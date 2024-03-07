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    Декабристское наследие со времен Сенатской площади лежит в нашей истории, никем не тронутое. Герои 1812 года были и остались единственными революционерами, которые пришли в русскую историю с состраданием к родине в сердце.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Кеннеди на пальцах объяснил американцам причины конфликта на Украине

    Вполне возможно, что на наших глазах в Америке оформляется новая политическая сила, которая готова вести борьбу со злом, о котором другой знаменитый американец когда-то сказал: изолируйте ведущих финансистов планеты – и все войны на Земле прекратятся.

    22 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Коллапс европейской дипломатии происходит на наших глазах

    Есть несколько причин того, почему европейцы настолько далеко ушли по пути, ведущему в их собственный, отличающийся от реальности мир. В первую очередь они пережили чуть более 30 лет назад колоссальное потрясение.

    11 комментариев
    7 марта 2024, 09:51 • Новости дня

    Украине порекомендовали не надеяться на «волшебный щит» НАТО

    FP: Войска НАТО не будут обязаны защищать Украину даже при ее членстве в блоке

    Tекст: Ольга Никитина

    Даже вступление в Североатлантический альянс не гарантирует Украине защиту со стороны западных военнослужащих, предупредил профессор Гарвардского университета Стивен Уолт.

    Уолт в публикации для Foreign Policy пишет, что статья 5-го Североатлантического договора не является спусковым крючком, который обяжет членов НАТО воевать в случае, когда другой участник блока оказался атакован.

    НАТО, как подчеркнул профессор, не является «волшебным щитом», передает RT.

    Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит сообщила, что Украину вряд ли пригласят в альянс на саммите в Вашингтоне этим летом.

    6 марта 2024, 19:35 • Новости дня
    В Минобороны рассказали об ударе по Одессе во время визита Зеленского
    В Минобороны рассказали об ударе по Одессе во время визита Зеленского
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    ВС России нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что удар был нанесен в 11.40 мск. Отмечается, что в ангаре осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута, объект поражен.

    Ранее СМИ сообщали, что украинский президент Владимир Зеленский находился в Одессе, когда там произошел взрыв.

    Позже греческие СМИ сообщили о нападении на кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Одессе, утверждается, что машина украинского лидера была атакована ракетой незадолго до встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

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    6 марта 2024, 13:23 • Новости дня
    СМИ: Зеленский мог быть в Одессе во время взрыва
    СМИ: Зеленский мог быть в Одессе во время взрыва
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский мог находиться в Одессе, когда там произошел взрыв, сообщает украинская пресса.

    В городе заметили президентский кортеж, сам Зеленский и его офис не делали на этот счет никаких заявлений, передает ТАСС со ссылкой на сообщения украинских СМИ.

    При этом греческий портал newsit.gr указал, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис должен был встретиться с Зеленским в Одессе. Он прибыл в страну несколько часов назад.

    Взрыв произошел несколько часов назад в Одессе, официальной информации от властей города не поступало, объявлялась воздушная тревога.

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    6 марта 2024, 11:25 • Новости дня
    Эксперт: Уход Нуланд из Госдепа может привести к «афганизации» Украины

    Американист Дудаков: Назначение Басса на место Нуланд может быть «черной меткой» для Зеленского

    Эксперт: Уход Нуланд из Госдепа может привести к «афганизации» Украины
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в последнее время не справлялась со своими обязанностями, что могло повлиять на решение об ее отставке. Также она, вероятно, увидела падающие рейтинги действующего президента и решила сбежать с тонущего корабля вслед за другими чиновниками. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее Нуланд решила покинуть пост замгоссекретаря США.

    «На решение об уходе Нуланд могла повлиять плачевная для Вашингтона ситуация на Украине и неспособность Конгресса принять транш помощи для Зеленского. Ее непосредственная работа – заставлять законодателей выделять деньги на проекты своего ведомства. Если дипломат не может исполнять эти обязанности, значит, она профнепригодна. Кроме того, ее деятельность очень часто критиковали республиканцы», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Также мы наблюдаем отток самых разных советников и аппаратчиков из администрации Байдена в преддверии выборов. Это можно сравнить с бегством крыс с тонущего корабля. Это происходит, потому что рейтинги действующего президента не радуют, есть немалая вероятность поражения главы государства в ходе избирательной кампании», – подчеркивает он.

