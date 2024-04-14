Иран пригрозил США из-за сотрудничества с Израилем

Глава генштаба ВС Ирана Багери: базы США в регионе не будут в безопасности

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Иран передал США через посольство Швейцарии, что если США захотят сотрудничать с Израилем в агрессивных действиях сионистов или участвовать в этих действиях, американские базы и личный состав в регионе не будут в безопасности, и Тегеран будет рассматривать личный состав как агрессора и применит по отношении к нему необходимые меры, передает РИА «Новости».

Ранее Президент США Джо Байден дал понять главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху, что американские войска не станут участвовать в наступательных операциях против Ирана.

Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».