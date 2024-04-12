Для Пекина острая военно-политическая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.0 комментариев
Facebook удалил публикацию с интервью российского посла на Кубе
Администрация Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) удалила публикацию российского посольства на Кубе, в которой было размещено интервью посла Виктора Коронелли.
В посольстве заявили, что Facebook* удалил публикацию, которая якобы продвигалась «обманными методами». В диппредставительстве подчеркнули, что является актом цензуры в рамках гибридной войны, передает РИА «Новости».
Дипломаты указали, что никогда не прибегают к сомнительным методам продвижения своих сообщений, осудили действия социальной сети и потребовали немедленно восстановить удаленную публикацию.
В посольстве также отметили, что удаление публикации является частью гибридной войны, которую ведет против России коллективный Запад.
Ранее малайзийский блогер Йен Майлз Чон обратил внимание, что администрация Facebook ограничила распространение интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на своей платформе.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