В ДТП с микроавтобусом с Дагестане погибли двое детей

Tекст: Алексей Дегтярев

Пассажирская «Газель» и легковой автомобиль столкнулись в поселке, один ребенок погиб на месте, второй – умер в больнице, указали в ведомстве, передает ТАСС.

При этом также пострадали еще восемь человек.

В начале апреля в Рязанской области столкнулись «КамАЗ» и Mazda, погибли шесть человек.