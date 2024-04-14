Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.0 комментариев
Иран пригрозил США из-за сотрудничества с Израилем
Глава генштаба ВС Ирана Багери: базы США в регионе не будут в безопасности
Тегеран предупредил США, что, если те будут участвовать в действиях Израиля, американские базы и личный состав США на Ближнем Востоке не будут находиться в безопасности, заявил глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери.
По его словам, Иран передал США через посольство Швейцарии, что если США захотят сотрудничать с Израилем в агрессивных действиях сионистов или участвовать в этих действиях, американские базы и личный состав в регионе не будут в безопасности, и Тегеран будет рассматривать личный состав как агрессора и применит по отношении к нему необходимые меры, передает РИА «Новости».
Ранее Президент США Джо Байден дал понять главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху, что американские войска не станут участвовать в наступательных операциях против Ирана.
Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».