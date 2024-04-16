Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.0 комментариев
В Крыму назвали идею Макрона об «олимпийском перемирии» уловкой
Заур Смирнов назвал идею Макрона о перемирии на время Олимпийских игр уловкой
Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал уловкой идею президента Франции Эммануэля Макрона объявить перемирие на время проведения летних Олимпийских игр.
Ранее французская радиостанция RMC сообщила, что Макрон сохраняет надежду на «олимпийское перемирие» на время Игр в Париже и ожидает помощи в этом вопросе от председателя Китая.
По словам Смирнова, требование Макрона является уловкой, чтобы дать передышку ВСУ с тем, чтобы они продолжили затем уничтожать мирное население, передает РИА «Новости».
Он добавил, Макрону следует прекратить поставки оружия Украине и показать, что он действительно хочет прекращения огня.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что призывы французского президента Эммануэля Макрона увеличить военную помощь Киеву звучат неуклюже на фоне его колебаний между миротворцем и провокатором.