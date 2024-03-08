Президент США Джо Байден пошутил, что хотел бы страдать от умственного расстройства

Tекст: Вера Басилая

Байден признался, что хотел бы, чтобы у него было когнитивное нарушение во время продолжительной беседы с законодателями, из чего конгрессмен-демократ Джерри Надлер сделал вывод, что состояние президента США не вызывает опасений, передает ТАСС.

Член Палаты представителей Никема Уильямс отметила, что он полон энергии.

«У меня слишком много энергии. В этом и проблема», – ответил Байден.

Ранее врачи заявили, что сочетание нейродегенеративного заболевания у Джо Байдена с другими патологиями формирует негативный прогноз у пациента и требует постоянного комплексного лечения.

Белый дом опубликовал медицинское заключение врача после проведенного Джо Байденом обследования, в нем утверждается, что президент США страдает от апноэ во сне, гиперлипидемии, гастроэзофагеального рефлюкса и артрита.

Газета ВЗГЛЯД писала о различных сообщениях по поводу здоровья Байдена. Президент несколько раз попадал в странные ситуации. Летом 2022 года он упал с велосипеда, а уже осенью после выступления не смог найти собственное место на сцене.