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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Коллапс европейской дипломатии происходит на наших глазах

    Есть несколько причин того, почему европейцы настолько далеко ушли по пути, ведущему в их собственный, отличающийся от реальности мир. В первую очередь они пережили чуть более 30 лет назад колоссальное потрясение.

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    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Макрон пытается найти европейский смысл жизни

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Новый железный занавес Запада оказался дырявым

    Мир, долгое время живший с открытыми границами, когда люди с деньгами и свободным временем могли беспроблемно мотаться по всему свету, уходит в прошлое. Россия ни от кого не закрывается, но Запад стремится возвести вокруг нее новый железный занавес. Но кому он этим вредит?

    3 комментария
    6 марта 2024, 15:03 • Новости дня

    Эксперт: Экономические идеи участников дебатов лишены конкретики

    Политолог Потуремский: У трех кандидатов в президенты есть склонность к излишнему популизму

    Эксперт: Экономические идеи участников дебатов лишены конкретики
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Кандидатам на пост президента России и их представителям не хватило конкретных предложений по улучшению социальной политики страны. Обсуждения такого рода должны сопровождаться точными расчетами и продуманными проектами, чего в эфире, к сожалению, не прозвучало. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Виктор Потуремский. Ранее состоялись теледебаты кандидатов на пост президента России.

    «Дебаты наглядно показали опыт и уровень компетенции кандидатов на пост президента России. Озвученные предложения казались несколько вторичными на фоне конкретных предложений и инициатив Владимира Путина. Многие проекты, о которых говорилось в эфире, зачастую выглядели дубликатом уже реализующихся программ действующего правительства страны», – сказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

    «Также кандидатам не удалось избавиться и от излишнего популизма в своих речах. Наиболее слабое выступление продемонстрировал Харитонов, чьи идеи и мысли в большинстве своем сводились к общим фразам крайне поверхностного характера. Традиционная тема критики капитализма уже приелась избирателям», – отмечает эксперт.

    «Лидером выглядел кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, представителю которого удалось продемонстрировать рациональное понимание системы налогообложения. Его инициативы по данному направлению выигрышно смотрелись на фоне инициатив, предлагаемых конкурентами, однако его предложениям также не хватало конкретики», – акцентирует собеседник.

    «Представитель Владислава Даванкова не сумел переиграть кандидата от ЛДПР, однако достаточно неплохо смотрелся на фоне Харитонова. В целом, всем кандидатам не хватило более точных высказываний на тему роста доходов и уровня жизни россиян. Данная тема подразумевает внимание к деталям и хорошо обоснованные планы на будущее, чего, к сожалению, в эфире не прозвучало», – резюмирует Потуремский.

    Ранее состоялись теледебаты кандидатов на пост президента РФ. Прямая трансляция велась «Первым каналом». Главной темой обсуждения стали доходы и уровень жизни. От имени Леонида Слуцкого (ЛДПР) выступал Александр Старовойтов, а Александр Хуруджи представлял Владислава Даванкова (Новые люди). Николай Харитонов (КПРФ) принимал участие в дискуссии лично.

    Также ранее прошли дебаты кандидатов в президенты, посвященные теме образования. Политолог Алексей Мартынов в комментарии газете ВЗГЛЯД подробно оценил выступления участников. Он отметил, что и Владислав Даванков, и Николай Харитонов, и представитель Леонида Слуцкого Никита Березин выступали в своем жанре, но, по сути, говорили об одном и том же.

    Вопросы, которые кандидатам в президенты и Березину задавал ведущий Дмитрий Щугорев, касались оценки реализации нацпроекта «Образование», отказа от болонской системы, идеи создания системы непрерывного образования на протяжении всей жизни и дистанционной формы обучения. Кроме того, кандидаты обсуждали темы СВО и культуры.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала предвыборные программы кандидатов. По мнению экспертов ЭИСИ, большинство высказанных предложений носят несостоятельный характер, в то время как инициативы Владимира Путина ставят в центр человека, простого гражданина России.

