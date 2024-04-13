Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.47 комментариев
Экс-сотрудник Пентагона: НАТО снабдило Украину «безумным» планом контрнаступления
Экс-сотрудник Пентагона Брайен: НАТО снабдило Украину «безумным» планом контрнаступления
Киевскому режиму первоначально поступил «безумный» план контрнаступления от Североатлантического альянса, заявил бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен.
Крупное контрнаступление ВСУ провалилось не потому, что украинцы не следовали указаниям от «старших братьев из НАТО», как часто об этом говорят в последнее время, указал Брайен в статье для Weapons and Strategy, передает РИА «Новости».
План США и НАТО «был сумасшедшим с самого начала», он предлагал вести боевые действия без воздушного прикрытия с несовершенными системами противовоздушной обороны, которые были уничтожены Россией.
Критика Запада оскорбляет упорно сражающуюся украинскую армию, понесшую большие потери. НАТО подвергает своих членов большому риску, опустошая запасы оружия, включая средства ПВО, танки, БМП и боеприпасы, отметил Брайен.
При этом в ЕС до сих пор полны энтузиазма. Президент Франции Эммануэль Макрон призывает ввести контингент НАТО на украинскую территорию. Но войска НАТО не будут иметь преимуществ перед ВСУ, и в бою они понесут большие потери.
Ранее Брайен заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский может оказаться в смертельной опасности в Киеве, ему может потребоваться эвакуация во Львов.