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    10 апреля 1944 года Красная армия освободила Одессу от оккупантов. Немцы и румыны в свое время потратили немало сил, чтобы захватить жемчужину Черного моря. И уходить «по-хорошему» они, естественно, не собирались.

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    Глава крупнейшей корпорации обнаружил, что на окно его огромного офиса на каком-то очень высоком этаже небоскреба накакала птичка. Он сделал все нужные распоряжения. Прошло полгода, прежде чем промышленные альпинисты наконец-то добрались до его окна...

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    Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.

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    10 апреля 2024, 11:31 • Новости дня

    Рособоронэкспорт предложил дружественным странам помощь в создании ВДВ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рособоронэкспорт (входит в Ростех) предлагает дружественным странам содействие в организации и обучении подразделений воздушно-десантных войск с полным оснащением необходимой техникой, заявили в пресс-службе компании.

    Как говорится в сообщении, компания готова помочь в построении парашютно-десантных подразделений, обучении военнослужащих, создании наземной инфраструктуры, оснащении всеми видами военной вооружения и техники, передает ТАСС.

    Результатом работы станет появление в составе вооруженных сил иностранного заказчика полностью боеготового рода войск.

    Как уточнил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, большой потенциал своего предложения компания видит на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в странах Африки.

    Ранее Рособоронэкспорт рассказал о совместных проектах по производству оружия.

    8 апреля 2024, 05:15 • Новости дня
    Стало известно о создании в России огнеметной системы «Дракон»
    Стало известно о создании в России огнеметной системы «Дракон»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Госкорпорация «Ростех» ведёт разработку новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон», сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

    «Перспективная машина на гусеничной базе будет оснащена новой пусковой установкой. Это позволит увеличить дальность стрельбы, применять новые боеприпасы», – заявил Оздоев ТАСС

    По его словам, уже создана первая опытная машина.

    Ранее Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») подал заявку на регистрацию товарного знака ТОС-3 «Дракон».

    Отмечается, что сейчас в зоне СВО применяются «Солнцепек» и «Тосочка» – хорошо зарекомендовавшие себя огнеметные системы.

    Ранее сообщалось, что точность огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» повысили до метров по запросу войск РХБЗ.

    Новая система ориентирования позволяет существенно сократить время пребывания ТОС на боевой позициию

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    7 апреля 2024, 11:56 • Новости дня
    Увеличена точность ракет для комплекса «Искандер-М»

    Точность ракет «Искандер-М» увеличена по опыту СВО

    Увеличена точность ракет для комплекса «Искандер-М»
    @ Минобороны России/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» были доработаны по опыту СВО, их точность поражения целей была увеличена, сообщил в программе «Военная приемка» генеральный директор холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») Олег Рязанцев.

    Как отметил Рязанцев, говоря об аэробаллистической ракете 9М723 ОТРК «Искандер-М», комплекс был оперативно доработан под реалии спецоперации, передает РИА «Новости».

    Он также утвердительно ответил на вопрос ведущего – идет ли речь о повышении точности ракеты.

    Минобороны России сообщило, что ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила украинскую ЗРС С-300 в районе Покровска в ДНР. В ходе анализа опубликованного видео было установлено, что на кадрах не только С-300 – российские войска уничтожили два ЗРК Patriot.

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    8 апреля 2024, 14:59 • Новости дня
    В армии Армении решили отказаться от восклицания «Ура!»
    В армии Армении решили отказаться от восклицания «Ура!»
    @ Hannes P Albert/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В Минобороны Армении сообщили о разработке нового устава внутренней службы для армии. Переход к новому уставу будет проходить в рамках общих реформ в ВС.

    В частности, в новом уставе «Ура!» заменят на «Кецце!» («Да здравствует!») в ситуациях, когда командир поздравляет личный состав, сообщает «Sputnik Армения».

    «Так точно» и «Никак нет» при утвердительных или отрицательных ответах военнослужащего вышестоящему начальству менять не будут.

    В минобороны республики заявили, что не ставят задачи по адаптации устава к какой-либо модели армий других стран.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Россия по некоторым причинам не может быть ключевым партнером Армении в оборонной и военно-технической сферах.

