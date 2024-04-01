ВЦИОМ: Доля желающих уехать за границу россиян достигла минимума с 1991 года

Tекст: Ольга Никитина

По данным ВЦИОМ, доля желающих эмигрировать из страны достигла минимума за все время мониторинга (с 1991 г.) и составляет только 5%.

Сравнительно благоприятным периодом для переезда за границу стали 2019-2021 годы – о своем желании эмигрировать в эти годы заявляли 16-17% сограждан, сообщают социологи. Такой же миграционный потенциал был отмечен в 1991 году (16%), однако если три-пять лет назад доля желающих остаться в стране составляла 81-82%, то в начале 1990-х за счет относительно высокой доли затруднившихся таких насчитывалось только 70%, это минимальное значение за все время измерений, сообщает ВЦИОМ.

«Конечно, речь здесь идет только о декларируемом намерении переехать, которое далеко не всегда конвертируется в реальные шаги. Например, по данным опроса 2020 г., 43% из числа желающих эмигрировать даже не задумывались о сроках переезда, а 39% не предпринимали для этого никаких действий», – отмечают авторы исследования.

Вопрос о масштабах эмиграции разделил россиян примерно на три равные группы: 22% ответили, что за последние полгода людей, уехавших из страны на ПМЖ за границу, стало больше, 25% – что их стало меньше, 24% – что их количество не изменилось. Еще у 29% этот вопрос вызвал затруднения. Похожие распределения ответов были получены в 2018 году (23%, 27%, 27% и 23% соответственно), что может говорить о стабилизации общественных оценок и возвращении эмиграции к допандемийному уровню.

«Относительно недавно ситуация была не столь обнадеживающей: в ходе январского опроса в 2023 г. 53% россиян ответили, что уехавших из России людей за последние полгода стало больше. То есть пик эмиграции, по оценкам наших сограждан, пришелся на вторую половину 2022 г. Как показывают наши регулярные замеры показателей социального самочувствия, для большинства россиян это как раз был период адаптации, что подтверждается временным ухудшением общественных оценок ситуации в стране в конце позапрошлого года», – делают выводы социологи.

За последние три года, как подчеркнули во ВЦИОМ, радикально изменился взгляд на эмиграцию: если в 2021 г. в обществе преобладало мнение, что надо жить в той стране, где тебе будет хорошо (51% vs. 42% сторонников альтернативной точки зрения), то сегодня большая часть россиян склоняется к тому, что жить надо там, где ты вырос и получил образование (64% vs. 30%).

В целом схожую позицию россияне разделяют и в отношении своих чад – напомним, в ходе мартовского опроса преобладающая доля наших сограждан заявили, что не желают, чтобы их дети и внуки жили (83%), работали (70%) или получали образование (71%) за границей.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 4 марта 2024 года среди 1,6 тыс. совершеннолетних граждан России. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