    «Однако я не жду серьезных изменений в политике Белого дома после отставки Нуланд. Действующая администрация на автомате продолжит текущий курс как минимум до выборов. Если какие-то трансформации и будут, то они произойдут только после прихода нового президента», – акцентирует эксперт.

    «А то, что преемником Нуланд стал Джон Басс, – очень символично. Видимо, в администрации Байдена действительно готовятся к возможной афганизации Украины. Для Зеленского – это черная метка, так как ему может грозить судьба бывшего лидера Афганистана Ашрафа Гани, который после обрушения фронта вынужден был бежать из Кабула на забитом золотом вертолете», – резюмировал Дудаков.

    Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд подала прошение об отставке. Она покинет свой пост в ближайшие недели. О данном решении политика сообщил глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен.

    Он отметил, что Нуланд во время пребывания в этой должности олицетворяла стремление президента США Джо Байдена вернуть дипломатии центральное положение в американской внешней политике и возродить глобальное лидерство США.

    Решение Нуланд уйти в отставку связано с провалом антироссийского курса американского президента Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. В своем Telegram-канале Захарова отметила, что «русофобия, предложенная Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно». «Чего уж там, не дает от него оторваться», – уточнила дипломат.

    После отставки Нуланд ее обязанности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, что это может быть поводом для беспокойства Владимира Зеленского. Басс работал в Афганистане, когда американцы бежали, оставив страну талибам, а также был послом в Грузии, когда ставленник Вашингтона Михаил Саакашвили потерял власть.

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    6 марта 2024, 10:28 • Новости дня
    В Германии ответили на призыв Макрона «не трусить»

    Глава Минобороны Германии Писториус назвал призыв Макрона не трусить в ситуации с помощью Украине бесполезным

    В Германии ответили на призыв Макрона «не трусить»
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона «перестать быть трусами» в ситуации с помощью Украине, пишет Tagesschau.

    По информации издания, в Германии не ждут дискуссий об использовании сухопутных войск или «о большей или меньшей храбрости», так как важно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах, а именно – эффективном и быстром увеличении производственных мощностей военной промышленности, передает РИА «Новости».

    Писториус также добавил, что риторика Макрона не помогает решить проблемы, с которыми Запад сталкивается при поддержке Украины.

    Напомним, Макрон не исключил, что западные военные могут быть направлены на Украину. Позднее он заявил, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, напротив, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено.

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    7 марта 2024, 08:52 • Новости дня
    Российский генерал предсказал крупномасштабную войну в Европе

    Генерал Зарудницкий: Конфликт на Украине может перерасти в крупномасштабную войну в Европе

    Российский генерал предсказал крупномасштабную войну в Европе
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Конфликт на Украине может обернуться крупномасштабной войной в Европе, считает начальник академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

    Вероятность втягивания России в новые военные конфликты, по оценке генерала, возрастает. Запад, отметил он, ставит своей целью «стратегическое поражение» России, передает RT.

    Зарудницкий призвал повысить требования к системе военной безопасности нашей страны.

    Он также выразил уверенность, что окончание боевых действий на Украине не будет означать завершения конфронтации России и Запада.

    Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков отмечал, что на Западе начинают задумываться о возможных последствиях военного конфликта с Россией из-за Украины, однако это не относится к ряду ведущих политиков из Европы и США.

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    6 марта 2024, 14:14 • Новости дня
    Песков: Военные самолеты США на территории России будут гореть и падать
    Песков: Военные самолеты США на территории России будут гореть и падать
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские танки уже горят в зоне спецоперации, то же самое произойдет с американскими военными самолетами, если Вашингтон поставит их киевскому режиму, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Танки США ездят по территории России, но ездят они «до какого-то момента», а потом они горят, потому что их уничтожают российские военнослужащие, сказал Песков, передает ТАСС.

    Если над российской территорией полетят американские самолеты, то военные ВС России «также сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали».

    Ранее Дания заявляла, что направит первые американские истребители F-16 Украине летом 2024 года.