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    8 апреля 2024, 08:18 • Новости дня
    Ростех запустил производство пороха из древесной целлюлозы
    Ростех запустил производство пороха из древесной целлюлозы
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госкорпорация «Ростех» начала промышленное производство пороха для боеприпасов из древесной и льняной целлюлозы, сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

    По его словам, предприятия Ростеха начали промышленное изготовление пороха из древесной и льняной целлюлозы. Оздоев рассказал также, что комплекс испытаний и практических стрельб показал, что такой порох ничем не уступает традиционному, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что перевод производства пороха на альтернативное сырье позволит снизить зависимость от импортных поставок хлопчатника. По словам Оздоева, в перспективе доля нового сырья в производстве порохов достигнет 60-70%.

    Напомним, в 2018 году наблюдательный совет Ростеха решил создать холдинговую компанию по спецхимии и промышленным взрывчатым веществам.

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    9 апреля 2024, 02:09 • Новости дня
    Система ПВО сбила неопознанный объект над морем вблизи Севастополя

    Tекст: Денис Тельманов

    Системой противовоздушной обороны был сбит неопознанный объект над морской акваторией вблизи Севастополя, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «Громкие звуки, которые были слышны в городе, – это сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи Севастополя», – написал глава города в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что громкие звуки, которые слышали жители города, связаны с работой системы ПВО. Также подчеркнул, что городская инфраструктура не пострадала.

    Развожаев призвал граждан доверять только официальным источникам информации и не поддаваться на провокации в сети.

    Исполняющий обязанности заместителя губернатора Евгений Горлов также обратился к жителям Севастополя с просьбой сохранять спокойствие и заверил, что система ПВО города функционирует эффективно.

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    8 апреля 2024, 01:26 • Новости дня
    The Economist: Российские военные уничтожили на Украине несколько ЗРК Patriot

    The Economist: Российские военные уничтожили на Украине несколько ЗРК Patriot, поставленных США

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные уничтожили на Украине несколько зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, поставленных Киеву США.

    По информации британского журнала The Economist, они «применялись для защиты таких городов, как Харьков», передает ТАСС.

    При этом количество уничтоженных систем Patriot не уточняется.

    Ранее сообщалось, что США отрицают, что в расчет ЗРК Patriot, из которого был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, входили американские военные.

    24 января в районе Белгорода ВСУ сбили самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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    8 апреля 2024, 06:21 • Новости дня
    Ростех начал серийное производство боевых частей для дронов-камикадзе
    Ростех начал серийное производство боевых частей для дронов-камикадзе
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Госкорпорация «Ростех» запустила серийное производство вкладных боевых частей со специальными взрывателями, предназначенных для оснащения дронов-камикадзе.

    Как сообщил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев, такие боеприпасы обеспечат «безопасное и надежное срабатывание дронов-камикадзе различного класса грузоподъемности», передает ТАСС.

    Отмечается, что разработка и производство собственных боевых частей для беспилотников позволит повысить эффективность применения дронов-камикадзе в различных условиях.

    Ранее сообщалось, что в зоне проведения специальной военной операции начали применять новый ударно-разведывательный гексакоптер МиС-35, который является гибридом FPV-дрона «Мавик» и украинского сельскохозяйственного беспилотника-тяжеловеса «Баба Яга».

    Грузоподъемность МиС-35 составляет 4,5 кг, но разработчики планируют увеличить ее до 15 кг.

    Максимальная скорость полета МиС-35 – 63 км/ч, время полета – до 45 минут. Боевой радиус применения с полезной нагрузкой – 9 км.

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    8 апреля 2024, 05:07 • Новости дня
    Российские военные уничтожили обстреливавшую Белгородскую область РСЗО Vampire

    Tекст: Денис Тельманов

    Артиллеристы группировки прикрытия госграницы России уничтожили(РСЗО Vampire, из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область, сообщает Минобороны.

    «Артиллеристы также уничтожают замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника», – говорится в сообщении военного ведомства, передает ТАСС.

    На этот раз один из расчетов РСЗО «Град» была уничтожена РСЗО Vampire вместе с боекомплектом, которая несколько дней обстреливала населенные пункты Белгородской области.

    После получения координат нахождения РСЗО противника расчет «Града» нанес удар по цели.

    Уничтожение Vampire подтверждается кадрами с тепловизора беспилотника, отметили в Минобороны.

