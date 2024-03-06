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Эксперт: Экономические идеи участников дебатов лишены конкретики
Политолог Потуремский: У трех кандидатов в президенты есть склонность к излишнему популизму
Кандидатам на пост президента России и их представителям не хватило конкретных предложений по улучшению социальной политики страны. Обсуждения такого рода должны сопровождаться точными расчетами и продуманными проектами, чего в эфире, к сожалению, не прозвучало. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Виктор Потуремский. Ранее состоялись теледебаты кандидатов на пост президента России.
«Дебаты наглядно показали опыт и уровень компетенции кандидатов на пост президента России. Озвученные предложения казались несколько вторичными на фоне конкретных предложений и инициатив Владимира Путина. Многие проекты, о которых говорилось в эфире, зачастую выглядели дубликатом уже реализующихся программ действующего правительства страны», – сказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).
«Также кандидатам не удалось избавиться и от излишнего популизма в своих речах. Наиболее слабое выступление продемонстрировал Харитонов, чьи идеи и мысли в большинстве своем сводились к общим фразам крайне поверхностного характера. Традиционная тема критики капитализма уже приелась избирателям», – отмечает эксперт.
«Лидером выглядел кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, представителю которого удалось продемонстрировать рациональное понимание системы налогообложения. Его инициативы по данному направлению выигрышно смотрелись на фоне инициатив, предлагаемых конкурентами, однако его предложениям также не хватало конкретики», – акцентирует собеседник.
«Представитель Владислава Даванкова не сумел переиграть кандидата от ЛДПР, однако достаточно неплохо смотрелся на фоне Харитонова. В целом, всем кандидатам не хватило более точных высказываний на тему роста доходов и уровня жизни россиян. Данная тема подразумевает внимание к деталям и хорошо обоснованные планы на будущее, чего, к сожалению, в эфире не прозвучало», – резюмирует Потуремский.
Ранее состоялись теледебаты кандидатов на пост президента РФ. Прямая трансляция велась «Первым каналом». Главной темой обсуждения стали доходы и уровень жизни. От имени Леонида Слуцкого (ЛДПР) выступал Александр Старовойтов, а Александр Хуруджи представлял Владислава Даванкова (Новые люди). Николай Харитонов (КПРФ) принимал участие в дискуссии лично.
Также ранее прошли дебаты кандидатов в президенты, посвященные теме образования. Политолог Алексей Мартынов в комментарии газете ВЗГЛЯД подробно оценил выступления участников. Он отметил, что и Владислав Даванков, и Николай Харитонов, и представитель Леонида Слуцкого Никита Березин выступали в своем жанре, но, по сути, говорили об одном и том же.
Вопросы, которые кандидатам в президенты и Березину задавал ведущий Дмитрий Щугорев, касались оценки реализации нацпроекта «Образование», отказа от болонской системы, идеи создания системы непрерывного образования на протяжении всей жизни и дистанционной формы обучения. Кроме того, кандидаты обсуждали темы СВО и культуры.
Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала предвыборные программы кандидатов. По мнению экспертов ЭИСИ, большинство высказанных предложений носят несостоятельный характер, в то время как инициативы Владимира Путина ставят в центр человека, простого гражданина России.