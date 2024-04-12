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    Почему Европа усиливает зависимость от российского СПГ
    Украина начала принудительную эвакуацию 47 поселков Харьковской области
    Сенатор назвал «голливудом» попытку ВСУ десантироваться на Тендровской косе
    «Ангара-А5» открывает возможности для полетов к Луне и планетам Солнечной системы
    Путин объяснил удары по энергообъектам Украины
    Путин назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии
    Небензя объявил о коренном переломе на Украине
    Спрогнозированы последствия нового контрнаступления ВСУ
    Пашинян заявил о проблемах с покупкой оружия из-за членства Армении в ОДКБ
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США

    Для Пекина острая военно-политическая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Число мечтающих меньше работать россиян – это тревожный звонок

    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

    21 комментарий
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин У любого мира есть цена

    Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.

    6 комментариев
    12 апреля 2024, 09:15 • Новости дня

    ВС России ударили по пригороду Харькова, куда перебросили военную технику

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России ударили по району села Циркуны, северо-восточного пригорода Харькова, куда перебросили военную технику, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.

    По его словам, в 22.50 в стороне населенного пункта Циркуны в Харькове был прилет, куда перебрасывается военная техника для работы на Белгородском направлении, передает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев сообщил, что ТЭЦ-2 и ГРЭС-2 поражены российским ударом в поселке Эсхар Харьковской области.

    9 апреля 2024, 13:40 • Новости дня
    Ракетным ударом в ДНР поражен украинский поезд с подкреплением ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Железнодорожный состав с подкреплением ВСУ поражен ракетным ударом в районе Константиновки в подконтрольной Украине части ДНР, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, ВС России нанесли ракетный удар по ж/д составу с резервистами ВСУ, направлявшимися в Дружковку. Источник добавил, что в том же районе также поражены были несколько скоплений пехоты ВСУ.

    Ранее ВС России поразили военный эшелон в Харьковской области.

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    9 апреля 2024, 20:05 • Новости дня
    Журналистка из Германии получила убежище в России

    Журналистка из Германии Дагмар Хенн получила убежище в России

    Журналистка из Германии получила убежище в России
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Журналистка из Германии Дагмар Хенн получила временное убежище в России, она приехала в страну в мае 2022 года по приглашению канала RT, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Хенн приехала в Россию для работы в службе новостей вещания на немецком языке, обратилась в московскую полицию за миграционным документом в феврале. Журналистка поддерживает позицию Москвы и не планирует возвращаться в Германию из-за угроз, передает РИА «Новости».

    По данным RT, Хенн поставила под сомнение версию властей ФРГ о спецоперации на Украине, в Германии ей грозит тюремный срок за «публичное преуменьшение геноцида и военных преступлений».

    Пожилая мама журналистки вынуждена была переехать в Россию к дочери: к ним домой в ФРГ пришла полиция, а счета заблокировали. Женщина получила ВНЖ в России в прошлом году.

    Дагмар Хенн является соавтором сборника статей зарубежных журналистов под названием «Честный Донбасс», в который вошли репортажи с мест боевых действий на Украине.

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    10 апреля 2024, 18:38 • Новости дня
    Госдеп: США будут считать Китай ответственным за успехи России в зоне СВО
    Госдеп: США будут считать Китай ответственным за успехи России в зоне СВО
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Действия России в зоне конфликта «поддерживаются Китаем и Северной Кореей, что противоречит американским интересам», успехи Москвы в зоне СВО негативно повлияют на отношения Вашингтона и Пекина, заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

    Кэмпбелл, комментируя «территориальные успехи» России в конфликте, заявил, что Вашингтон прямо сказал Пекину, что «если это продолжится, это повлияет на отношения между США и КНР», передает ТАСС.

    Замгоссекретаря США назвал «самой важной миссией» для Вашингтона поддержание мира и стабильности в Европе, а успехи России могут неприемлемо изменить баланс сил в ЕС.

