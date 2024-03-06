МИД назвал извращением желание Польши ввести эмбарго на агропродукцию из России

Tекст: Дарья Григоренко

Она отметила, что такое решение нельзя назвать «лицемерием», «глупостью» или «ложью», поскольку это является «извращением, причем в медицинском аспекте этого слова». Захарова указала, что, без сомнения, всем этим Варшава пытается отвести внимание европейской общественности от острого конфликта, который вспыхнул на польско-украинской границе, передает ТАСС.

По словам Захаровой, «Польша вступила в жесткое противостояние» с режимом президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам. Дипломат уточнила, что Польша «стремится ограничить потери от украинского демпинга, попутно перекладывает бремя финансирования киевского режима на других партнеров по своему натовскому несчастью». Как указала Захарова, «чтобы хоть как-то прикрыть свою неблаговидную роль в этом деле, польские власти обращаются к испытанному средству – в очередной раз выставляют себя в роли борцов» с РФ.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что предложения запретить ввоз российской сельхозпродукции раньше уже звучали со стороны некоторых стран Евросоюза, основными двигателями этой темы были прибалты. Как подчеркнула Захарова, такие шаги направлены против России и ее аграрного сектора и осуществляются для отвлечения внимания от насущных проблем европейских фермеров. «Все, что творится с фермерами стран Европейского союза, спровоцировано как раз режимами в странах Европейского союза, но признаться в этом они не могут, иначе нужно будет расписаться не просто в ошибочности курса, а в злонамеренности», – заключила дипломат.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство страны начинает работу над введением эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии.

По данным мэрии Варшавы, около 10 тыс. человек приняли участие в акциях протеста 27 февраля. Участники требовали ввести эмбарго на ввоз в Польшу украинского зерна и других продуктов. Ранее польские фермеры перекрыли дороги по всей стране и высыпали украинское зерно.