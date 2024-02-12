Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.6 комментариев
Белый дом уличили в организации блокировки интервью Путина Карлсону в Facebook
Администрация Facebook* (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской) ограничила распространение интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на своей платформе по просьбе Белого дома, заявил малайзийский блогер Йен Майлз Чон.
«Похоже, для Марка Цукерберга важнее поддерживать благоприятные отношения с администрацией Байдена, а не добиваться правды», – написал блогер, передает RT.
Вместе с тем число просмотров интервью Путина Карлсону в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) на сегодняшний день превысило 196 млн.
Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал безумной цензурой ситуацию вокруг интервью Путина в США.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