть проект закона о помощи Украине.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация выступает против разделения помощи Украине и Израилю.