    5 марта 2024, 21:44 • Новости дня
    Украинский генерал рассказал о новой мощной тактике ВС России

    Украинский генерал Кривонос признал успешной новую тактику ВС России

    Украинский генерал рассказал о новой мощной тактике ВС России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска задействовали новую мощную тактику в зоне спецоперации, позволяющую им двигаться вперед, заявил генерал вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос.

    Благодаря эффективной работе разведки Российская армия знает «стыки между воинскими частями» ВСУ и «пытается продвигаться вперед», заявил Кривонос в эфире телеканала «Прямой», передает РИА «Новости».

    По его словам, ВС России в огромных объемах применяют дроны и минометы на поле боя. Тем временем украинской армии не хватает людей и боеприпасов, добавил Кривонос.

    Ранее украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку.

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    4 марта 2024, 15:28 • Новости дня
    Украина выразила готовность продолжать транзит российского газа

    Шмыгаль: Украина готова продолжать транзит российского газа по запросу ЕС

    Украина выразила готовность продолжать транзит российского газа
    @ Виталий Грабар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции заявил, что Украина готова продолжать транзит газа из России по своей территории.

    По словам Шмыгаля, транзит газа через украинскую территорию может продолжиться после 2024 года, если от стран Евросоюза поступит соответствующий запрос, передает ТАСС.

    При этом Киев не намерен вести переговоры с Москвой на эту тему, но готов к диалогу с европейскими странами, добавил он.

    Ранее украинский «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России, истекающий в конце 2024 года. Эксперт объяснил риски Европы при прекращении транзита газа через Украину.

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    4 марта 2024, 17:50 • Новости дня
    МИД потребовал от Германии объяснить обсуждение офицерами бундесвера атаки на Крым
    МИД потребовал от Германии объяснить обсуждение офицерами бундесвера атаки на Крым
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России потребовало объяснений от вызванного посла ФРГ в Москве Александра Ламбсдорффа из-за разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост.

    Как говорится в сообщении на сайте МИД, в ходе демарша от посла потребовали объяснений в связи с обсуждением офицерами бундесвера возможных поставок дальнобойных ракет Taurus на Украину и оказания ВСУ помощи в вопросе использования снарядов, передает ТАСС.

    Этот разговор свидетельствует о вовлеченности «коллективного Запада», включая Берлин, в конфликт вокруг Украины, подчеркивает МИД.

    Кроме того, послу было указано на недопустимость попыток немецких властей ограничить деятельность журналистов из России в Германии. В МИД пообещали, что подобные действия не останутся без «жесткого ответа».

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора германских офицеров об уничтожении Крымского моста. Москва потребовала объяснений от Берлина.

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    6 марта 2024, 13:03 • Новости дня
    В ЕС объяснили отказ европейских послов от встречи с Лавровым

    В ЕС объяснили отказ послов от встречи с Лавровым общей внешней политикой союза

    В ЕС объяснили отказ европейских послов от встречи с Лавровым
    @ Zheng Huansong/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано назвал «стандартной практикой» и общей внешней политикой европейского сообщества ситуацию коллективного отказа послов стран ЕС от встречи с главой МИД Сергеем Лавровым.

    По его словам, когда посольства стран ЕС координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны, поскольку ЕС продвигает и реализует общую внешнюю политику – это стандартная практика, передает РИА «Новости».

    Стано также отметил, что дипмиссии за границей находятся в постоянном контакте со своими штаб-квартирами по вопросам задач и деятельности в принимающей стране.

    В постпредстве ЕС подтвердили, что приглашение от МИД РФ поступало, но поспешили оправдаться за отказ, сославшись на то, что им не предложили «повестку встречи».

    Отказ послов ЕС от назначенной встречи прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, западные дипломаты занимаются в России «перформансами» и вмешательством во внутренние дела государства.

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    5 марта 2024, 10:22 • Новости дня
    МИД обвинил западных послов во вмешательстве во внутренние дела России

    Спикер МИД Захарова: Западные послы занимаются вмешательством во внутренние дела России

    Tекст: Александра Юдина

    Послы западных стран в Москве занимаются вмешательством во внутренние дела России, организуя для этого «перформансы», заявила на телеканале «Соловьев Live» спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, часть послов НАТО посвящают себя вмешательствам во внутренние дела России, используя при этом «перформансы», тоже сопряженные с вмешательствами во внутренние дела страны, передает ТАСС.

