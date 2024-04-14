МИД Ирана вызвал послов Британии, Франции и Германии

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении говорится, что в МИД в Тегеране сегодня утром глава департамента Западной Европы по отдельности вызвал послов Великобритании, Франции и Германии из-за безответственной позиции некоторых британских, французских и немецких чиновников в связи с реакцией Исламской Республики Иран на ряд действий сионистского режима Израиля, передает ТАСС.

В частности, речь идет об атаке израильской стороны на посольство Ирана в Дамаске.

Ранее Иран предупредил США, что если те будут участвовать в действиях Израиля, американские базы и личный состав США на Ближнем Востоке не будут находиться в безопасности.

Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».