Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.5 комментариев
Маск назвал безумной цензурой ситуацию вокруг интервью Путина в США
Предприниматель Илон Маск возмутился тем фактом, что Facebook* (деятельность Meta* (соцсети Facebook и Instagram*) запрещена в России как экстремистская) ограничил распространение на своей платформе интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.
В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Маск назвал эту информацию «безумным уровнем цензуры», передает РИА «Новости».
Активист Ян Майлз Чон ранее распространил информацию, что по «приказу» президента США Джо Байдена Facebook* ограничил распространение на своей платформе интервью Путина Карлсону.
Газета ВЗГЛЯД писала, что нервная реакция британского премьера Риши Сунака и канцлера Германии Олафа Шольца на интервью Путина вызвана бессилием европейских лидеров.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