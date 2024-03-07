Девушки-летчицы заверили Путина в отсутствии жалоб на трудоустройство

Tекст: Елизавета Шишкова

«Пожалуйста, какие еще [вопросы], вы все удовлетворены тем, как вы трудоустроены после окончания училища? Есть какие-то, может быть, пожелания, вопросы? Или нужно, чтобы министр [обороны России Сергей Шойгу], начальство не слышало? Все нормально у вас, все хорошо?» – спросил глава государства, передает ТАСС.

Девушки подтвердили, что все хорошо. В конце встречи президент поздравил их с наступающим 8 Марта.

Ранее Путин заявил, что при подборе кандидатов на любые позиции надо руководствоваться не гендерными, а деловыми принципами.