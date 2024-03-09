Опубликован рейтинг участников дебатов

Tекст: Кристина Цыцура

Были составлены рейтинги участников дебатов – по первой неделе и по второй неделе. Их оценивали по нескольким критериям: личное участие, содержание, умение дискутировать, внешний вид, юмор и уровень подготовки? указывается в Telegram-канале политолога Александра Асафова

Согласно итогам рейтинга, больше всего баллов набрал Николай Харитонов (33), на втором месте оказался Леонид Слуцкий (28), а на третье занял Владислав Даванков (27). Общий рейтинг выглядит следующим образом: КПРФ – 93, ЛДПР – 91, партия «Новые люди» – 90.

Отмечается, что Харитонов не всегда умел вести дискуссию и часто использовал шаблонные фразы, но он исправнее всех ходил на дебаты и пытался обратить на себя внимание зрителей.

Харитонов выступил на дебатах девять раз, Слуцкий – четыре, Даванков – шесть.

Даванков смог расположить к себе зрителей «разумной» позицией, не выглядевшей кричащим популизмом. А Слуцкий смог грамотно и емко отвечать оппонентам во время стычек.

В итоге победил тот, кто просто чаще посещал дебаты.