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    8 апреля 2024, 00:08 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ назвал атаку на ЗАЭС «безрассудной»

    Глава МАГАТЭ назвал атаку украинских сил на ЗАЭС «безрассудной»

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал атаку беспилотников на Запорожскую АЭС «безрассудной».

    «Это явное нарушение базовых принципов защиты крупнейшей АЭС в Европе. Такие безрассудные атаки значительно повышают риск серьезной ядерной аварии. Они должны немедленно прекратиться», – приводит заявление Гросси ТАСС.

    По данным МАГАТЭ, повреждения в шестом блоке не повлияли на ядерную безопасность, однако в организации назвали атаку «серьезным инцидентом, потенциально способным нарушить целостность системы защитной оболочки реактора».

    Постпред России в Вене Михаил Ульянов назвал атаку украинских беспилотников на Запорожскую АЭС нарушением пяти принципов по защите станции, которые были озвучены на Совбезе ООН в прошлом году.

    В мае 2023 года Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.

    Следственный комитет России приступил к расследованию обстрела Запорожской АЭС, в результате которого пострадали три человека. В СК пообещали установить все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала мировое сообщество осудить акты ядерного терроризма, совершенные киевским режимом в отношении Запорожской АЭС.

    Она подчеркнула, что атаки украинских беспилотников на ЗАЭС создают угрозу не только для безопасности России, но и для всего мира.

    Захарова задалась вопросом, сколько еще раз ВСУ должны обстрелять ЗАЭС, чтобы Запад и президент Украины Владимир Зеленский «прекратили повторять этот смертельный номер своего кровавого шапито».

    Она также обратилась к президентам США Джо Байдену, Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу с вопросом, осознают ли они, что их подопечные на Банковой могут привести к тому, что от живой природы ничего не останется.

    Госкорпорация «Росатом» назвала беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и призвала руководство МАГАТЭ и стран ЕС отреагировать на эти действия.

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    9 апреля 2024, 07:56 • Новости дня
    Российские военные сбили над Черным морем украинскую ракету «Нептун»
    Российские военные сбили над Черным морем украинскую ракету «Нептун»
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Система ПВО сбила над акваторией Черного моря украинскую противокорабельную ракету «Нептун», сообщило Минобороны России.

    «В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием... противокорабельной ракеты «Нептун»... Украинская ракета уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова», – сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

    Ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что ПВО сбила над морской акваторией возле Севастополя неопознанный объект.

    «Громкие звуки, которые были слышны в городе, – это сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи Севастополя», – написал глава города в своем Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что городская инфраструктура не пострадала.

    Развожаев призвал граждан доверять только официальным источникам информации и не поддаваться на провокации в Сети.

    Исполняющий обязанности заместителя губернатора Евгений Горлов также обратился к жителям Севастополя с просьбой сохранять спокойствие и заверил, что система ПВО города функционирует эффективно.

    Р-360 «Нептун» – украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн. Дальность пуска ракеты составляет до 280 км, скорость – около 900 км/ч.


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    9 апреля 2024, 08:26 • Новости дня
    Марочко: Под Купянском уничтожена англоговорящая группа диверсантов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская артиллерия уничтожила англоговорящую группу диверсантов на Купянском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в районе Синьковка разведка запеленговала группу говорящих между собой на английском диверсантов, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что российским военным удалось вычислить их местоположение, по противнику ударили из гаубицы, после чего в радиоэфире прозвучали крики о помощи. Также стало известно, что из группы в 12 человек осталось в живых пять боевиков, двое из которых были тяжело ранены.

    Ранее боец спецназа с позывным Укроп рассказал, что наемники, работающие в ДРГ при боестолкновениях с бойцами 3-й отдельной гвардейской бригады особого назначения Главного управления Генштаба ВС России, обычно сдаются или отступают.

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    9 апреля 2024, 05:03 • Новости дня
    Российские вертолетчики уничтожили украинских диверсантов под Харьковом

    Российские вертолетчики уничтожили украинских диверсантов на Харьковском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Экипаж ударного вертолета Ка-52 ликвидировал диверсионно-разведывательную группу ВСУ на Харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство обороны России.