    Также дипломат предупредила, что немецкие журналисты покинут Россию в случае, если власти Германии тронут российских.

    Кроме того, Захарова отметила, что отказ послов Евросоюза от встречи с главой МИД Сергеем Лавровым ставит вопрос об их деятельности в России.

    «А что делают эти люди, как в принципе они себя трактуют на территории нашей страны, если свою самую главную функцию они не выполняют?» – подчеркнула она.

    Напомним, Лавров пояснял, что послы были приглашены на встречу в связи с намерением ЕС вмешаться в проведение выборов президента России. На встрече российская сторона собиралась, по словам министра, «рассказать о том, что мы просто советуем из лучших побуждений не заниматься этим».

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что послов стран ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым, «нужно выгнать из России», а уровень дипломатических отношений с их государствами понизить, заявил он.

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    4 марта 2024, 15:35 • Новости дня
    Лавров раскрыл планы ЕС о поддержке несистемной оппозиции в России

    Лавров: В ЕС готовят механизмы для поддержки несистемной оппозиции в России

    Tекст: Ольга Никитина

    У России есть много материалов, согласно которым посольства стран Евросоюза в Москве готовятся к президентским выборам в нашей стране и об использовании ими механизмов вмешательства в голосование, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров на марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи заявил, что страны ЕС создают «поддерживающие проекты для наших несистемных оппозиционеров», передает ТАСС. Этим посольства иностранных государств не имеют права заниматься, отметил глава внешнеполитического ведомства.

    Ранее эксперты назвали главные вызовы для России в борьбе с иностранным вмешательством в предвыборный период.

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    5 марта 2024, 10:42 • Новости дня
    Российская ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью

    Минобороны: Российская ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью

    Российская ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник над Курской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 09.30 мск российская ПВО уничтожила в небе над Курской областью украинский беспилотник.

    Ранее украинские военные обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области. Никто не пострадал.

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    5 марта 2024, 11:08 • Новости дня
    В Совбезе рассказали, что представляет собой «IT-армия Украины»

    Помощник секретаря Совбеза Грибков рассказал, что представляет собой «IT-армия Украины»

    Tекст: Александра Юдина

    IT-армия Украины представляет собой группировку хакеров, которых обучают под эгидой Запада, заявил для журнала «Национальная оборона» помощник секретаря Совбеза России Дмитрий Грибков.

    По его словам, на территории балтийских стран обучают специалистов-хакеров для осуществления компьютерных атак в отношении информационной инфраструктуры России, так называемая «IT-армия Украины», передает ТАСС.

    Грибков отметил, что даже при поддержке с Запада хакеры рано или поздно переориентируют свою преступную деятельность на другие страны, в том числе и на самих «заказчиков», как уже поступили «созданные при поддержке США террористические группировки ИГИЛ (прежнее название запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство») и «Аль-Каида» (запрещена в России).

    Также помощник секретаря Совбеза подчеркнул, что министерство цифровой трансформации Украины для дистанционной вербовки хакеров по всему миру на платформах Facebook (запрещен в России) и Telegram публикует сообщения, содержащие оперативные задачи и целеуказания.

    Грибков добавил, что украинские официальные лица при этом бравируют своей причастностью к массированным компьютерным атакам на объекты российской инфраструктуры.

    Кроме того, помощник секретаря Совбеза выразил возмущение тем фактом, что зарубежные СМИ в своих публикациях открыто поддерживают украинских хакеров, «делая из них героев и описывая успешно проведенные компьютерные атаки».

    Как сообщил Грибков, за прошлый год на Россию совершили около 200 тыс. опасных кибератак, это говорит об их тщательном планировании и причастности зарубежных спецслужб.

    По словам Грибкова, подтверждение тому есть в материалах Агентства национальной безопасности США, где Россия заявлена как угроза «региональной безопасности и глобальной стабильности», а украинское направление обозначено «одним из приоритетных в деятельности агентства».

    Ранее в Минцифры рассказали, что портал «Госуслуги» подвергается DDoS-атакам со стороны Украины, нагрузка в пиковые моменты составляла до 340 тыс. запросов в секунду.