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    6 марта 2024, 14:23 • Новости дня
    Шарий заявил, что его «заказал» Зеленский

    Шарий обвинил Зеленского в покушении

    Шарий заявил, что его «заказал» Зеленский
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Живущий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что покушение на него произошло, поскольку его «заказал» президент Украины Владимир Зеленский.

    О том, что за покушением стоит Зеленский, говорит «вонь в отечественных (украинских) СМИ» и тот факт, что «убийце дали уйти», заявил Шарий, передает ТАСС.

    Он добавил, что появились свидетели, которые видели стрелявшего в него человека, они знают, как выглядел нападавший.

    Блогер добавил, что свидетели обратились к его охране, а полиция их не опрашивала. Также не был опрошен никто, кто живет рядом с местом, где произошел обстрел, добавил Шарий.

    Ранее Шарий заявил, что на него и на его супругу была совершена неудачная попытка покушения. Правоохранители Испании, где проживает блогер, не подтвердили и не опровергли факт покушения.

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    6 марта 2024, 21:29 • Новости дня
    Украинский командующий рассказал о подготовке ВСУ к контрударам в этом году
    Украинский командующий рассказал о подготовке ВСУ к контрударам в этом году
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят в этом году создать ударную группировку и перейти к контрударным действиям, заявил командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк.

    Как указал Павлюк в эфире всеукраинского телемарафона, задача ВСУ состоит в том, чтобы стабилизировать линию фронта и максимально сделать перегруппировку, поэтому необходимо вывести части, которые требуют доукомплектования и обновления на полигоны и создать ударную группировку и в 2024 году провести контрударные действия, передает РИА «Новости».

    Ранее The New York Times сообщило, что украинские войска оказались не подготовлены к наступлению Вооруженных сил России, плохая оборона ВСУ помогает российским военным продвигаться вперед после освобождения Авдеевки.

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    6 марта 2024, 11:35 • Новости дня
    Второй украинский БПЛА атаковал склад ГСМ в Железногорске Курской области
    Второй украинский БПЛА атаковал склад ГСМ в Железногорске Курской области
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского горно-обогатительного комбината им. А.В. Варичева (входит в «Металлоинвест») в Железногорском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

    Старовойт написал в своем Telegram-канале, что в результате атаки никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.

    Губернатор сообщил также о ракетной опасности в Суджанском районе Курской области.

    В 11.43 мск Старовойт сообщил об отбое ракетной опасности в Суджанском районе. При этом в Железногорске опасность, по его словам, сохраняется.

    Напомним, утром среды беспилотник ВСУ атаковал склад ГСМ в Курской области, загорелся резервуар с топливом. После этого в городе Железногорске была объявлена угроза ракетной опасности.

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    7 марта 2024, 06:17 • Новости дня
    Российский посол заявил об участии Британии в конфликте на Украине

    Российский посол в Британии заявил о присутствии британских военных на Украине

    Российский посол заявил об участии Британии в конфликте на Украине
    @ МИД России

    Tекст: Денис Тельманов

    Британия втянута в конфликт на Украине, заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

    «Британские военные на Украине есть, официально было подтверждено присутствие там спецназа, инструкторов, готовящих, например, украинских военных медиков», – приводит слова Келина ТАСС.

    Он уточнил, что британские инструкторы также готовят силы специального назначения и целый ряд других украинских подразделений.

    Кроме того, «предельно ясно», что британцы участвуют в запусках дальнобойных ракет Storm Shadow, поскольку такая техника требует участия специалистов, а «выступать в этой роли могут только британцы».

    «Поэтому мы можем четко сказать, что Великобритания глубоко втянута в конфликт на Украине, возможно, даже глубже, чем остальные страны – члены НАТО», – подчеркнул Келин.

    При этом посол считает, что Великобритания не имеет оснований для того, чтобы разрывать дипломатические отношения с Россией.

    «Для такого радикального шага нет оснований. Наши страны не находятся в состоянии войны, официальный Лондон сам акцентирует заинтересованность в сохранении дипломатических связей и посольств», – отметил российский дипломат.

    Ранее сообщалось, что в Лондоне признали присутствие на Украине британских военных. Представитель премьер-министра страны Риши Сунака заявил, что небольшое число британских военных находится на Украине для обеспечения защиты дипперсонала и проведения обучения ВСУ.

