Первый в мире боевой ледокол «Иван Папанин» принял экипаж и готовится к выходу в море

Первый в мире боевой ледокол «Иван Папанин» готовится к испытаниям, экипаж заселился на корабль

Tекст: Денис Тельманов

«Завершено заселение экипажа на первый боевой ледокол «Иван Папанин», построенный для ВМФ», – передает ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

Отмечается, что заселение экипажа проходило поэтапно и является важным шагом перед выходом ледокола на заводские ходовые испытания.

По данным Минобороны России, моряки ледокола прошли специальное обучение, включающее отработку навыков эксплуатации техники и вооружения в условиях Арктики на учебно-тренажерных комплексах.

«Иван Папанин» – головной корабль проекта 23550, серии многофункциональных ледоколов, способных преодолевать лед толщиной до 1,7 метра. Корабли этого проекта могут нести на борту вертолет и предназначены как для ВМФ России, так и для морских частей Пограничных войск ФСБ России.