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    5 марта 2024, 12:29 • Новости дня
    Опрос ФОМ показал, кто может занять второе место на выборах президента России

    Tекст: Ольга Никитина

    Среди российских граждан, которые заявили о намерении принять участие в предстоящих президентских выборах, рейтинг самовыдвиженца Владимира Путина составляет 78%, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного ФОМ. Второе место в этом списке получил кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, о готовности проголосовать за которого заявили 3% опрошенных.

    Участники опроса, результаты которого опубликованы на сайте ФОМ, отвечали на следующий вопрос: «Если вы примете участие в президентских выборах, то как, за кого из кандидатов Вы проголосуете?»

    Голоса, согласно исследованию, распределились бы следующим образом: Путин набирает 78%, Слуцкий – 3%, по 2% получили кандидат от КПРФ Николай Харитонов и кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков. 13% затруднились с ответом.

    На вопрос о том, когда состоятся выборы президента России, правильно ответили 90% участников опроса. С 11 февраля этот показатель вырос на 11 процентных пунктов.

    Кроме того, 83% россиян сообщили, что собираются принять участие в выборах, причем 61% опрошенных уверены в своих планах «совершенно точно».

    Еженедельный всероссийский поквартирный опрос «ФОМнибус» проводится с 1 по 3 марта в 53 регионах России. В исследовании приняли участие 1,5 тыс. респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

    Выборы президента России продлятся три дня: 15, 16 и 17 марта.

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    4 марта 2024, 17:24 • Новости дня
    Эксперты объяснили, как Запад пытается помешать выборам в России

    Президентские выборы в России ожидаемо стали объектом масштабной атаки со стороны «коллективного Запада». Это объясняется комплексом причин: разрушением однополярного мира, высокой степенью консолидации российского общества, развитием демократических процессов и доверием к избирательной системе в стране, отметили эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

    Генеральный директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев представил ключевые тезисы нового доклада фонда «Атака на российскую демократию». «Защита России, суверенитета и свободы требует учитывать национальные интересы, соблюдать права граждан России. Наши действия по формированию многополярного мира вызывают яростные атаки на российскую государственность. Это связано с тем, что Запад, США и страны Европы теряют свою лидирующую роль, во многих вопросах – уже потеряли. Теперь они ведут арьергардные, ожесточенные бои, пытаясь сломать Россию, чтобы запугать весь остальной мир c целью выкачивания ресурсов со всего мира. Они борются за свою систему колониального мира, которую они построили», – приводятся слова Григорьева на сайте НОМ.

    Для ослабления неугодных государств используются любые поводы, в том числе национальные выборы. «Внешние силы активно вмешиваются в демократические процессы, организуемые в рамках кампании по дискредитации избирательной системы страны», – подчеркнул Григорьев. Ключевую роль в атаке на российскую политическую систему играют государственные и межгосударственные структуры Запада, задающие вектор атаки, ее основные смысловые и содержательные линии.

    При этом все попытки дестабилизации в России обречены на неудачу, отмечается в докладе. Российское общество готово к противодействию атакам из-за рубежа. «Причина неудачи западной стратегии атаки – это зрелость российского общества и высокая степень его консолидации, обеспечение и защита избирательных прав граждан, прозрачность и транспарентность избирательного процесса и одновременно – система массового общественного контроля за выборами, не имеющая аналогов в мире», – заявил Григорьев.

    Как подчеркнул член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров, представленный доклад – это своевременный анализ ситуации, которая происходит вокруг выборов в России. «Предстоящие выборы президента – это очень важный этап в российской демократии, который показывает, как далеко мы ушли вперед за прошедшие годы по сравнению с западным странами», – отметил сенатор.

    Джабаров напомнил о том, с каким огромным количеством нарушений проходили президентские выборы в США в 2020 году: как «безобразным образом в последний день прибавились голоса» в пользу Байдена, как «по почте голосовали люди, ушедшие из жизни». «Если бы это было в любой другой стране, в том числе в России, я думаю, что нас заплевали бы наши западные «партнеры», а им это сошло с рук», – заметил сенатор. Он убежден, что на Западе видят высокий уровень выборов в России, их открытость и технологичность – «поражаются и даются диву». Сенатор напомнил, что проследить за голосованием в России можно на любом участке, где повсеместно будет идти видеофиксация процесса.