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    7 марта 2024, 07:18 • Новости дня
    Минобороны России подсчитало сбитые и перехваченные за ночь беспилотники ВСУ

    Минобороны России подсчитало сбитые и перехваченные за ночь в различных регионах России украинские беспилотники

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское военное ведомство объявило, что в ночь на 7 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили один и сбили пять украинских беспилотников в трех регионах России.

    «Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (три БПЛА) и Тульской (два БПЛА) областей», – говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале Минобороны России.

    Отмечается, что все атаковавшие объекты на территории России беспилотники были самолетного типа, при этом действия киевского режима расценены как теракт.

    Ранее Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщило, что два беспилотника ВСУ были сбиты в ночь на 7 марта над территорией региона. По предварительным данным, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.



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    6 марта 2024, 14:47 • Новости дня
    Политолог: Зеленский мог отправить украинских солдат в Судан ради денег и оружия

    Политолог Скачко: Вмешательство Зеленского в военный конфликт в Судане – это авантюра

    Политолог: Зеленский мог отправить украинских солдат в Судан ради денег и оружия
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Владимир Зеленский хотел бы получить финансовую выгоду от участия ВСУ в конфликте в Судане. Но эта авантюра слишком рискованная. В результате Киев больше потеряет, чем приобретет, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее американские СМИ сообщили, что Зеленский отправил украинских солдат в Судан для противодействия России.

    «Я готов поверить в то, что Зеленский послал военных в Судан, ведь уже был случай, когда контингент ВСУ отправляли в Ирак. Кроме того, в 2008 году, когда у власти в Киеве был Ющенко, на Украине снимали с боевого дежурства комплексы ПВО и передавали их Грузии. Поэтому совершать действия, направленные против России, за рубежом даже в ущерб собственному государству – это нормальное для них поведение», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Для нынешнего решения у Зеленского может быть несколько причин. В первую очередь, это деньги и русофобия, которую также легко конвертировать в финансы. Он хотел показать, что бьется с Москвой по всему миру, поэтому ему нужны деньги и оружие. Также не стоит исключать, что ВСУ могут начать выполнять задания западных стран по всему миру, чтобы получить дополнительные средства», – отмечает собеседник.

    «Еще один фактор, который мог сыграть роль при принятии решения, – приобретение украинскими военными навыков. Еще Кучма, когда отправлял контингент в Ирак, говорил, что бойцам нужно заработать опыт и деньги. Но так или иначе, такие операции очень рискованны и, повторюсь, Зеленский больше потеряет от этой авантюры, чем приобретет», – пояснил Скачко.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что украинские власти в 2023 году на фоне тяжелых потерь и нехватки людей на фронте отправили в Судан военных для участия в конфликте между вооруженными силами Судана и отрядами Сил быстрого реагирования (СБР).

    Отмечается, что летом минувшего года повстанческие силы окружили главу суданского переходного Суверенного совета и главкома вооруженных сил Абделя Фаттаха аль-Бурхана в столице страны. Поэтому он якобы обратился за помощью к Владимиру Зеленскому.

    Украина приняла просьбу о помощи, так как Абдель Фаттах аль-Бурхан после начала специальной военной операции якобы тайно поставлял Зеленскому оружие. Через несколько недель после обращения первые подразделения сил специальных операция ВСУ, численностью 100 человек, прибыли в Судан и начали вести боевые действия против повстанцев в столице страны.

    Руководитель ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов отказался комментировать информацию об отправке военных в Судан. Однако он отметил целесообразность такого решения, заметив, что у России есть подразделения в разных частях мира и ВСУ пытаются нанести по ним удар.

    Украинский офицер, якобы возглавлявший одно из подразделений в Судане, заявил, что «невозможно победить Россию, просто сражаясь на небольшом участке земли, таком как линия фронта на Украине». Кроме того, он указал, что у Москвы в африканской стране могут быть золотые прииски, которые ВСУ должны сделать нерентабельными.