    Представитель МИД КНР Мао Нин назвала неприемлемым подобное суждение и давление Вашингтона, сотрудничество Москвы и Китая «не должно подвергаться вмешательству и сдерживанию».

    Пекин уже предостерегал США от попыток очернять и препятствовать развитию нормальных межгосударственных отношений между Россией и Китаем.

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    11 апреля 2024, 10:14 • Новости дня
    Российские войска разбомбили крупнейшую ТЭС в Киевской области

    В подполье сообщили об ударе по Трипольской ТЭС на Украине

    Российские войска разбомбили крупнейшую ТЭС в Киевской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении удара по одной из крупнейших теплоэлектростанций Украины – Трипольской, которая находится в Киевской области.

    «В Киевской области попали в энергообъект», – приводит его слова ТАСС.

    Трипольской ТЭС – крупнейший энергогенерирующий объект на территории Киевской области. Энергию с нее получают Киевская, Житомирская и Черкасская области Украины.

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    10 апреля 2024, 11:30 • Новости дня
    Политолог объяснил заявление Зеленского о плане нового контрнаступления

    Политолог Скачко: Зеленский говорит о новом контрнаступлении ради денег от Запада

    Политолог объяснил заявление Зеленского о плане нового контрнаступления
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ испытывают дефицит живой силы, но для очередной волны мобилизации нужны деньги. Поэтому Зеленский, вновь возвращаясь к теме контрнаступления, пытается выпросить очередные транши от Запада, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине исключили из закона о мобилизации положения о демобилизации и ротации военных, а Зеленский сообщил о новом плане контрнаступления.

    «Все заявления и действия вокруг закона о мобилизации направлены на пополнение рядов ВСУ и сохранение имеющейся живой силы. Дело в том, что украинские войска уже сейчас испытывают серьезный дефицит, который в перспективе может лишь усугубиться. Поэтому главком Сырский и предложил рассмотреть поправки о ротации и увольнении позже. Он просто тянет время», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Когда будет принят закон о мобилизации, предсказать сложно. Киеву на это нужны в том числе деньги. Да и в целом армия – это не только солдаты. Новых бойцов необходимо одеть, вооружить, снабдить медикаментами и прочим. А у Киева собственных средств нет. Поэтому проект, скорее всего, будут тормозить. Это стандартная для Украины история – несоответствие желаний и возможностей», – подчеркивает он.

    «На этом фоне Зеленский вновь возвращается к риторике вокруг якобы нового контрнаступления. Не сомневаюсь, что это очередная попытка привлечь внимание Запада. Ведь только так можно получить какое-то финансирование. Украинское руководство стремится показать – план есть, поэтому потенциальные транши не станут пустой тратой. Кроме того, такими заявлениями подогревается угасающий патриотизм граждан». – резюмировал Скачко.

    Ранее комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал предложение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об исключении положения о демобилизации и ротации военных из законопроекта о мобилизации.

    Главком в письме к главе Минобороны Украины Рустему Умерову заявил, что ряд пунктов документа нуждается в «более детальном анализе и дополнительном изучении». Он предложил «вопрос оснований увольнения с военной службы» и «внедрения на законодательном уровне ротации военнослужащих» рассматривать «отдельно», «в другом законопроекте».

    В результате правительству Украины было поручено в течение восьми месяцев после опубликования принятого закона о мобилизации представить проект документа о ротации и увольнении с военной службы.

    Напомним, одобренный в первом чтении закон о мобилизации предусматривал увольнение военных после 36 месяцев службы после решения Ставки верховного главнокомандующего. Позднее к проекту подали свыше 4 тыс. правок. Сейчас нет информации о том, какие конкретно изменения внесены в документ.

    Тем временем Владимир Зеленский потребовал от Верховной рады быстрее принять законопроект об ужесточении мобилизации. Поведение депутатов он назвал «безответственным». Кроме того, по его мнению, Запад очень сильно недоволен промедлением в отношении этого документа.

