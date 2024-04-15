Алекс Токвиль, французский государственный деятель и политический философ первой половины XIX века, предсказывал, что не пройдет и столетия, и Россия – если дать ей свободно развиваться – по своему национальному богатству обгонит всю совокупную Европу.8 комментариев
Шор обвинил власти Молдавии в дискриминации молдавских граждан в России
Лидер молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор обвинил проевропейское правительство страны в дискриминации граждан Молдавии, проживающих в России. Поводом для критики стало решение властей не предоставлять возможность голосования по почте на предстоящих президентских выборах для молдаван, находящихся в РФ.
«Мы будем отстаивать равные права для всех независимо от местонахождения и оспорим этот закон в Конституционном суде», – написал Шор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что голосование по почте будет доступно для граждан Молдавии, находящихся в США и Канаде, и назвал это решение дискриминационным. Шор считает, что таким образом власти пытаются обеспечить преимущество проевропейским партиям на выборах.
Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу объяснил отказ от голосования по почте в России тем, что эта страна якобы не может обеспечить безопасность на выборах. Шор назвал это заявление абсурдным и предвзятым.
Напомним, что президентские выборы в Молдавии пройдут осенью этого года. Действующий президент Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок.
Ранее Шор раскритиковал бездействие молдавских властей в ситуации с детским хором «Рапсодия», который более суток продержали на границе с Польшей и Литвой. Детям не разрешали выйти из автобуса даже в туалет.