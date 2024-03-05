По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.6 комментариев
На Западе предложили способ обойти запрет Зеленского на переговоры с Россией
Foreign Affairs: Киев может смягчить запреты Зеленского и начать переговоры с Россией
Существует способ обойти указ президента Украины Владимира Зеленского, запрещающий ведение с Россией мирных переговоров, пишут американские СМИ.
В статье экспертов по международным отношениям Сэмюэла Чарапа и Джереми Шапиро для журнала Foreign Affairs говорится, что указ Зеленского следовало бы уточнить, сделав переговоры с российской стороной законными. Например, Киев, по их мнению, мог бы прописать, что закон запрещает переговоры только с президентом Владимиром Путиным и не распространяется на других представителей российского руководства, передает Ura.ru содержание публикации.
При этом эксперты считают, что начинать переговоры пока рано. При этом они призывают «дать сигналы» о готовности к диалогу.
Путин ранее назвал «придурками» власти Украины за отказ от переговоров с Россией.