    Также Зеленский сообщил о наличии у Украины плана нового контрнаступления. По его словам, этот документ уже был разработан. Однако для реализации задуманного ВСУ нужно получить от стран Запада современные системы вооружения.

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    9 апреля 2024, 09:50 • Новости дня
    ВС России ночью уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России ночью уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы, заявил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.

    По его словам, ночью в Полтаве прогремели три мощных взрыва, было уничтожено расположение ВСУ недалеко от центра города, также дрон «Герань» сбили над городом и он упал на двухэтажное здание, есть пострадавшие, дом пострадал незначительно, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что также был прилет в Кременчуге в районе ж/д вокзала, куда после прилета «вяло поехали скорые без сирен, но с мигалками», они опасались нового тренда украинских военных – бить по приехавшим на место взрыва врачам и спасателям.

    Ранее Лебедев сообщил, что поражен аэродром Долгинцево в Криворожской области, где базировались самолеты ВСУ.

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    11 апреля 2024, 11:12 • Новости дня
    Нанесен массированный ракетный удар по энергосистеме Харькова
    Нанесен массированный ракетный удар по энергосистеме Харькова
    @ t.me/XNRRussia

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в четверг утром нанесли массированный ракетный удар по Харькову, в результате которого есть жертвы и значительные разрушения, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, российские военные в четверг утром нанесли массированный ракетный удар по Харькову, в результате которого есть жертвы и значительные разрушения – агентура «насчитала 16 прилетов» в самом Харькове и соседнем Чугуеве, передает РИА «Новости».

    Также Лебедев рассказал, что удары нанесены по объектам энергосистемы, заводам «Турбоатом», «Малышева» и Железобетонных конструкций.

    Кроме того, житель Харькова сообщил подпольщикам о вероятном ударе по трансформатору – по данным подполья, в стороне трубы ТЭЦ-3 поднимается дым белого цвета.

    Также известно, что после ударов в большей части города пропала вода, наблюдаются перебои со связью, в некоторых районах города, в том числе в центре, нет света.

    Двумя днями ранее ВКС ударили по складу боеприпасов и опорному пункту ВСУ в Харьковской области.

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    11 апреля 2024, 11:16 • Новости дня
    В Совфеде ответили на планы Зеленского разрушить Крымский мост

    Сенатор Цеков: Зеленский делает заявления о Крымском мосте, чтобы набить себе цену на Западе

    В Совфеде ответили на планы Зеленского разрушить Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Зеленский, говоря о планах разрушить Крымский мост при новом контрнаступлении, преследует цель набить себе цену, а также показать Западу, что у ВСУ якобы есть план, а украинская армия – сильна. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он убежден: все попытки украинского руководства посягнуть на стратегический объект обернутся провалом.

    «Украинское руководство воспринимает Крымский мост как символ воссоединения Крыма с Россией. Именно поэтому они хотят разрушить его любыми способами», – отметил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Заявление Зеленского о том, что инфраструктурный объект – приоритетная цель для ВСУ, собеседник расценил как «очередное бахвальство».

    «Все понимают, что у Киева нет никаких шансов ни вернуть те территории, которые вошли в состав России, ни разрушить мост. Но Зеленский продолжает выступать с такими заявлениями, чтобы набить себе цену, а также показать Западу, что у ВСУ якобы есть план, а украинская армия – сильна», – пояснил Цеков. Он напомнил, что противник уже пытался атаковать Крымский мост, но не достиг поставленных целей.

    Парламентарий прогнозирует, что ВСУ будут продолжать предпринимать попытки ударов по инфраструктурному объекту. Но, как подчеркнул Цеков, ВС России готовы к этому. «Минобороны сделало выводы из предыдущих атак. Мы видим, что защита Крымского моста совершенствуется: он защищен с воздуха, с моря и с суши. Проводится тщательный досмотр автомобилей, въезжающих на полотно. Поэтому стоит ожидать, что планы Зеленского вновь обернутся крахом», – резюмировал сенатор.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о готовящемся плане нового контрнаступления, который включает в себя разрушение Крымского моста. «Мы этого очень хотим», – сказал он в интервью газете Bild. Зеленский подчеркнул, что целью является не только Крымский мост, но и «некоторые инфраструктурные объекты». «Речь идет о мостах, об аэропортах, с которых взлетают самолеты. Есть мосты, по которым доставляется оружие. Аэропорты, с которых взлетают самолеты и нас бомбят. Это законные цели», – считает он.

