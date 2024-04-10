10 апреля 1944 года Красная армия освободила Одессу от оккупантов. Немцы и румыны в свое время потратили немало сил, чтобы захватить жемчужину Черного моря. И уходить «по-хорошему» они, естественно, не собирались.3 комментария
Рособоронэкспорт предложил дружественным странам помощь в создании ВДВ
Рособоронэкспорт (входит в Ростех) предлагает дружественным странам содействие в организации и обучении подразделений воздушно-десантных войск с полным оснащением необходимой техникой, заявили в пресс-службе компании.
Как говорится в сообщении, компания готова помочь в построении парашютно-десантных подразделений, обучении военнослужащих, создании наземной инфраструктуры, оснащении всеми видами военной вооружения и техники, передает ТАСС.
Результатом работы станет появление в составе вооруженных сил иностранного заказчика полностью боеготового рода войск.
Как уточнил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, большой потенциал своего предложения компания видит на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в странах Африки.
Ранее Рособоронэкспорт рассказал о совместных проектах по производству оружия.