Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.0 комментариев
Девушки-летчицы заверили Путина в отсутствии жалоб на трудоустройство
Выпускницы Краснодарского высшего военного авиационного училища (КВВАУЛ) им. А. К. Серова заявили президенту России Владимиру Путину, что жалоб на трудоустройство у них пока нет.
«Пожалуйста, какие еще [вопросы], вы все удовлетворены тем, как вы трудоустроены после окончания училища? Есть какие-то, может быть, пожелания, вопросы? Или нужно, чтобы министр [обороны России Сергей Шойгу], начальство не слышало? Все нормально у вас, все хорошо?» – спросил глава государства, передает ТАСС.
Девушки подтвердили, что все хорошо. В конце встречи президент поздравил их с наступающим 8 Марта.
Ранее Путин заявил, что при подборе кандидатов на любые позиции надо руководствоваться не гендерными, а деловыми принципами.