    Зеленский утверждает, что план нового наступления уже составлен, для его реализации нужно получить американскую помощь. Шансы на успех он связал не с «количеством людей», а с качеством вооружений. Украинский политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял заявление Зеленского попыткой привлечь внимание Запада. «Украинское руководство стремится показать – план есть, поэтому потенциальные транши якобы не станут пустой тратой», – отмечал он.

    В начале апреля британская газета The Guardian сообщала, что украинская разведка готовит третью атаку на Крымский мост в первом полугодии 2024 года. По данным источников издания, у главы ГУР Кирилла Буданова уже есть «большая часть средств для достижения этой цели». Атака может быть совершена с помощью дронов. Военный эксперт Алексей Леонков назвал сообщения в СМИ о планах Украины атаковать Крымский мост спланированной утечкой.

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    11 апреля 2024, 11:49 • Новости дня
    Компания «Центрэнерго Украины» подтвердила полное уничтожение Трипольской ТЭС

    Компания «Центрэнерго Украины» сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом

    Компания «Центрэнерго Украины» подтвердила полное уничтожение Трипольской ТЭС
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена, сообщило издание «Страна» со ссылкой на компанию «Центрэнерго Украины», в ведении которой находится ТЭС.

    Трипольская ТЭС с установленной мощностью 1800 МВт находится на берегу Днепра в 45 км южнее Киева, была крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области и крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области, передает ТАСС.

    Ранее ВС России полностью уничтожили несколько электростанций на Украине.

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    10 апреля 2024, 09:03 • Новости дня
    На кладбищах в США увеличилось число могил убитых на Украине наемников
    На кладбищах в США увеличилось число могил убитых на Украине наемников
    @ US Joint Staff/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    На американских кладбищах, как и на европейских, растет число могил ликвидированных ВС России на Украине наемников.

    Так, 50-летний отставной морской пехотинец США Грейди Курпаси погиб спустя два месяца после начала СВО, при этом его останки захоронили на родине только в марте этого года, так как он долгое время считался пропавшим без вести, передает РИА «Новости».

    Другой погибший Брайн Янг воевал в составе украинских сил и погиб в июле 2022 года в результате танкового обстрела. У него остались двое дочерей, на его памятнике есть эпитафия со словами «вперед к новым приключениям».

    Другой погибший наемник – бывший морпех Иэн Торторичи, присоединившийся к иностранному легиону Украины, он погиб в июне прошлого года в Краматорске.

    Еще один убитый на Украине американский «волонтер» – Дейн Партридж, служивший ранее в Ираке. СМИ сообщали, что он участвовал в боевых действиях на стороне Киева с апреля 2022 года. Уже в октябре наемник попал под обстрел, получил ранение и позднее скончался. У него остались жена и пятеро детей.

    В Европе также увеличилось число могил погибших на Украине наемников.

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    10 апреля 2024, 00:30 • Новости дня
    ВСУ использовали химоружие в ДНР

    ВСУ использовали химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР

    ВСУ использовали химоружие в ДНР
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Клещеевки вооруженные силы Украины использовали химическое оружие, сообщили российские силовики.

    Представители российских силовых структур предоставили видеозапись с одной из неразорвавшихся стеклянных колб, в которой содержится отравляющее вещество, передает РИА «Новости».

    «Симптомы: кашель, ожог верхних дыхательных путей», – говорится в сообщении. Поясняется, что украинские войска сбрасывали боеприпасы – стеклянные колбы с отравляющим веществом – с беспилотников.

