Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.3 комментария
Главного инженера задержали после обрушения рудника «Пионер» в Амурской области
В Амурской области задержан главный инженер рудника «Пионер» по подозрению в нарушении требований безопасности при ведении работ, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Следствие полагает, что главный инженер не обеспечил надлежащий контроль за проведением горных работ, что привело к обрушению породы, передает ТАСС.
Отмечается, что главного инженера подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ).
Ранее сообщалось, что по делу о руднике «Пионер» в Амурской области задержаны замглавы регионального управления Ростехнадзора и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами ведомства.
Напомним, в марте произошло обрушение на руднике «Пионер» в Амурской области, в шахте оказались заблокированы 13 горняков.