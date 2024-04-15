Шор обвинил власти Молдавии в дискриминации молдавских граждан в России

Tекст: Денис Тельманов

«Мы будем отстаивать равные права для всех независимо от местонахождения и оспорим этот закон в Конституционном суде», – написал Шор в своем Telegram-канале.



Он отметил, что голосование по почте будет доступно для граждан Молдавии, находящихся в США и Канаде, и назвал это решение дискриминационным. Шор считает, что таким образом власти пытаются обеспечить преимущество проевропейским партиям на выборах.

Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу объяснил отказ от голосования по почте в России тем, что эта страна якобы не может обеспечить безопасность на выборах. Шор назвал это заявление абсурдным и предвзятым.

Напомним, что президентские выборы в Молдавии пройдут осенью этого года. Действующий президент Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок.

Ранее Шор раскритиковал бездействие молдавских властей в ситуации с детским хором «Рапсодия», который более суток продержали на границе с Польшей и Литвой. Детям не разрешали выйти из автобуса даже в туалет.