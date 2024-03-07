США решили создать в Газе морской порт

В Белом доме объявили о желании Байдена создать морской порт в Газе

Tекст: Ольга Иванова

Байден в четверг вечером по вашингтонскому времени выступит с ежегодным обращением к Конгрессу. По словам чиновника, Байден объявит, что поручает вооруженным силам США возглавить чрезвычайную миссию по созданию порта в Средиземноморье на побережье Газы, передает ТАСС.

Также отмечается, что эта миссия не подразумевает размещение американских войск в анклаве.

Ранее сообщалось, что администрация США обсуждает запрет для Израиля на применение американского вооружения в случае проведения операции в городе Рафахе на юге сектора Газа.