Заур Смирнов назвал идею Макрона о перемирии на время Олимпийских игр уловкой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ранее французская радиостанция RMC сообщила, что Макрон сохраняет надежду на «олимпийское перемирие» на время Игр в Париже и ожидает помощи в этом вопросе от председателя Китая.

По словам Смирнова, требование Макрона является уловкой, чтобы дать передышку ВСУ с тем, чтобы они продолжили затем уничтожать мирное население, передает РИА «Новости».

Он добавил, Макрону следует прекратить поставки оружия Украине и показать, что он действительно хочет прекращения огня.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что призывы французского президента Эммануэля Макрона увеличить военную помощь Киеву звучат неуклюже на фоне его колебаний между миротворцем и провокатором.