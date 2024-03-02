Лавров заявил о «серьезных событиях» на Западном берегу реки Иордан

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, операция на зачистке Рафаха, где находятся беженцы из сектора Газа, готовится накануне месяца Рамадан, добавил он.

«И если зачистка Рафаха начнется, то огромное количество беженцев уйдет в Египет, а египтяне ни раз заявляли, что это неприемлемо. Это будет этническая чистка фактически», – передает ТАСС его слова.

Лавров указал на заявления о том, что якобы сектор Газа должен стать буферной зоной для Израиля, что противоречит на 100% всем решениям ООН и здравому смыслу.

«Это означает только, что палестинцев могут выкинуть с земель, где жили их предки, и, в общем-то, презреть все их права», – сказал российский министр.

По его словам, заявления израильского руководства вновь подтверждают, что оно не меняет своей задачи зачистить сектор Газа полностью и ликвидировать ХАМАС.

Ранее палестинские фракции договорились в Москве о мерах для снятия блокады с Газы.