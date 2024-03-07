Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.2 комментария
Нетаньяху подтвердил расширение боевых действий в Газе на Рафах
Операция израильской армии против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа затронет и город Рафах у границы анклава с Египтом, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Премьер Израиля сообщил, что ЦАХАЛ продолжит действовать против всех батальонов ХАМАС на всей территории сектора Газа, передает ТАСС.
Между тем вашингтонская администрация обсуждает запрет для Израиля на применение американского вооружения в случае проведения операции в Рафахе.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Израиль готовит накануне месяца Рамадан операцию по зачистке Рафаха, где находятся беженцы из сектора Газа, которые, скорее всего, уйдут в Египет, что для Каира неприемлемо.