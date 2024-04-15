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Белый дом выступил против разделения закона о помощи Украине и Израилю
Администрация президента США выступила против того, чтобы Палата представителей разделяла законопроект о помощи Израилю и Украине, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге.
Он назвал Израиль и Украину хорошими друзьями США, «которые борются за свой суверенитет, но борются по-разному». По его словам, поскольку у обоих стран время идет не в их пользу, нужно действовать быстро, и необходимо, чтобы помощь была оказана Израилю и ВСУ. Кирби уточнил, что нужно принять двухпартийный законопроект, который принял Сенат, передает ТАСС.
Кирби добавил, что администрация Байдена «выступает против отдельного законопроекта, который бы касался только помощи Израилю».
В понедельник спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что на предстоящей неделе конгрессмены могут рассмотреть проект закона об американской помощи Украине.
Ранее Кирби заявил, что американская сторона продолжает оказывать Израилю помощь и обеспечивать еврейское государство всем необходимым для защиты.