Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.2 комментария
США решили создать в Газе морской порт
В Белом доме объявили о желании Байдена создать морской порт в Газе
Президент США Джо Байден в обращении к Конгрессу анонсирует миссию по созданию порта в Газе, через который будут проходить дополнительные гуманитарные грузы, сообщил высокопоставленный представитель администрации Белого дома.
Байден в четверг вечером по вашингтонскому времени выступит с ежегодным обращением к Конгрессу. По словам чиновника, Байден объявит, что поручает вооруженным силам США возглавить чрезвычайную миссию по созданию порта в Средиземноморье на побережье Газы, передает ТАСС.
Также отмечается, что эта миссия не подразумевает размещение американских войск в анклаве.
Ранее сообщалось, что администрация США обсуждает запрет для Израиля на применение американского вооружения в случае проведения операции в городе Рафахе на юге сектора Газа.