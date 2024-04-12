Суд в Норвегии приговорил экс-главу IBU Бессеберга за «действия в интересах России»

Норвежский суд приговорил бывшего главу IBU Бессеберга к трем годам и одному месяцу тюрьмы

Tекст: Вера Басилая

Норвежский суд постановил, что обвиняемый по делу о коррупции бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг действовал в интересах Росси, и приговорил его к трем годам и одному месяцу тюремного заключения, сообщила норвежская газета VG.

Бессеберга приговорили к трем годам и одному месяцу тюремного заключения за коорупцию, передает ТАСС.

Судья Видар Тофтой-Лохне, отметил, что на экс-главу IBU могли оказать влияние, есть показания свидетелей и документы, которые свидетельствуют о том, что он действовал в интересах России и словом, и делом, передает РИА «Новости».

По мнению суда, делу придает завершенность и понятность, что Бессеберг получал подарки и льготы от российских чиновников.

Бессеберг был признан виновным по делу о коррупции по восьми пунктам обвинения, среди которых получение в подарок часов, пользование услуг проституток, несколько поездок на охоту в Россию, Австрию и Чехию, пользование служебной машиной за счет компании, занимавшейся телевизионными правами IBU.