Политолог оценил дебаты представителей кандидатов в президенты по теме «Культура»

Политолог Гагарин: Наиболее успешно изложить идеи по вопросам культуры удалось представителю Слуцкого

Tекст: Олег Исайченко

«Все представители старались привлечь внимание различных категорий избирателей. И при помощи риторических приемов они попытались передать основные тезисы предвыборных кампаний кандидатов в контексте культуры», – сказал Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.

«Наиболее успешно это удалось сделать Никите Березину, который представлял интересы Леонида Слуцкого. Он не стал прибегать к критике действий руководства страны, к чему обычно склоняются представители оппозиционных партий. Участник дебатов признал, что государство делает многое для культуры, а также предложил свои тезисы. Я бы рассматривал это как попытку показать молодежи, что он «свой», понимает нужды молодого поколения», – отмечает собеседник.

«Представительница кандидата от КПРФ, в свою очередь, много критиковала меры, которые принимает правительство и предложила вернуться к опыту СССР. В некотором роде это привлекательные идеи, но тут остается место для обратной критики. Молодежь, несмотря на свою заинтересованность в советском периоде, понимает, что не все приемы тех времен применимы сегодня», – подчеркивает он.

«Александр Хуруджи, представляющий Владислава Даванкова из «Новых людей», предложил несколько любопытных идей. Однако они имели локальный характер и не несли стратегического посыла. К слову, на мой взгляд, ни один из участников не показал стратегического видения по развитию сферы культуры. Вместе с тем, Владимир Путин в своих обращениях делал довольно четкие и понятные акценты, которые отвечают современным задачам. Однако сами выступления на дебатах были интересными, некоторые идеи могут в дальнейшем быть реализованы государством», – резюмировал Гагарин.

Напомним, 4 марта состоялись дебаты представителей кандидатов на должность президента России на тему «Культура». Кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого представлял Никита Березин, доверенным лицом кандидата от партии «Новые люди» Владислава Даванкова стал Александр Хуруджи, а от КПРФ и Николая Харитонова выступала Лариса Баранова-Гонченко.

Ранее прошли дебаты кандидатов в президенты, посвященные теме образования. Политолог Алексей Мартынов в комментарии газете ВЗГЛЯД подробно оценил выступления участников. Он отметил, что и Владислав Даванков, и Николай Харитонов, и представитель Леонида Слуцкого Никита Березин выступали в своем жанре, но, по сути, говорили об одном и том же.

Вопросы, которые кандидатам в президенты и Березину задавал ведущий Дмитрий Щугорев, касались оценки реализации нацпроекта «Образование», отказа от болонской системы, идеи создания системы непрерывного образования на протяжении всей жизни и дистанционной формы обучения.