Папа Римский пристыдил Киев за отказ поднять «белый флаг»

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью швейцарской телерадиокомпании RSI Папа Римский Франциск выразил мнение, что сильнее тот, кто думает о людях, у кого есть смелость поднять «белый флаг» и пойти на переговоры, его слова приводит Reuters, передает Ura.ru.

«Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится?», – задал вопрос понтифик. Он добавил, что переговоры можно вести при посредничестве мировых держав, многие из которых уже готовы к этому.

Ранее на Западе предложили способ обойти запрет Зеленского на переговоры с Россией.