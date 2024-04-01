Эксперт объяснил пользу от изучения трофейного дрона ВСУ «Баба Яга»

Эксперт Федутинов: Российские военные получили данные для ударов по местам сборки дронов «Баба Яга»

Tекст: Илья Абрамов

«Каждая из сторон конфликта внимательно следит за техническими решениями и тактическими приемами, которые использует противник. Во-первых, таким образом отбираются рациональные идеи, которые можно было бы использовать в собственных аппаратах. Во-вторых, это позволяет найти уязвимости дрона и проанализировать возможные способы борьбы с ним», – сказал Денис Федутинов, специалист по беспилотной авиации.

При этом он считает, что наличие информации о международных поставщиках никак не повлияет на продолжение поставок указанных компонентов на Украину. «Однако, информация о координатах, откуда запускался БПЛА, или же мест, в которых осуществлялось техобслуживание аппарата, может быть полезна. Эти данные помогут при нанесения ударов по соответствующим позициям противника», – подчеркивает собеседник.

«Кроме того, следует отметить, что такое наименование с фольклорным оттенком было дано не какой-то отдельной модели БПЛА, а множеству беспилотных аппаратов. Их объединяет довольно высокая грузоподъемность, которая позволяет дрону нести существенную сбрасываемую ударную нагрузку», – резюмировал Федутинов.

Ранее специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон «Баба Яга» и установили координаты места его сборки, а также раскрыли цепочку поставок комплектующих для данного БПЛА.

Гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин отметил, что анализ навигационного компьютера и полетного контроллера позволил специалистам ЦКБР восстановить полную картину не только боевого применения «Баба Яги», но и логистики поставок, сборки и координаты его тестовых полетов.

По его словам, к ним пришел первый трофейный дрон такого типа, после чего аппарат удалось «разговорить». «Мы узнали, что попала на фронт «Баба-яга» не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые она нам показала, были сопоставлены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов», – передает его слова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что вся информация, полученная при изучении трофейных украинских дронов, передается «в органы и профильные организации». По его словам, элементная база рассказывает гораздо больше, чем любой агент, шпион или пленный специалист по беспилотникам противника.