    По словам руководителя проектов Экспертного института социальных исследований, политолог Владимира Шаповалова, доклад «вскрывает планы и конкретные методы и инструментарий информационной атаки на Россию, организованной «коллективным Западом». Политолог заявил, что спектр лиц, организаций и структур, вмешивающихся во внутренние процессы в России из-за рубежа, широк: в их числе государственные и надгосударственные структуры Запада, такие как Парламентская ассамблея Совета Европы, БДИПЧ ОБСЕ, западные политики, эксперты, представители западных СМИ и некоммерческого сектора, а также агенты влияния Запада, «пятая колонна» из числа «иноагентов».

    Все потуги стран НАТО повлиять на выборы в России остаются безуспешными, о чем свидетельствует начавшийся спокойный процесс досрочного голосования, активный выбор избирателями способа голосования, отсутствие серьезных жалоб на избирательный процесс. Об этом в своем выступлении сказал член ЦИК России Игорь Борисов. По его словам, избиратели из труднодоступных и отдаленных местностей голосуют в спокойном режиме, в том числе с использованием современных электоральных сервисов подано более 2,3 млн заявлений на переоткрепление для голосования (сервис «Мобильный УИК») и более 3,5 млн. на ДЭГ.

    Борисов заверил, что ЦИК России совместно с государственными органами власти прочно контролируют ситуацию в стране и не допустят каких-либо эксцессов и отклонений от норм закона, сделав все возможное для предотвращения любых попыток вмешательства в российские демократические выборы. По словам члена ЦИК, представленный доклад и изложенные в нем факты – «это только срез проблемы, только вершина того деморализующего айсберга, который «коллективный Запад» пытается направить на столкновение с независимой Россией».

    Голосование на выборах президента России пройдет 15–17 марта.

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    4 марта 2024, 07:26 • Новости дня
    В Приморье зафиксировали огненный смерч на месте лесных пожаров

    В Приморье на месте лесных пожаров образовался огненный торнадо

    Tекст: Денис Тельманов

    В Приморье на месте лесных пожаров образовался огненный торнадо – гигантский вихрь из огня и дыма, поднимающийся вверх.

    Огненный смерч запечатлели очевидцы в районе поселка Провалово Хасанского округа Приморского края, рядом с которым горит лес, пишет «Российская газета».

    В издании отмечают, что по данными Примгидромета огненное торнадо – редкое природное явление, которое возникает при сочетании крупного пожара и сильного ветра.

    Отмечается, что за прошедшие выходные на территории Хасанского муниципального округа в Приморском крае было зафиксировано более 30 очагов ландшафтных пожаров общей площадью свыше 3 тысяч гектаров. 

    На их тушении задействовано более 180 человек и 30 единиц техники. В Хасанский округ дополнительно направлены 54 пожарных и 7 единиц техники МЧС России.

    Благодаря усилиям огнеборцев удалось локализовать очаг пожара площадью 400 гектаров в особо охраняемой природной территории «Земля леопарда».

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    4 марта 2024, 17:22 • Новости дня
    Участники ВФМ рассказали о поддержке России молодежью из недружественных стран

    Участники ВФМ: Фестиваль формирует образ будущего мира, где разные страны смогут сосуществовать без противоречий

    Участники ВФМ рассказали о поддержке России молодежью из недружественных стран
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В России на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) собрались несколько десятков тысяч представителей молодежи разных стран и континентов. Даже граждане недружественных нам стран поддерживают действия России, и в будущем именно новое поколение сумеет разрушить барьеры, искусственно созданные западными элитами, рассказали газете ВЗГЛЯД российские участники фестиваля, проходящего с 1 по 7 марта в Сириусе.

    «Форум получился по-настоящему масштабным. Здесь работают сотни площадок, на каждой из которых присутствуют великолепные спикеры, смело рассуждающие о важных для настоящего времени вопросах», – сказал Серафим Васильев, участник из Санкт-Петербурга. Ранее Васильев служил сапером по контракту и выполнял на территории ЛНР и ДНР задачи по очистке территорий от взрывоопасных предметов.

