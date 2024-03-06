Машков рассказал об истоках зарождения патриотизма у человека участникам марафона Знание.Первые

«Патриотизм – это чувство, которое человек обретает в течение жизни. Потому что именно с возрастом чувства становятся огромными. Для меня патриотизм – это ответственность за Родину, ответственность за пространство», – приводятся слова Машкова на просветительском марафоне Знание.Первые, который проходит в дни Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе» в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Машков отметил роль женщин в воспитании патриотизма у молодого поколения, что это чувство прививается в семье. Оно рождается, когда молодое поколение смотрит на нас, когда мы являемся примером. «Воспитывать патриотизм только личным примером. Если вы видите, что человек любит свой язык, своих близких, свою природу, свое пространство, он – патриот. Он – человек, который живет здесь и сейчас в этом бурном потоке времени», – объяснил Машков.

Машков также отметил, что на Всемирном фестивале молодежи собрались ребята из разных стран, и каждый из них любит свою Родину. По его мнению, это замечательно, что можно делиться этой радостью.

Кроме того, спикер поделился своими чувствами, которые у него возникают после посещения госпиталей в Донбассе с гуманитарной помощью. Машков отметил, что именно ребята на передовой знают и чувствуют больше, чем миллионы людей на земле, и каждый из них является примером патриотизма и любви к ближнему.

Встреча Владимира Машкова и молодежи на марафоне Знание.Первые состоялась в рамках тематического трека, посвященного интернациональному сотрудничеству, в том числе возможностям высшего образования для российских и зарубежных студентов, совместным проектам, технологическим разработкам, космосу как пространству для международного взаимодействия.