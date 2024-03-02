Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.0 комментариев
Врачи дали прогноз по здоровью Байдена
Сочетание нейродегенеративного заболевания у Джо Байдена с другими патологиями формирует негативный прогноз у пациента и требует постоянного комплексного лечения, считают опрошенные врачи.
После обследования выяснилось, что Байден страдает от «обструктивного апноэ во сне», которое может привести к ухудшению памяти, снижению работоспособности, рассеянности, сонливости в дневное время и ухудшению интеллекта, передает ТАСС.
Также у Байдена диагностировали гиперлипидемию, мерцательную аритмию, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит, это следует из опубликованного заключения его терапевта.
Врач-кардиолог отметил, что нарушение ритма сердца, диагностированное у Байдена, может приводить к сосудистым катастрофам.
Кроме того, как заявил врач-психиатр, особенности поведения, мимики, речи, когнитивных функций, таких, как у Байдена, могут говорить о прогрессирующих нейродегенеративных заболеваниях.
Ранее врач перечислил болезни Байдена после обследования.