    «Единственная проблема – невозможности посетить все интересующие мероприятия. Поэтому приходится, скрепя сердце, расставлять приоритеты. При этом здесь и за пределами лекционных залов происходит много интересных событий. В Сириусе собралось большое число людей, представляющих разные страны и культуры. Поэтому, проходя от одного павильона к другому, ты можешь увидеть, например, танцы народов со всего земного шара», – отмечает он.

    Васильев рассказал, что на фестивале есть возможность пообщаться с участниками из других стран: «За несколько дней форума я успел подружиться с представителями Индии и Вьетнама. Это поразительные государства, обладающие богатой историей.

    Даже обычная дружеская беседа с гостями оттуда заставляет посмотреть на происходящие в мире события по-новому».

    По его словам, они поддерживают нашу страну в столь непростое время. «При этом мы общаемся и на профессиональные темы. Я с 2018 года работаю в молодежной политике Санкт-Петербурга, а сейчас возглавляю центр патриотического воспитания Московского района. Послушать практики, которые применяются в других государствах, очень интересно и полезно», – говорит участник.

    «В целом мероприятие стало хорошей площадкой для обмена опытом и идеями. Уверен, что именно здесь рождается образ единого будущего, где разные страны смогут сосуществовать друг с другом без противоречий. Особенно приятно, что Россия занимает в этом процессе лидирующую позицию», – подчеркивает Васильев.

    Форум вызывает исключительно положительные эмоции, говорит Виталий Карпунин, участник ВФМ из Тюменской области.

    «Больше всего поражает безграничное дружелюбие каждого из участников мероприятия.

    За несколько дней я успел найти много новых и интересных знакомых. Уверен, что мы сумеем сохранить контакт даже после того, как вернемся в родные города, и будем ездить друг к другу в гости», – сказал собеседник.

    «Мне посчастливилось встретить большое число единомышленников. Здесь есть ребята, которые, как и я, участвовали в СВО.

    Мы обсуждаем дни службы, строим планы на будущее. Каждый из нас – настоящий патриот своей Родины», – отмечает он.

    Карпунин рассказал, что на форум он приехал в качестве ветерана боевых действий. «На фронт отправился в качестве добровольца, хотя отправлять меня на СВО не хотели очень долго. Все-таки я – многодетный отец. Здесь, в Сочи, я не раз слышал истории, которые похожи на мою собственную. Это особенно приятно. Появилась еще одна возможность убедиться в правильности сделанного выбора», – указывает собеседник.

    Он отметил, что на форуме есть иностранцы, прибывшие из недружественных государств: «От них не исходит ненависти, наоборот, многие поддерживают действия нашей страны. И это важный момент: у России много друзей по всему миру. Уверен, в будущем именно они сумеют разрушить барьеры, искусственно созданные западными элитами», – подчеркивает Карпунин.

    Мероприятие получилось по-хорошему шумным и задорным, делится впечатлениями Александр Болсун, участник ВФМ и Коми. «Здесь очень много людей, при этом все они источают дружелюбие и поддержку. Мне немного непривычна такая атмосфера, но я очень рад побыть в кругу единомышленников», – говорит он.

    «Это хорошая возможность пообщаться с умными и образованными ребятами из разных уголков нашей планеты.

    Мы каждый день видимся, обсуждаем планы на будущее. Во многом они сходятся. У нас сложились очень хорошие отношения с французской делегацией – между нами будто бы нет никаких политических барьеров», – рассказывает собеседник.

    «На форум я попал по приглашению главы Республики Коми в качестве ветерана боевых действий на Украине.

    Конечно, посетить такое большое мероприятие, где можно своими глазами увидеть все то, за что сражается Россия, для меня очень ценно.

    И я рад, что мои сограждане разделяют патриотический взгляд на происходящее», – резюмирует Болсун.

    Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Он собрал 10 тыс. иностранцев из 188 государств и 10 тыс. россиян из 89 регионов страны. Возможность принять участие в мероприятии также получили подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа.

