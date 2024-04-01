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Специалисты ЦКБР установили место сборки дронов ВСУ «Баба Яга»
Специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон «Баба Яга» и установили координаты места его сборки, а также раскрыли цепочку поставок комплектующих для данного БПЛА, рассказал гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин.
По его словам, в ЦКБР попал первый трофейный дрон «Баба Яга», после чего удалось «разговорить» дрон, стало понятно, что до попадания на фронт «Баба Яга» прошла долгий путь по Восточной Европе и Украине, передает РИА «Новости».
Кузякин добавил, что анализ навигационного компьютера и полетного контроллера позволил специалистам ЦКБР восстановить полную картину не только боевого применения «Баба Яги», но и логистики поставок, сборки и координаты его тестовых полетов.
Гендиректор ЦКБР подчеркнул, что вся информация, полученная при изучении трофейных украинских дронов, передается «в органы и профильные организации».
По его словам, элементная база рассказывает гораздо больше, чем любой агент, шпион или пленный специалист по беспилотникам противника.
Ранее у Донецка стрелки с тепловизорами уничтожили украинский дрон «Баба Яга».