Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
Экс-участник «Дома-2» Меньщиков высказался о смерти коллеги по шоу Кпадону
Экс-участник проекта «Дом-2» Меньшиков назвал умершую Либерж Кпадону сильным человеком
Блогер, экс-участник проекта «Дом-2» Степан Меньщиков заявил, что его коллега по телешоу Либерж Кпадону была «невероятно сильным» человеком и яркой личностью.
Меньщиков узнал о смерти Либерж Кпадону от жены, которая в свою очередь, прочитала о трагедии в СМИ, и выразил соболезнования ее семье.
Он сообщил «Газете.Ru» , что «острое чувство юмора с циничностью были любимыми инструментами» бывшей коллеги по шоу. По его словам, она украшала любое мероприятие.
Певица и ведущая «Дома-2» Ольга Орлова сообщила, что общалась с Кпадону только в рамках проекта и не знает причин трагедии. Она также выразила соболезнование родителям.
Ранее экс-участница телепроекта «Дом-2» Либерж Кпадону была найдена мертвой в квартире. По словам участниц телешоу, она умерла 41 день назад, вскоре после операции на легких, и ее тело лежало в квартире все это время.