    Колба «сбрасывается на позиции», после чего разбивается и «химикат вступает в реакцию, окисляется», образуя «ядовитое облако». Для отравления достаточно сделать несколько вдохов. «Бойцы называют его лампой», – пишет «Российская газета».

    Эксперт, исследовавший образец, сообщил, что использован газ, который раздражает слизистые оболочки человека. Вероятно, речь идет о белом фосфоре, передает РИА «Новости».

    По данным ТАСС, это может быть адамсит – боевое отравляющее вещество на основе трихлористого мышьяка, при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако. Адамсит поражает верхние дыхательные пути человека, вызывая замедление частоты сердечных сокращений, повышение давления и внезапную остановку дыхания.

    В силовых структурах России подчеркнули, что необходимо остерегаться незнакомых предметов, не контактировать с ними, не подвергать разрушению.

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    9 апреля 2024, 18:12 • Новости дня
    В тюрьмах США ЧВК начали вербовку членов наркокартелей для отправки на Украину
    В тюрьмах США ЧВК начали вербовку членов наркокартелей для отправки на Украину
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские частные военные компании (ЧВК) при участии властей США завербовали в тюрьмах в обмен на амнистию членов мексиканских и колумбийских наркокартелей для отправки на Украину уже летом, сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.

    По данным СВР, первая партия «головорезов», состоящая из нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев, должна пополнить ряды ВСУ и отправлена на фронт летом 2024 года. За участие в конфликте на стороне киевского режима им предлагалась полная амнистия, уточнили в российской разведке, передает ТАСС.

    В СВР отметили, что США прибегают к «отчаянным методам», пытаясь переломить ситуацию на Украине. По данным разведчиков, вербовка латиноамериканских преступников – это попытка пополнить ряды деморализованных бойцов ВСУ людьми, «имеющими склонность к вооруженному насилию».

    Если «пилотный проект» окажется удачным, программа вербовки будет продолжена и расширена за счет преступников из других стран с высоким уровнем преступности, заявили в СВР.

    Военкор Евгений Поддубный опубликовал видео, подтверждающее, что в атаке на границы Белгородской области участвовали граждане США.

    Российская артиллерия уничтожила англоговорящую группу диверсантов на Купянском направлении.

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    11 апреля 2024, 06:24 • Новости дня
    Кэмерон назвал Трампу способ «унаследовать успешную ситуацию» на Украине
    Кэмерон назвал Трампу способ «унаследовать успешную ситуацию» на Украине
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency,Alex Edelman/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для главы американского государства лучший способ унаследовать успешную ситуацию на Украине в январе – способствовать согласию Конгресса США на помощь Киеву, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон экс-президенту США Дональду Трампу.

    Как пишет Washington Post, Кэмерон сказал Трампу, что всем будет выгодно, если Украина окажется к концу 2024 года в сильной позиции, а Россия – в слабой. При этом Кэмерон, оценивая ответ Трампа, сказал, что даст тому возможность «говорить за себя», передает РИА «Новости».

    Напомним, Кэмерон встретился с Трампом во Флориде для обсуждения ситуации на Украине и НАТО.


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    10 апреля 2024, 12:48 • Новости дня
    В России спрогнозировали реакцию Запада на применение ВСУ химоружия у Клещеевки

    Член ОП Григорьев: Запад проигнорируют факты применения ВСУ химоружия в районе Клещеевки

    В России спрогнозировали реакцию Запада на применение ВСУ химоружия у Клещеевки
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинские боевики неоднократно применяли отравляющие вещества в отношении российских военнослужащих. Однако ОЗХО вряд ли начнет расследование по факту нарушения Киевом Конвенции о запрещении химического оружия. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал председатель Международного общественного трибунала Максим Григорьев. Ранее стало известно о применении ВСУ химического оружия в ДНР.

    «Факты применения украинскими боевиками химического оружия наряду с другими преступлениями ВСУ фиксируются Международным общественным трибуналом. Подобные случаи происходили не только в Клещеевке. У нас есть показания людей, против которых были применены отравляющие вещества. Они сталкиваются с жуткими последствиями, в том числе с потерей зрения», – рассказал Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии, председатель Международного общественного трибунала.