    Авторы статьи считают, что такое решение Киева имело весьма серьезные политические риски, так как поддержка Украины Западом колеблется. Как говорится в публикации, таким образом Зеленский вступил «во внутренний конфликт в чужой стране, где погибли десятки тысяч мирных жителей, а США обвинили обе стороны в военных преступлениях». Так, ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен говорил, что любая страна, которая поддерживает этот конфликт, «несет ответственность за разжигание зверств» против местных жителей, напоминает Коммерсант.

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    6 марта 2024, 12:13 • Новости дня
    Шарий заявил о попытке покушения в Испании

    Блогер Шарий утверждает, что его с женой пытались убить в Испании

    Шарий заявил о попытке покушения в Испании
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинский блогер Анатолий Шарий записал видеообращение, в котором сообщил, что его вместе с супругой «только что» пытались убить.

    Шарий рассказал в своем Telegram-канале, что его автомобиль пытались обстрелять, использовался при этом автомат с глушителем.

    Испанские правоохранители, по его словам, менее недели назад получили информацию о подготовке покушения. В их распоряжении оказалась информация «с лицами, с фамилиями», передает ТАСС слова блогера.

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    6 марта 2024, 10:19 • Новости дня
    Пушилин заявил, что Запад переоценил танки Abrams

    Пушилин: Западная пропаганда переоценила танки Abrams

    Пушилин заявил, что Запад переоценил танки Abrams
    @ U.S. Marine Corps/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Командование вооруженных сил Украины перебросило под Авдеевку не менее пяти танков Abrams, три из них уже уничтожены российскими военнослужащими, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин на полях Всемирного фестиваля молодежи отметил, что западная пропаганда переоценила эффективность танков Abrams, что и удалось продемонстрировать «нашим ребятам» на передовой. Возможности западной техники ранее также «раздувались», передает РИА «Новости» слова главы ДНР.

    При этом глава республики отметил, что Abrams не является бесполезным танком, который совсем не представляет угрозу.

    «Но Вооруженные силы Российской Федерации раз за разом демонстрируют, что им по силам справиться и с такими вызовами в том числе», – подчеркнул он.

    Накануне российский военный корреспондент Чингис Дамбиев сообщил, что в зоне спецоперации уничтожен третий американский танк Abrams. В Минобороны это сообщение официально подтвердили.

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    6 марта 2024, 15:14 • Новости дня
    Путина назвали победителем в торговой войне Польши и Украины

    Politico: Путин стал победителем в торговой войне Польши и Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Торговая война двух союзников, Польши и Украины, оказалась на руку президенту Владимиру Путину, который «проецирует мощь России как ведущего мирового экспортера зерна», пишут западные СМИ.

    В публикации газеты Politico говорится, что не Россия спровоцировала этот конфликт. Киев, как отмечается в статье, упрекает Польшу в блокировании поставок украинского зерна. При этом Варшава, как обращают внимание на Украине, беспрепятственно пропускает российские товары на миллионы евро, передает РИА «Новости» текст публикации.

    Авторы статьи напомнили, что, в отличие от энергоносителей, российское продовольствие под западные санкции не попадает, а некоторые европейские страны, включая Италию и Испанию, остаются его крупными покупателями. Ситуация на границе между Польшей и Украиной вбила клин между странами, заключает Politico.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство страны начинает работу над введением эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии. Москва заявила, что эти планы являются «извращением» и призваны отвести внимание от конфликта фермеров на границе с Украиной.

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Нуланд ушла, Зеленскому приготовиться

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, хорошо известная в России благодаря раздаче «печенек» на Майдане в Киеве, уходит в отставку. Ее сменщиком станет Джон Басс, карьерный путь которого вряд ли понравится Владимиру Зеленскому. Для него он должен выглядеть зловеще.

    • Аргентина перешла «красную черту»

      Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал переубедить Латинскую Америку, которая старается держаться подальше от конфликта на Украине. Сам он передаст Киеву вертолеты российского производства и соберет в 2024 году латиноамериканский саммит для помощи Киеву.

    • Кто подслушал разговор немецких офицеров

      Главное, что интересует власти Германии в скандале с разговором офицеров бундесвера, это не то, что они обсуждали ракетную атаку на Крымский мост, а то, как запись этого разговора попала в руки России. «Козел отпущения» уже намечен, это бригадный генерал Франк Грефе. Но свою роль в той «утечке» могли сыграть и США.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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