    Отмечается, что для уничтожения противника были применены неуправляемые авиационные ракеты С-8, передает ТАСС. Успешное выполнение задачи подтвердил передовой авиационный наводчик.

    «После выполнения задания успешно вернулись на аэродром вылета с отличным результатом», – рассказал штурман-оператор Ка-52 с позывным Николай.

    В состав ударной группы, помимо Ка-52 «Аллигатор», входили боевой вертолет Ми-28 «Ночной охотник» и многоцелевой вертолет Ми-8. Также группу сопровождали специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

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    8 апреля 2024, 06:45 • Новости дня
    Робот-сапер «Сталкер» прошел испытания в зоне СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Новейший роботизированный комплекс разминирования «Сталкер», способный уничтожать противотанковые мины, прошел боевые испытания на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны России.

    Комплекс представляет собой управляемую гусеничную машину весом около 30 тонн, оснащенную бойковым тралом, который позволяет проделывать проходы в полях, содержащих противопехотные и противотанковые мины, установленные в грунте на глубине до 30 см, передает сообщение российского военного ведомства ТАСС.

    Отмечается, что управление машиной осуществляется оператором с помощью пульта на расстоянии до 1 км.

    Помимо «Сталкера», военнослужащие в боевых условиях также испытывают другие новинки средств разминирования, такие как дистанционно управляемый робототехнический комплекс «Скорпион», специальный автомобиль «Патруль-ИВ» и спецкостюм «БЗК», предназначенный для защиты от осколков мин и снарядов.

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    8 апреля 2024, 04:49 • Новости дня
    Южная Корея запустила второй разведывательный спутник для слежки за КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Южная Корея успешно вывела на орбиту свой второй разведывательный спутник. Запуск был осуществлен с помощью ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX с территории Космического центра им. Джона Кеннеди во Флориде.

    «Второй военный разведывательный спутник ВС Республики Корея примерно в 09:02 (03:02 мск) успешно отсоединился от ракеты и вышел на целевую орбиту», – заявили в Министерстве национальной обороны Республики Корея, передает ТАСС.

    Отмечается, что новый спутник оснащен передовыми технологиями, позволяющими собирать данные о ситуации на Корейском полуострове вне зависимости от погодных условий. Всего Южная Корея планирует запустить пять разведывательных аппаратов к 2025 году, что позволит обеспечить практически непрерывное наблюдение за территорией КНДР.

    Ранее сообщалось, что первый южнокорейский разведывательный спутник передал фотографии Пхеньяна в «хорошем разрешении».

    Отмечается, что полноценная работа разведывательного спутника начнется в середине лета.

    Южная Корея запустила свой первый разведывательный спутник 2 декабря прошлого года с американской базы Ванденберг в штате Калифорния. Запуск состоялся с помощью ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX.

    В Сеуле планируют запустить еще 4 спутника до 2025 года для наблюдения за КНДР.

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    9 апреля 2024, 14:14 • Новости дня
    Минкультуры Украины ответило на критику брони от мобилизации для цирков

    Минкультуры Украины назвало «хейт» в адрес брони от мобилизации для цирков и медиа неуважением

    Минкультуры Украины ответило на критику брони от мобилизации для цирков
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство культуры и информационной политики Украины не согласилось с критикой, вызванной бронированием от мобилизации для работников цирков, ансамблей, музеев и медиаресурсов.

    Исполняющий обязанности министра Ростислав Карандеев заявил в соцсетях, что хейт в адрес этой меры является проявлением неуважения. Он подчеркнул, что нельзя делать выводы о важности учреждения культуры только по его названию, а цирковые коллективы – это не просто «уличные шапито», а профессиональные коллективы с высококлассными мастерами, передает ТАСС.

    Предоставление брони сотрудникам СМИ Карандеев обосновал тем, что пресса и медиа являются «источником правдивой информации и опорой национальной безопасности Украины».

    Напомним, министерство культуры Украины признало государственное предприятие «Передвижной цирк Украины» критически важным предприятием, работники которого получат бронь от мобилизации.

    Эта новость вызвала волну насмешек и критики среди интернет-пользователей на Украине. Так, многие стали предлагать Карандееву самому отправиться на фронт.

    «То есть высококлассный инженер, столяр, спортсмен могут воевать, а работник цирка нет?» – поинтересовались у министра подписчики.

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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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