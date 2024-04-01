Экс-участник «Дома-2» Меньщиков высказался о смерти коллеги по шоу Кпадону

Экс-участник проекта «Дом-2» Меньшиков назвал умершую Либерж Кпадону сильным человеком

Tекст: Вера Басилая

Меньщиков узнал о смерти Либерж Кпадону от жены, которая в свою очередь, прочитала о трагедии в СМИ, и выразил соболезнования ее семье.

Он сообщил «Газете.Ru» , что «острое чувство юмора с циничностью были любимыми инструментами» бывшей коллеги по шоу. По его словам, она украшала любое мероприятие.

Певица и ведущая «Дома-2» Ольга Орлова сообщила, что общалась с Кпадону только в рамках проекта и не знает причин трагедии. Она также выразила соболезнование родителям.

Ранее экс-участница телепроекта «Дом-2» Либерж Кпадону была найдена мертвой в квартире. По словам участниц телешоу, она умерла 41 день назад, вскоре после операции на легких, и ее тело лежало в квартире все это время.