Британцы – это вам не альтернативно одаренный Макрон, который каждое утро после завтрака с круассаном спешит рассказать всему миру, как он пошлет, уже почти послал, уже совсем-совсем прямо сейчас отправит «тысячи французских солдат под Одессу».0 комментариев
МИД Ирана вызвал послов Британии, Франции и Германии
Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Британии, Германии и Франции после масштабной атаки на Израиль.
В сообщении говорится, что в МИД в Тегеране сегодня утром глава департамента Западной Европы по отдельности вызвал послов Великобритании, Франции и Германии из-за безответственной позиции некоторых британских, французских и немецких чиновников в связи с реакцией Исламской Республики Иран на ряд действий сионистского режима Израиля, передает ТАСС.
В частности, речь идет об атаке израильской стороны на посольство Ирана в Дамаске.
Ранее Иран предупредил США, что если те будут участвовать в действиях Израиля, американские базы и личный состав США на Ближнем Востоке не будут находиться в безопасности.
Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».