    Торжественная церемония открытия ВФМ прошла в субботу в Большом ледовом дворце, построенном для зимней Олимпиады 2014 года. В видеообращении Владимир Путин отметил, что в России переплетаются сотни языков, культур и традиций, а братство народов всегда было и остается главной опорой страны.

    По словам президента, большинство жителей Земли разделяют такие ценности, как равенство и справедливость, традиции крепкой семьи и взаимопомощь, служение своему Отечеству и ответственность за его судьбу. Он подчеркнул, что беречь и защищать их нужно сообща: «Вместе воплощать мечты, помогать друг другу, чтобы сделать лучше жизни миллиардов, я хочу это подчеркнуть, миллиардов людей. Вместе трудиться ради будущих поколений, бороться с бедностью и терроризмом, болезнями и распространением наркотиков, сохранять уникальные природные богатства, культурное наследие, всю красоту и многообразие планеты. В таком мире нет места расизму, диктату, двойным стандартам и лжи. А человек свободен говорить на своем языке, следовать вере и традициями своих предков».

    Основные мероприятия фестиваля проходят с 1 по 7 марта. ВФМ предлагает более 800 активностей различного формата: лекции и дискуссии, спортивные состязания, благотворительные акции, культурная программа. Более 1,5 тыс. спикеров делятся с участниками своим опытом в различных сферах.

    С 10 по 17 марта запланирована региональная программа фестиваля: 2 тыс. иностранных участников, изъявивших такое желание, отправятся в путешествие по 30 городам России, чтобы поближе познакомиться с культурным достоянием, историческим наследием, национальным многообразием и уникальной природой страны.

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    5 марта 2024, 08:41 • Новости дня
    Украинские военные обстреляли ж/д станцию в Курской области

    Губернатор Курской области сообщили об обстреле ж/д станции со стороны ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области, произошел пожар, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    В своем Telegram-канале он указал, что ВСУ обстреляли ж/д станцию Глушково. В результате произошел пожар, однако возгорание сразу потушили.

    Глава региона отметил, что всего было девять прилетов, при этом обошлось без пострадавших. Тем не менее оказались повреждены линии электропередачи – без электроснабжения остались станция Глушково и село Кульбаки.

    Ранее над Курской областью сбили украинский беспилотник.

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    4 марта 2024, 14:19 • Новости дня
    Медведев: Россия никому не даст захватить континентальный шельф в Арктике

    Медведев: Россия никому не даст захватить ее континентальный шельф в Арктике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не допустит захвата российского континентального шельфа в Арктике, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в ходе лекции на флагманском просветительском марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи.

    Медведев заявил, что принцип «мы чужой земли не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим» распространяется на континентальный шлейф в Арктике, примыкающий к побережью России в Северном Ледовитом океане, и на российский суверенитет над транспортными коммуникациями в этом регионе, передает ТАСС.

    «Вот это именно наша, то есть российская [земля], и свое, в том числе хребты Гаккеля, Ломоносова, Менделеева, мы никому забрать не позволим», – сказал политик.

    Он добавил, что таяние льдов в Арктике представляет угрозу для всей планеты и России в том числе. «Мы арктическая страна, а что происходит в Арктике, льды Арктики тают, и это создает угрозу планетарного масштаба», – сказал Медведев.

    В декабре США заявили о намерении расширить свою часть континентального шельфа в Арктике. В Совфеде заявили о непризнании новых границ США в Арктике.

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    4 марта 2024, 06:12 • Новости дня
    Глава Минстроя заявил о плотной работе с Ираном

    Глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил о плотном сотрудничестве с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия плотно взаимодействует с Ираном в строительной отрасли, заявил глава российского Минстроя Ирек Файзуллин.

    «С Ираном, коротко вам скажу, работаем очень плотно. У меня... заместитель вернулся оттуда в очередной раз», – приводит слова Файзуллина РИА «Новости».

    Отмечается, что на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме Файзуллин сообщал, что Иран готов поставлять в Россию цемент и технологическое оборудование.

    Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел рабочую встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом. Темой для обсуждения стали перспективы российско-иранского сотрудничества в сфере противодействия вызовам и угрозам безопасности обоих государств.

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