    Он подчеркнул – Украина нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО). По мнению собеседника, Москве следует поднимать этот вопрос на всех доступных международных площадках. «Имеющиеся у нас доказательства также стоит распространить среди членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)», – уточнил Григорьев. Вместе с тем, он призывает помнить, что «ОЗХО находится под полным контролем американцев и европейцев», а потому организация фактически недееспособна.

    «ОЗХО вряд ли даст ход расследованию дела применения украинскими боевиками химоружия, потому что этот вопрос заблокируют США и страны Европы, которые, по сути, являются соучастниками преступлений Киева. Тем не менее, важно и нужно говорить об этих фактах, приводить доказательства, потому что в организации также состоят страны, которые поддерживают нашу позицию», – указал Григорьев.

    Ранее боевики ВСУ применили химическое оружие в районе Клещеевки (ДНР). Об этом сообщили российские информагентства со ссылкой на источники в силовых структурах. РИА «Новости» публикует видеозапись с одной из неразорвавшихся стеклянных колб, в которой содержится отравляющее вещество. Бойцы называют боеприпас лампой, пишет «Российская газета». Подобные снаряды противник сбрасывает с беспилотников на позиции ВС РФ. Колба разбивается и «химикат вступает в реакцию, окисляется», образуя «ядовитое облако». Для отравления достаточно сделать несколько вдохов.

    Согласно заключению эксперта, которое приводит РИА «Новости», в составе боеприпаса обнаружен газ, который вызывает раздражение слизистых оболочек человека. Предположительно, это белый фосфор (вещество известно как М-15). Этот химикат может вызвать кашель и ожоги верхних дыхательных путей. Вещество потенциально смертельно опасно в зависимости от количества вдохов и концентрации.

    Между тем, по информации ТАСС, речь «может идти о применении адамсита (DМ) – отравляющего вещества, которое при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако». Адамсит был впервые синтезирован в Германии еще в 1915 году, относится к группе боевых отравляющих веществ, раздражающих верхние дыхательные пути (стернитов). В виде аэрозолей применялся во время Первой мировой войны. По словам специалистов, адамсит поражает верхние дыхательные пути человека. Вещество вызывает замедление частоты сердечных сокращений, повышение давления и внезапную остановку дыхания.

    В марте постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин заявил, что ВСУ используют против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов – от удобрений, пестицидов, дефолиантов, едких чистящих средств и лакокрасочной продукции до биотоксинов и химикатов, включенных в Списки Приложения по химикатам к КЗХО. «Поставки токсичных химикатов осуществляются западными кураторами Киева, в частности США», – сказал он в ходе 105-й сессии исполнительного совета ОЗХО.

    В феврале начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские власти разрабатывает новую тактику ведения боевых действий с использованием «особого химического пояса», которая предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск. В подготовке плана участвуют западные кураторы Киева, говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram-канале.

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    11 апреля 2024, 03:05 • Новости дня
    Зеленский захотел разрушить Крымский мост в ходе нового контрнаступления
    Зеленский захотел разрушить Крымский мост в ходе нового контрнаступления
    @ Roman Koksarov/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В план нового контрнаступления вооруженных сил Украины входит разрушение Крымского моста, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что у Киева есть план нового контрнаступления. На вопрос о том, включает ли этот план разрушение Крымского моста в 2024 году, Зеленский ответил утвердительно, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Он заявил: «Мы очень этого хотим». Зеленский подчеркнул, что целью является не только Крымский мост, но и «некоторые инфраструктурные объекты», в том числе аэродромы, с которых вылетают для атак военные самолеты, и другие мосты, по которым транспортируют вооружение.

    Напомним, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что Крымский мост «хорошо защищен». Британские СМИ сообщили, что в первой половине 2024 года может состояться новая атака на Крымский мост.

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