Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.0 комментариев
ВСУ попытались атаковать Россию с помощью воздушного шара
Киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам на российской территории с применением малоразмерного воздушного шара (МВШ), сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что попытка произошла в 8.15 во вторник.
МВШ был уничтожен над территорией Курской области дежурными средствами ПВО, добавили в МО РФ.
Накануне российская система ПВО сбила в небе над Бердянском Запорожской области две дальнобойные ракеты Storm Shadow англо-французского производства.