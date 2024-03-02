Врачи дали прогноз по здоровью Байдена

Tекст: Кристина Цыцура

После обследования выяснилось, что Байден страдает от «обструктивного апноэ во сне», которое может привести к ухудшению памяти, снижению работоспособности, рассеянности, сонливости в дневное время и ухудшению интеллекта, передает ТАСС.

Также у Байдена диагностировали гиперлипидемию, мерцательную аритмию, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит, это следует из опубликованного заключения его терапевта.

Врач-кардиолог отметил, что нарушение ритма сердца, диагностированное у Байдена, может приводить к сосудистым катастрофам.

Кроме того, как заявил врач-психиатр, особенности поведения, мимики, речи, когнитивных функций, таких, как у Байдена, могут говорить о прогрессирующих нейродегенеративных заболеваниях.

Ранее врач перечислил болезни Байдена после обследования.