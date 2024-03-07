Путин призвал поберечь женщин в морской авиации

Tекст: Елизавета Шишкова

«Почувствовав все это и полетав, <…> могу сказать, что это вроде бы как мужская работа, но тем не менее она и для девушек, и для женщин доступна. Правда, в морской авиации <…> женщин пока не было. Все-таки это связано с особым риском. Надо девушек поберечь, мне кажется», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что при подборе кандидатов на любые позиции необходимо руководствоваться только деловыми принципами.

«Не по процентам надо о человеке судить, а по личным и деловым качествам, по его отношению к делу. Поэтому если будет какой-то выбор и женщина будет себя показывать должным образом при определении на место, на должность, на движение по карьерной лестнице – конечно, здесь ограничений быть никаких не может», – передает слова Путина РИА «Новости».

Напомним, Путин посещает Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова, где он лично опробовал авиатренажер.